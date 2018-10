Předpověď: Senát zmodrá. ODS vyhraje sedmkrát, nejsilnějším klubem budou lidovci

Aktuálně.cz sestavilo svůj tip na výsledky druhého kola senátních voleb. Podle něj vyhraje ANO jen v jednom volebním obvodu.

Předpověď: druhé kolo senátních voleb, které se koná v pátek 12. a v sobotu 13. října, celkově vyhraje ODS. Největším klubem horní komory už nebude ten sociálnědemokratický, ale lidovecký se 17 senátory a senátorkami. Vládní koalice ANO a ČSSD bude mít dohromady jen 19 senátorů z 81.

Vyplývá to z volební předpovědi sestavené Aktuálně.cz. Vycházeli jsme z toho, jak dopadlo první kolo senátních voleb, z osobností a stranické příslušnosti kandidátů, z výsledků komunálních voleb z minulého týdne, z očekávané volební účasti, z volební historie senátních obvodů, sázkových kurzů a dalších faktorů.

Výsledky druhého kola ovlivní nízká účast, umocněná počasím babího léta. Voliči ANO nebudou volbám, ve kterých Andrej Babiš (a jeho mobil) hraje jen malou roli, přikládat takový význam jako voliči lidovců, ale i ODS. Při slabé účasti budou ještě více rozhodovat regionální specifika a osoby jednotlivých kandidátů.

ODS potvrdí relativně dobrý výsledek z prvního kola a z komunálních voleb v řadě měst. Zvítězí sedmkrát (a uspěje několik dalších kandidátů, které podporuje), ANO podle naší předpovědi vyhraje jen jednou. Kandidáti sociální demokracie uspějí dvakrát, KDU-ČSL třikrát (mimo Jiřího Čunka). KSČM nebude mít po volbách žádného senátora.

Bezpečně ve druhém kole zvítězí "těžké váhy" Jaroslav Kubera (Teplice), Pavel Fischer (Praha 12), Marek Hilšer (Praha 2), Mikuláš Bek (Brno-město) a Petr Vícha (Karviná). Naopak hodně těsné výsledky očekáváme v obvodech Sokolov, Domažlice, Chrudim, Svitavy a Prostějov.

Zde je tabulka našich tipů ve 25 volebních obvodech. Stručné komentáře k jednotlivým obvodům najdete v druhé části článku.

Volební obvod Tipovaný vítěz Protikandidát Vítězství *) 2 Sokolov Miroslav Balatka (STAN) Renata Oulehlová (ANO) těsné 5 Chomutov Přemysl Rabas (SEN 21) Martina Chodacká (ANO) jasné 8 Rokycany Pavel Karpíšek (ODS) Milada Emmerová (ČSSD) jasné 11 Domažlice Jan Látka (ČSSD) Vladislav Vilímec (ODS) těsné 14 České Budějovice Ladislav Faktor (NK) Jiří Šesták (STAN + HOPB) těsné 17 Praha 12 Pavel Fischer (NK) Eva Tylová (piráti + LES) jasné 23 Praha 8 Lukáš Wagenknecht (piráti) Pavel Dungl (TOP 09 + STAN) těsné 26 Praha 2 Marek Hilšer (MHS) Libor Michálek (piráti + VIZE) jasné 29 Litoměřice Ladislav Chlupáč (ODS) Ondřej Štěrba (ANO) těsné 32 Teplice Jaroslav Kubera (ODS) Zdeněk Bergman (SEN 21) jasné 35 Jablonec nad Nisou Jaroslav Zeman (ODS) Michaela Tejmlová (SEN 21) těsné 38 Mladá Boleslav Raduan Nwelati (ODS) Jiří Müller (ANO) jasné 41 Benešov Zdeněk Hraba (STAN) Jiří Kozák (ODS) jasné 44 Chrudim Daniel Herman (KDU-ČSL) Jan Tecl (ODS + STAN + STO) těsné 47 Náchod Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL) Martin Červíček (ODS) těsné 50 Svitavy Michal Kortyš (ODS) Pavel Havíř (ČSSD) těsné 53 Třebíč Hana Žáková (STAN) Miroslav Michálek (ANO) jasné 56 Břeclav Rostislav Koštial (ODS) Libor Nazarčuk (ANO) těsné 59 Brno-město Mikuláš Bek (zelení + ODS + STAN + TOP 09) Jaromír Ostrý (ANO) jasné 62 Prostějov Jitka Chalánková (NK) Božena Sekaninová (ČSSD) těsné 65 Šumperk Miroslav Adámek (ANO) Zdeněk Brož (KDU-ČSL + NV) těsné 68 Opava Herbert Pavera (ODS + STAN + TOP 09) Simona Horáková (ANO) jasné 71 Ostrava-město Leopold Sulovský (Ostravak) Ivo Gondek (ANO) těsné 74 Karviná Petr Vícha (ČSSD) Milada Halíková (KSČM) jasné 80 Zlín Patrik Kunčar (KDU-ČSL) Libor Lukáš (Soukromníci) jasné

