Volby: trochu nuda, ale jedno důležité zjištění. Autenticitu za peníze nekoupíte

Byly to takové zvláštní volby. Taková trochu apatie. I mezi lidmi, kteří politikou žijí, nevzbuzovaly moc emocí. Nebylo to žádné „referendum o Babišovi“, chybělo tomu velké téma. Účast byla průměrná a překvapivých výsledků moc nebylo. Ale ukázalo se jedno: autenticita a charisma pořád překonají i draze zaplacený marketing.
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Ano, pro vládní strany to byla porážka, ale to podstatné – sněmovna – jim zůstává. A volební preference hnutí ANO se také nemění. Stále se suverénně drží na špici.
Pro Andreje Babiše je ovšem hořkou pilulkou, že získal nejhorší výsledek za dobu existence hnutí ANO v hlavním městě. A že si pohoršil v Ostravě i v Brně a že se opět ukázalo, že hnutí ANO „Senát neumí“. Ale s tím se dá žít. Jeho suverénní kralování celostátní české politiky to nijak neohrožuje.
Hnutí ANO prostě chybí osobnosti – a přitom právě o nich je nejen komunál, ale hlavně Senát. Vytahovat na poslední chvíli králíky z klobouku jako manželku kasinového krále Leona Tsoukernika Sandru v Chebu prostě nefunguje.
A to ani, když do regionu pošlete celkem sedmkrát koncertovat krále diskoték Michala Davida. Je to v zásadě dobrá zpráva. Lidi se nenechají opít rohlíkem.
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Jenže osobnosti chybí všem. ODS sice konečně přestala trápit 82letého Bohuslava Svobodu a na čelo kandidátky dala úspěšného starostu Prahy 9 Tomáše Portlíka, mimo Vysočany ho ale nikdo nezná.
Doba, kdy jméno „Pavel Bém“ (v dobrém i ve zlém) znal každý Pražan, je prostě pryč. Mimochodem, za Béma (v roce 2006) získala ODS neuvěřitelných 54 procent hlasů…
Motoristé si do Prahy museli jako lídra vzít podnikatelku z Krkonoš a v některých částech Prahy ani kandidátku nedokázali postavit. Nepomohl jim ani Filip Turek, který vyměnil doutník za lízátko.
Piráti odněkud vytáhli úspěšnou korporátní manažerku Terezu Nislerovou, která působila jako všechno možné, jen ne jako Pirátka. Nepomohlo ani to, že se Zdeněk Hřib vlnil v sukni. Spíš naopak…
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Celkově, hranice mezi pochopitelnou snahou zaujmout a trapností se opět posunula. Kde tohle skončí…?
Jestli někdo dokázal mezi touto Skyllou Charybdou úspěšně proplout, je to nový lídr lidovců Jan Grolich. Jako bývalý stand-up komik to před kamerou umí a jeho předvolební píseň „ty ty ty“ možná na začátku u leckoho vedla ke zvednutí obočí, ale účel splnila – o dosud regionálním jihomoravském politikovi už dnes slyšel každý, kdo se alespoň trochu zajímá o politiku.
Mimochodem, Grolich zabodoval, do Senátu se za Vyškov dostal hned v prvním kole, ale lidovci by neměli usnout na vavřínech. Tohle je teprve předpoklad k tomu, aby se nyní Grolich alespoň pokusil dvou- až tříprocentní stranu sebrat hrobníkovi z lopaty.
Fascinující je výborný výsledek STAN, a to jak v Senátu, tak v komunálu. V přetahované o lídra opozice se Martin Kupka z ODS snaží, jak to jde, výsledek je ale neslaný nemastný. Vít Rakušan naopak nedělá skoro nic a jeho STAN roste. Dneska má na lídra opozice nakročeno rozhodně více než Kupka.
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Recept? STAN dokáže úspěšně vytvářet obraz strany místních odborníků a sympatických neideologických starostů z maloměsta, přestože jsou prakticky ve všech důležitých ohledech kdesi na progresivní levici.
Pro spoustu lidí tak Starostové sice nejsou první volba, není to nadšená volba srdcem. Ale je to bezpečná volba, jež sice nenadchne, ale ani neurazí. Nevíte, koho volit? Volíte Starosty…
Smutný je pohled na občanské demokraty. Kdysi se říkalo, že v Praze by zvítězila i tenisová raketa Václava Klause, teď strana (i v koalici s TOP 09) získala 21 procent hlasů. Je to něco, co ani povinně optimističtí předáci ODS nedokáží vydávat za úspěch.
Ve straně už proto dochází k obvyklému vzájemnému obviňování mezi lokálními a celostátními politiky, kdo za to může. ODS každopádně přijde o primátora. Tím se stane prakticky jistě Petr Hlaváček ze STAN.
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Pozice Martina Kupky se přesto zdá být jistá, byť jeho křečovitý optimismus působí stále méně přesvědčivě. Kupka byl úspěšným ministrem dopravy, je úspěšným starostou středočeské Líbeznice (získal tu mimochodem 58 procent hlasů), ale k pozici lídra mu prostě něco chybí.
