Týden v Česku: Kde chybí Stanjura, pirátská kostra i tanec s folklorem ve sněmovně

Česká politika se v minulých dnech odehrávala hlavně v Poslanecké sněmovně, kde začala další schůze. Tamnímu dění hodně dominoval šéf ANO Andrej Babiš, který pronesl několik kritických projevů. Jeho hlavní terč, premiér Petr Fiala (ODS), se v jednací síni většinou jen mihl a věnoval se svým premiérským povinnostem. A poslanci schválili několik zákonů, u kterých jsou pochyby o jejich kvalitě.

Stanjura se pustil do opozice

Ministr financí a první místopředseda ODS Zbyněk Stanjura nevystupuje ve sněmovně příliš často. Takže když se ve středu přihlásil o slovo a mluvil desítky minut, šlo skutečně o výjimečnou situaci. Během svého proslovu přitom potvrdil, že patří k nejlepším řečníkům ve sněmovně, což se v minulosti naučil jako šéf poslaneckého klubu ODS. Často se dokázal pouštět do ostrých debat zejména s protivníky z hnutí ANO a málokdy nechal jejich útoky bez odpovědi.

Teď takový člověk ve sněmovně chybí nejen ODS, ale celé vládní koalici pěti stran. Takže, když například mluví dlouze šéf ANO Andrej Babiš a tepe vládu za mnoho věcí, není nikdo, kdo by mu oponoval. Stejně jako často nikdo neoponuje desítkám poslanců ANO a SPD.

Vládní zákonodárci by si proto měli pročíst stenozáznam ze středečního vystoupení Stanjury, aby viděli, jak má pořádné vystoupení vypadat. Na jeho argumenty budou jistě různorodé názory, ale většina posluchačů by se shodla, že mluvil razantně, srozumitelně a přitažlivě. Však se také dočkal od vládních poslanců pořádně hlasitého potlesku. A také ostré protireakce opozice.

Piráti pranýřují schválené vládní zákony

Když si Piráti přinesli v tomto týdnu na svou tiskovou konferenci ve sněmovně kostru člověka, nikdo kromě nich netušil, proč. Vzápětí už bylo jasné, že kostra jim má posloužit k tomu, aby se pustili do kritiky právě schválených zákonů o podpoře bydlení a regulaci lobbingu. Oba jsou velmi důležité a už mnoho let je Česko potřebovalo. A Piráti dělali společně s některými dalšími vládními politiky hodně pro to, aby byly schváleny.

Jenže teď si přinesli onu kostru, aby si stěžovali, že oba zákony jsou "vykostěné". Tedy že nebudou podle nich fungovat tak, jak by měly. "Je to ohlodaná kostra," pravil pirátský exministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš o schválené podpoře bydlení s tím, že pomůže oproti jeho plánu jen hrstce lidí. Podobně on i další Piráti kritizovali regulaci lobbingu, protože se podle nich bude dát obcházet.

Zástupci ještě donedávna vládní strany mají pravdu v tom, že oba zákony mají k dokonalosti daleko, ale možná vidí věci černěji, než by bylo nutné. Ostatně, stačí si přečíst stanovisko náměstkyně olomouckého primátora Kateřiny Dobrozemské. "Z pohledu obce, která usiluje o koncepční řešení a především prevenci propadu domácností do bytové nouze, vítáme výsledek hlasování Poslanecké sněmovny," uvedla ke schválení zákona o sociálním bydlení paní náměstkyně. Mimochodem - členka Pirátů.

Kde najít ve sněmovně úsměvy

Kdo chce zažít ve sněmovně nějakou radost a oddych, tak ví, že v jednacím sále se toho dočká jen minimálně. Převládá velký hluk, časté názorové spory, hádky a emoce. Vládní a opoziční poslanci si často nemůžou přijít na jméno, což se pak přenáší i do jejich vztahů. Jak mi řekl jeden vládní poslanec, občas se ve sněmovně konají společenské akce i za účasti poslanců ANO a SPD, ale on na něco takového nemá náladu. "Člověk nemá chuť se bavit s lidmi, kteří ho na veřejnosti často nevybíravě napadají," svěřil se.

Kdo se chce alespoň na chvíli pobavit a přijít na lepší myšlenky, tak si zajde raději na nějakou výstavu či na koncert. Třeba v tomto týdnu proběhla z iniciativy poslance STAN Martina Hájka v jedné části poslaneckých budov vernisáž výstavy a křest CD zpěvačky a malířky Veroniky Koubové Malatincové. Tato talentovaná a veselá žena si přivezla Cimbálovou muziku Strážničan a Ľudovou hudbu Jara Hazlingera ze slovenské Detvy, a pořádně to rozparádili.

Příjemná atmosféra pohltila i samotného kancléře Martina Plíška a poslankyně STAN Michaelu Šebelovou. Právě ta vyzvala ředitele Kanceláře Poslanecké sněmovny k přátelskému tanci a oba to pěkně roztočili. Nikdy jsem je neviděl tak usměvavé jako tady. Včetně poslance Hájka, který hrál na cimbál, protože je členem Strážničanu.