*) "Těsné" je vítězství do 10 procentních bodů rozdílu (55 % : 45 %), vyšší rozdíl znamená "jasné" vítězství.



SEN 21 = Senátor 21

NK = nezávislý kandidát

STO = Starostové pro občany

MHS = Marek Hilšer do Senátu

NV = Nezávislá volba

Volební obvod 2 - Sokolov: Miroslav Balatka (STAN) shromáždí "antibabišovské" hlasy, což při extrémně nízké volební účasti bude stačit na těsné vítězství.

5 - Chomutov: Přemysl Rabas (SEN 21), bývalý poslanec zelených, je dlouhodobě známou místní osobností, vítězství z 1. kola potvrdí.

8 - Rokycany: Starosta Pavel Karpíšek (ODS) zvítězil v 1. kole o téměř šest tisíc hlasů, senátorka Milada Emmerová (ČSSD) mandát neobhájí.

11 - Domažlice: Ve vyrovnaném souboji tipujeme vítězství senátora Jana Látky (ČSSD). Ten bude bodovat spíš v Domažlicích a na venkově, Vítězslav Vilímec (ODS) v Klatovech a Sušici. V prvním kole byl mezi oběma rozdíl šesti hlasů!

14 - České Budějovice: Zakladatel Rádia Faktor Ladislav Faktor (NK), podporovaný ODS, překvapivě jasně vyhrál 1. kolo, a i když místopředseda Senátu Jiří Šesták (STAN + HOPB) bude ve 2. kole dotahovat, mandát neobhájí.

17 - Praha 12: Letošní prezidentský kandidát Pavel Fischer (NK) se málem stal senátorem už v 1. kole, proti Evě Tylové (piráti + LES) je jasným favoritem.

23 - Praha 8: Lukáš Wagenknecht zúročí podporu pirátů v Praze i to, že se profiluje jako "Antibabiš". O třicet let starší lékař Pavel Dungl (TOP 09 + STAN) posbírá i některé hlasy ODS (nejen proto, že operoval kyčelní kloub Václavu Klausovi), ale na vítězství to stačit nebude.

26 - Praha 2: Marek Hilšer (MHS) dostal v 1. kole skoro trojnásobek hlasů co druhý Libor Michálek, který senátorský mandát s vysokou pravděpodobností neobhájí. Většina voličů Ladislava Jakla (SPD) zůstane v druhém kole doma.

29 - Litoměřice: ODS starosty Ladislava Chlupáče minulý týden vyhrála volby v Litoměřicích. Kandidát ANO Ondřej Štěrba sice může sbírat levicové hlasy, ale uškodí mu nižší účast.

32 - Teplice: Jaroslava Kuberu (ODS) někteří tipovali na celkové vítězství už v 1. kole, jeho lokální postavení zůstává silné. ODS s Kuberou v Teplicích opět vyhrála komunální volby. Soupeřem je Zdeněk Bergman (SEN 21), v 1. kole dostal polovinu hlasů co Kubera.

35 - Jablonec nad Nisou: Senátor Jaroslav Zeman (ODS) - teď se připomněl mimo jiné tím, že podpořil výroky Miloše Zemana o Romech - mandát obhájí, ale náskok před jabloneckou zastupitelkou a bývalou členkou zelených Michaelou Tejmlovou (SEN 21) nebude velký. Dva zřetelně odlišní kandidáti.

38 - Mladá Boleslav: Dlouholetý primátor Raduan Nwelati, který teď s ODS v Mladé Boleslavi zvítězil znovu, potvrdí proti Jiřímu Müllerovi (ANO) náskok z 1. kola.