Možná ty topolánkovské „gule“ nebo slušněji řečeno charisma. Poslouchat jeho tiskovku po volbách bylo utrpení. Ale jak řekl jeden z lídrů ODS, „Petru Fialovi jste se taky osm let smáli, že je nudný patron, a nakonec se stal premiér“. Tak uvidíme…
V pátek a sobotu lidé v Česku rozhodovali o novém složení obecních zastupitelstev a třetiny Senátu. Průběžné výsledky, reakce politiků i další dění kolem voleb sledujte v on-line reportáži Aktuálně.cz.
Americký prezident Donald Trump v neděli na své síti Truth Social oznámil, že mezi Ruskem a Ukrajinou začíná s okamžitou platností platit energetické příměří. Podle něj s ním souhlasily obě válčící strany. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj však reagoval, že o žádné takové dohodě neví. Kyjev je podle něj připraven příměří přijmout, pokud tak učiní i Moskva, která se zatím nevyjádřila.
Ukrajina uspořádá volby, pokud ruský vůdce Vladimir Putin poskytne 60 dní klidu zbraní, prohlásil v neděli ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v reakci na kritické komentáře amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ten v sobotu prohlásil, že je na čase, aby Ukrajinci měli nového prezidenta. Šéf Bílého domu rovněž řekl, že Zelenskyj „by měl sakra přestat“ s útoky na ruské rafinerie.
Donald Trump zvažuje pozemní operaci proti Íránu. Uvádějí to například účet Hormuz Report nebo analytik Dominic Michael Tripi, kteří se odvolávají na zdroje uvnitř americké administrativy. Bílý dům ani Pentagon tuto informaci nepotvrdily. Washington současně posílá do regionu další letadlovou loď a obojživelnou skupinu s tisíci mariňáků.
Volby: trochu nuda, ale jedno důležité zjištění. Autenticitu za peníze nekoupíte
Byly to takové zvláštní volby. Taková trochu apatie. I mezi lidmi, kteří politikou žijí, nevzbuzovaly moc emocí. Nebylo to žádné „referendum o Babišovi“, chybělo tomu velké téma. Účast byla průměrná a překvapivých výsledků moc nebylo. Ale ukázalo se jedno: autenticita a charisma pořád překonají i draze zaplacený marketing.
Ano, pro vládní strany to byla porážka, ale to podstatné – sněmovna – jim zůstává. A volební preference hnutí ANO se také nemění. Stále se suverénně drží na špici.
Pro Andreje Babiše je ovšem hořkou pilulkou, že získal nejhorší výsledek za dobu existence hnutí ANO v hlavním městě. A že si pohoršil v Ostravě i v Brně a že se opět ukázalo, že hnutí ANO „Senát neumí“. Ale s tím se dá žít. Jeho suverénní kralování celostátní české politiky to nijak neohrožuje.
Expert o volbách: neúspěch ANO, fiasko Motoristů. A jedno silné poselství pro opozici
Hnutí ANO prostě chybí osobnosti – a přitom právě o nich je nejen komunál, ale hlavně Senát. Vytahovat na poslední chvíli králíky z klobouku jako manželku kasinového krále Leona Tsoukernika Sandru v Chebu prostě nefunguje.
A to ani, když do regionu pošlete celkem sedmkrát koncertovat krále diskoték Michala Davida. Je to v zásadě dobrá zpráva. Lidi se nenechají opít rohlíkem.
Jenže osobnosti chybí všem. ODS sice konečně přestala trápit 82letého Bohuslava Svobodu a na čelo kandidátky dala úspěšného starostu Prahy 9 Tomáše Portlíka, mimo Vysočany ho ale nikdo nezná.
Doba, kdy jméno „Pavel Bém“ (v dobrém i ve zlém) znal každý Pražan, je prostě pryč. Mimochodem, za Béma (v roce 2006) získala ODS neuvěřitelných 54 procent hlasů…
Jak dopadly volby? Tady jsou kompletní výsledky na jednom místě
Motoristé si do Prahy museli jako lídra vzít podnikatelku z Krkonoš a v některých částech Prahy ani kandidátku nedokázali postavit. Nepomohl jim ani Filip Turek, který vyměnil doutník za lízátko.
Piráti odněkud vytáhli úspěšnou korporátní manažerku Terezu Nislerovou, která působila jako všechno možné, jen ne jako Pirátka. Nepomohlo ani to, že se Zdeněk Hřib vlnil v sukni. Spíš naopak…
Celkově, hranice mezi pochopitelnou snahou zaujmout a trapností se opět posunula. Kde tohle skončí…?
Jestli někdo dokázal mezi touto Skyllou Charybdou úspěšně proplout, je to nový lídr lidovců Jan Grolich. Jako bývalý stand-up komik to před kamerou umí a jeho předvolební píseň „ty ty ty“ možná na začátku u leckoho vedla ke zvednutí obočí, ale účel splnila – o dosud regionálním jihomoravském politikovi už dnes slyšel každý, kdo se alespoň trochu zajímá o politiku.
