Ukrajinský deník: Nova Pošta bere vše, státní moloch neměl šanci. Češi by koukali

Nejlepším důkazem toho, že stát by měl vlastnit podniky, jako je pošta, a v případě problémů by se je neměl pokoušet privatizovat, ale nechat je svému osudu, je ukrajinský fenomén jménem Nova Pošta. Podle mého názoru jde o jednu z nejúspěšnějších ukrajinských firem: nabízí téměř dokonalé služby, neustále se zlepšuje, roste a už nějakou dobu úspěšně expanduje i do zahraničí.

Nova Pošta (a několik dalších úspěšných logistických společností na Ukrajině) vznikla a vyrostla hlavně díky tomu, že státní Ukrpošta fungovala tak, jak se od státních podniků čeká - tedy mizerně. Pokud jste chtěli přijít o cokoliv, stačilo to svěřit státní poště. A trh na to velmi rychle reagoval.

Aby Ukrpošta "podpořila" rozvoj nově vzniklých firem poskytujících poštovní služby, začala například na svých pobočkách lidem nutit různé produkty nijak nesouvisející s doručováním: prací prášky, čínskou elektroniku, polévky či oblečení. Zatímco privátní Nova Pošta rozšiřovala počet poboček, státní pošta dělala přesný opak a ty své rušila. Co mi to jen připomíná?

Všude, vždy a skoro všechno

V čem je Nova Pošta (NP) tak dobrá? Doručuje! Spolehlivě a rychle doručuje zásilky - dokumenty, balíky, peníze. Její pobočky a samoobslužné výdejní schránky najdete všude. Doručování je velmi variabilní. NP je v současnosti na Ukrajině dominantní ve své branži, přitom zdaleka není nejlevnější.

Já bydlím ve vesnici o 60 domech. Do 500 metrů od branky mám dvě pobočky.

Ukrajinský deník Petra Židka Již 17 let žiji na Ukrajině, jsem turistickým průvodcem, pomáhal jsem podnikatelům s aktivitami zaměřenými na ukrajinský trh a od začátku bojů pracuji jako válečný kameraman. Bydlím v Zakarpatí, ale pracovně jezdím po celé Ukrajině. A vám budu rád přinášet příběhy země, která se mi stala druhým domovem. Foto: Archiv autora

Těžší věci si nechávám vozit kurýrem. Ten vyjíždí ze vzdálenější hlavní pobočky, ale ještě před výjezdem mi volá a domlouvá se, kdy na něj budu mít čas. Vychází mi maximálně vstříc: nemá problém zásilku nechat u souseda, vyměnit eura za hřivny, abych mohl uhradit dobírku. Dokonce mu momentálně dlužím 50 hřiven, protože při posledním doručování jsem doma neměl dostatečnou hotovost, což pro "mého" kurýra nebyl důvod mi balíček nevydat.

Pobočky Nove Pošty pracují i o svátcích, a to od rána do večera. Kromě obalového materiálu tam neprodávají žádné zboží. Před převzetím zásilky si ji můžete rozbalit, důkladně prohlédnout a vyzkoušet její obsah, například jestli vám sedí boty zaslané e-shopem.

Obrovskou výhodou je velká flexibilita při nakládání se zásilkou. Můžete podat zásilku, aniž byste znali přesné místo doručení či adresáta. Obojí totiž můžete až do doby doručení velmi rychle a jednoduše upravovat. Udělat to může odesílatel i příjemce. Třeba si necháte něco někam poslat, ale nepodaří se vám dodržet itinerář vaší cesty, tak si zásilku snadno přepošlete tam, kde se zrovna nacházíte. Nemáte čas na vyzvednutí? Změníte adresáta na manželku, kamaráda…

V praxi to třeba využíváme během reportážních cest do bojových zón. S sebou vozíme spousty materiálu, který potřebujeme jen občas a který překáží nebo se do auta ani nevejde. Takže si jej rozesíláme na různá místa a místo převzetí průběžně upravujeme společně s plánem cesty.

Flexibilní úschovna či zkušební kabinka

Díky své flexibilitě, rychlosti a rozumné ceně je Nova Pošta v praxi často využívána i pro zdánlivě nestandardní účely. Například, když jedu na dovolenou hromadnou dopravou, beru si do vlaku jen příruční zavazadlo - kufry mi jedou samostatně s NP, třeba do penzionu, kde budu bydlet. Často NP na cestách využívám i jako úschovnu. Batoh nechám na pobočce a před zavíračkou si ho vyzvednu, nebo ho třeba přepošlu do hotelu na druhý konec města nebo do vedlejší vesnice.

Samoobslužné boxy slouží i jako nonstop předávací schránka. Lze tak například klientovi předat k podpisu připravené dokumenty (a on je podepíše a nechá pro vás ve stejné schránce) nebo třeba kamarádovi klíče od bytu… Novou Poštu hojně využívají vojáci, protože mívá otevřené pobočky i ve městech a na vesnicích, ze kterých se už jiní podnikatelé stáhli. Pokud NP není někde dostupná, znamená to, že jste se ocitli v předsálí pekla.

Nova Pošta funguje nejen na ukrajinském území, ale levně a rychle doručuje i do zahraničí. K dopravě zásilek dokonce založila vlastní leteckou společnost Supernova Airlines, jejíž hub se nachází v Praze a postupně prochází certifikačními procedurami. Loni v září uskutečnili první let vlastním letadlem. To vše za situace, kdy nebe nad jejich domovskou zemí bylo kvůli válce s Ruskem uzavřeno pro civilní letecký provoz.

Zajímavé je, že Nova Pošta necílí jen na velké internetové obchody, ale soustředí se i na drobné zasílatele. Nejen že jim přizpůsobuje podmínky, ale pořádá například i kurzy pro běžné občany, jak prodávat přes internet. I díky NP na Ukrajině nastal rozmach zásilkového prodeje.

Kritika? Ano, v prvních dnech války mi NP ztratila bez náhrady zásilku. Ovšem státní pošta mi jich v době míru poztrácela několik. Také - a to vidím jako hlavní problém - s tím, jak firma roste, znepřehledňují se obchodní podmínky a roste seznam věcí, které nepřijímá k přepravě. Naopak zcela chápu, že v době války zrušili možnost online sledovat, kde se nachází auto, ve kterém se právě veze váš balíček…

Je dost možné, že právě ukrajinská Nova Pošta jednou v České republice koupí některého z domácích poskytovatelů poštovních služeb. Pokud se to stane, budou mít Češi důvod k oslavě.