41 - Benešov: Místostarosta Říčan Zdeněk Hraba (STAN) je s komunální politikou spojen víc než politolog a manažer Jiří Kozák (ODS). Mandát starostů v tomto obvodu, kde minulý týden v Říčanech a Benešově zvítězila místní sdružení, obhájí.

44 - Chrudim: V prvním kole propadly více než dvě třetiny odevzdaných hlasů a Jan Tecl (ODS + STAN + STO) a Daniel Herman (KDU-ČSL) dostali po 15 procentech. Tipujeme, že nad starostou Havlíčkova Brodu Teclem těsně zvítězí silnější "značka" Daniela Hermana.

47 - Náchod: Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL) i Martin Červíček (ODS) se narodili v Náchodě, silnější postavení v (nejen) regionální politice má ale lidovecký předseda. (Nepsané pravidlo senátních voleb: pokud kandidát KDU-ČSL zvítězí v 1. kole, je velmi pravděpodobné i jeho celkové vítězství.)

50 - Svitavy: V tomto spíše levicovém obvodu ODS nikdy nevyhrála, ale náměstek hejtmana Michal Kortyš tentokrát bývalého poslance ČSSD Pavla Havíře těsně porazí i ve 2. kole. Hlasů levicových voličů, které v 1. kole propadly a mohly by Havířovi prospět, nebylo zase tolik.

53 - Třebíč: Tipujeme, že po Františku Bublanovi, který už nekandidoval, získá tento obvod STAN, za které kandiduje starostka obce Koněšín Hana Žáková. V prvním kole byl rozdíl 28 ku 15 procentům, kandidát ANO Miroslav Michálek už poměr nezvrátí.

56 - Břeclav: Starosta Mikulova Rostislav Koštial (ODS) potvrdí vítězství z 1. kola. Voliči KSČM, ČSSD a KDU-ČSL a kandidáta pirátů, jejichž hlasy propadly, se výrazně nepřikloní ani k němu, ani k jeho soupeři Liboru Nazarčukovi (ANO).

59 - Brno-město: Po Elišce Wagnerové tu zvítězí další osobnost, která oslovuje městské liberální voliče, rektor Masarykovy univerzity Mikuláš Bek. Soupeřem je Jaromír Ostrý (ANO).

62 - Prostějov: V obtížně čitelném obvodu (v 1. kole propadly víc než dvě třetiny hlasů) tipujeme těsné vítězství bývalé poslankyně Jitky Chalánkové (NK) nad senátorkou Boženou Sekaninovou (ČSSD). Konzervativní Chalánkovou, známou například z kauzy Michalákových, podpořil před druhým kolem kandidát lidovců.

65 - Šumperk: Miroslav Adámek (ANO) vyhrál 1. kolo o více než tři tisíce hlasů, může těžit i z hlasů levicových voličů. Senátor a starosta Šumperku Zdeněk Brož (KDU-ČSL + NV) v komunálních volbách minulý týden příliš neuspěl, Adámkův náskok nedožene.

68 - Opava: Ve spíše konzervativním obvodu zvítězí starosta Bolatic a bývalý senátor Herbert Pavera (TOP 09 + ODS + STAN) nad Simonou Horákovou (ANO); poměrně známý regionální politik v 1. kole dostal o 6,5 tisíce hlasů víc.

71 - Ostrava-město: Horolezec Leopold Sulovský (Ostravak) obhájí mandát proti podnikateli Ivo Gondkovi (ANO). Známost a popularita Sulovského převáží nad silným postavením ANO v Ostravě, které ukázaly komunální volby.

74 - Karviná: Dlouholetý starosta Bohumína Petr Vícha (ČSSD) vyhrál 1. kolo nad kandidátkou KSČM Miladou Halíkovou 37 : 16 procentům (i když v největším městě obvodu Havířově byl těsně druhý). Senátorský mandát obhájí.

80 - Zlín: Senátor a starosta Uherského Brodu Patrik Kunčar (KDU-ČSL) uspěje proti bývalému hejtmanovi Liboru Lukášovi (Soukromníci). V 1. kole propadlo poměrně málo hlasů, Kunčarovi "lidovečtí" voliči přijdou k volbám i napodruhé.

Jiří Drahoš (KDU-ČSL + zelení + STAN + TOP 09, Praha 4) a Jiří Čunek (KDU-ČSL, Vsetín) byli zvoleni senátory už v prvním kole minulý týden.