Mimochodem, Grolich zabodoval, do Senátu se za Vyškov dostal hned v prvním kole, ale lidovci by neměli usnout na vavřínech. Tohle je teprve předpoklad k tomu, aby se nyní Grolich alespoň pokusil dvou- až tříprocentní stranu sebrat hrobníkovi z lopaty.
Fascinující je výborný výsledek STAN, a to jak v Senátu, tak v komunálu. V přetahované o lídra opozice se Martin Kupka z ODS snaží, jak to jde, výsledek je ale neslaný nemastný. Vít Rakušan naopak nedělá skoro nic a jeho STAN roste. Dneska má na lídra opozice nakročeno rozhodně více než Kupka.
Recept? STAN dokáže úspěšně vytvářet obraz strany místních odborníků a sympatických neideologických starostů z maloměsta, přestože jsou prakticky ve všech důležitých ohledech kdesi na progresivní levici.
Pro spoustu lidí tak Starostové sice nejsou první volba, není to nadšená volba srdcem. Ale je to bezpečná volba, jež sice nenadchne, ale ani neurazí. Nevíte, koho volit? Volíte Starosty…
Ostrá povolební debata: Babiš nepatří do této doby, vyčerpaní Piráti a Motoristé jako noví křupani
Smutný je pohled na občanské demokraty. Kdysi se říkalo, že v Praze by zvítězila i tenisová raketa Václava Klause, teď strana (i v koalici s TOP 09) získala 21 procent hlasů. Je to něco, co ani povinně optimističtí předáci ODS nedokáží vydávat za úspěch.
Ve straně už proto dochází k obvyklému vzájemnému obviňování mezi lokálními a celostátními politiky, kdo za to může. ODS každopádně přijde o primátora. Tím se stane prakticky jistě Petr Hlaváček ze STAN.
Pozice Martina Kupky se přesto zdá být jistá, byť jeho křečovitý optimismus působí stále méně přesvědčivě. Kupka byl úspěšným ministrem dopravy, je úspěšným starostou středočeské Líbeznice (získal tu mimochodem 58 procent hlasů), ale k pozici lídra mu prostě něco chybí.
Možná ty topolánkovské „gule“ nebo slušněji řečeno charisma. Poslouchat jeho tiskovku po volbách bylo utrpení. Ale jak řekl jeden z lídrů ODS, „Petru Fialovi jste se taky osm let smáli, že je nudný patron, a nakonec se stal premiér“. Tak uvidíme…
Komentář: Politici našli před komunálními volbami snadný terč
Tečka: Kdo je solí této země. Není to Babiš ani David. A jak moc nám chybí Havel
Komentář: Politici mají hlasovat o ztrátě vlastní moci. Ve hře je vliv na 350 miliard
Rakušan si troufl na výrok, že to po volbách půjde bez Babiše. Premiér nepřekvapil
ŽIVĚ Výsledky voleb: Komunisté po 80 letech končí. Zhoršili se všichni, kromě jedné strany
V pátek a sobotu lidé v Česku rozhodovali o novém složení obecních zastupitelstev a třetiny Senátu. Průběžné výsledky, reakce politiků i další dění kolem voleb sledujte v on-line reportáži Aktuálně.cz.
Trump vyhlásil energetické příměří. Zelenskyj však o ničem nevěděl
Americký prezident Donald Trump v neděli na své síti Truth Social oznámil, že mezi Ruskem a Ukrajinou začíná s okamžitou platností platit energetické příměří. Podle něj s ním souhlasily obě válčící strany. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj však reagoval, že o žádné takové dohodě neví. Kyjev je podle něj připraven příměří přijmout, pokud tak učiní i Moskva, která se zatím nevyjádřila.
ŽIVĚ Trump tlačí na Zelenského kvůli volbám. Z Kyjeva přišla ostrá odpověď
Ukrajina uspořádá volby, pokud ruský vůdce Vladimir Putin poskytne 60 dní klidu zbraní, prohlásil v neděli ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v reakci na kritické komentáře amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ten v sobotu prohlásil, že je na čase, aby Ukrajinci měli nového prezidenta. Šéf Bílého domu rovněž řekl, že Zelenskyj „by měl sakra přestat“ s útoky na ruské rafinerie.
USA posilují na Blízkém východě. Pozemní invaze do Íránu je stále ve hře
Donald Trump zvažuje pozemní operaci proti Íránu. Uvádějí to například účet Hormuz Report nebo analytik Dominic Michael Tripi, kteří se odvolávají na zdroje uvnitř americké administrativy. Bílý dům ani Pentagon tuto informaci nepotvrdily. Washington současně posílá do regionu další letadlovou loď a obojživelnou skupinu s tisíci mariňáků.
ŽIVĚ Sparta - Pardubice 2:0. Favoritovi znovu vychází začátek poločasu
Sledujte online přenos z utkání desátého kola fotbalové Chance Ligy mezi Spartou Praha a Pardubicemi.