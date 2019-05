před 8 hodinami

Ne, nejde o žádný polibek smrti. Naopak, líbání patří do výbavy úspěšného politika (či političky). Polibky vášnivé i letmé, láskyplné i zdvořilostní, spontánní i vyloženě nakašírované. Když se člověk probírá našpulenými rty v obrazovém archivu, připadá mu, že politika je snad plná filmových milovníků a milovnic. Správný politik je něco jako desetibojař - musí ovládat všechno od státního rozpočtu po intimní gesta na veřejnosti. A samozřejmě, to je to hlavní, disponovat partnerem nebo partnerkou, kteří do toho jdou s ním. Těm patří naše úcta.