Voda bude stále dražší a vzácnější. Kdy to pochopí i čeští ignoranti?

Nastává další víkend, kdy teploty překročí třicet stupňů, v sobotu i třicet pět. Problémy s vyprahlou zemí a klesajícími zásobami vody se tak prodlouží. Voda se už i ve střední Evropě stává strategickou surovinou.
Nedostatek srážek a suchá zem, místy rozpraskaná do krusty, trápí zemědělce, lesníky, myslivce, zahrádkáře, vodohospodáře, starosty, hasiče i zdravotníky. Rizika v dodávkách vody si uvědomují energetici i průmyslníci. Konečně se probudil i premiér. Jen ignoranti, zejména z řad Motoristů sobě, dál šíří ideologické poučky a bonmoty ještě horší než ty zemanovské…
Na jejich podporu je veřejný prostor zásobovaný historkami z blízké i dávné minulosti, kdy také vyschly řeky a bylo vedro i sucho. Opepřují je třeba informací, že v roce 1540 bylo několik měsíců nepřetržitě přes třicet stupňů Celsia.
Ano, vedra a sucha tehdy byla v Evropě vražedná. Ale první uzavřený kapalinový teploměr vznikl roku 1641. Do té doby termoskopy pouze zaznamenávaly rozdíly tepla a zimy. Teplotní stupnice Anderse Celsia vznikla v roce 1742.
S určitou rezervou je třeba brát i upozornění, že řeky občas vysychaly i v minulém století. Důležitý je totiž vždy kontext. Jestliže chceme současnou hladinu Labe srovnávat se suchem roku 1952, jak se objevuje na sociálních sítích s dovětkem „nic nového“, hledejme souvislosti také v závislosti Čechů na vodě.
Podle sčítání obyvatelstva z roku 1961 (tyto údaje se 50. letech detailně nezjišťovaly) bylo na vodovod připojeno 49 procent bytů. Dnes odebírá pitnou vodu z veřejné sítě 95 procent obyvatelstva. Při katastrofálním suchu by většina z nich postupem času byla v problémech – nemají přístup k jinému zdroji, maximálně k balené vodě z obchodu nebo cisternám, než by se vyčerpaly.
Situace je vážnější, než se zdá. Přibývá starostů, kteří si preventivně rezervují cisterny pro případ, že by v jejich obci došla voda. V některých obcích už cisterny stojí, protože studny vyschly jako skoro každý rok. Jejich majitelé marně hledají možnost, jak do nich dočerpat novou zásobu vody. Zákaz zalévání zahrad a napouštění bazénů je v některých obcích už pravidelným koloritem.
Měli zrovna dožínky, tak jsem se ptal šéfa úspěšného středně velkého družstva na úrodu. Dvacet procent dolů proti loňsku. Totéž čeká u ovoce. Přitom je to osvícený podnik, který si sám založil tři rybníky, ze kterých sady zavlažuje.
Sucho zemědělce postihuje několikrát. Vyšší náklady při nižší úrodě. Obtížné zajištění sena a obilí pro zvířata na zimu, případně jejich dovoz a znovu vyšší náklady. Další investice do zachytávání dešťovky, do závlah. Někteří se budou rozhodovat, jaké plodiny pěstovat a jaká zvířata chovat v příštích letech, protože trend zvyšování teploty je zjevný.
Paradoxně se voda stává drahým a časem možná i nedostatkovým zbožím v době, kdy se spotřeba v českých domácnostech dlouhodobě snižuje. Zatímco po roce 1948 byl průměr na hlavu asi 120 litrů denně, na konci 80. let to bylo už 170 litrů, nyní je to zhruba 90 litrů. Samozřejmě to ovlivnilo zdražování vodného a stočného.
Nebezpečné je, jak často se sucha opakují – například hladina Labe klesla blízko extrémní níži roku 1952 v letech 2015, 2018 a letos. Nejde jen o řeky a potoky, sucho narušuje i zásoby podzemních vod. Půda je natolik vyprahlá, že situaci nezvrátí několik deštíků. Potřebovali bychom delší období mírných dešťů. Nejhorší možností by nyní byly prudké slejváky, které by po vyprahlé půdě stekly a část by jí odplavily.
Na rozdíl od domácností roste spotřeba vody v českém průmyslu a u dalších velkoodběratelů. Statistici uvádějí nárůst zhruba o jedno a půl procenta ročně. To přitom není nejhorší. V mnoha zemích roste rychleji a ani moderní úsporné technologie zatím trend nezvrátily. Další potřebu vody a energie si vyžádají rychle přibývající datová centra pro provoz umělé inteligence.
Podle webu worldometers.info celosvětová spotřeba vody za posledních sto let stoupla čtyřikrát. Stejně jako počet obyvatel planety.
Vodní zdroje jsou pod tlakem a sotva bude líp. Budou o ně soupeřit průmysloví velkoodběratelé. Možná o ně v budoucnu budou válčit státy. Jen v české vládní koalici a na sociálních sítích jejích příznivců nemáme ze změn klimatu obavy. Šťastný to národ…
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