Volební řež: Bubny musí být! Právo parkovat! Zahrádka do každé rodiny! Křídla lvům!

Zlevníme život všem Pražákům, slibuje ČSSD. Divné je, že podle agentury STEM/MARK mají sociální demokraté preference jen dvou procent Pražanů. Chápete je?

Nadcházející volby jsou čirá radost, najednou si člověk, OBČAN, uvědomí, jak stojí v centru pozornosti všech stran, i když se mu snad někdy zdává, že to před ním skrývají, mýlí se, jde o něj, teď v říjnu jde "o mě" na plné pecky a partaje by si zasloužily velkou vděčnost.

Nelze neocenit, nelze nepochválit ANO za to, že slibuje "Spravedlivější parkovací systém", dokonce říká "To vám garantujeme!". Stál jsem hodinu před tím billboardem a přemýšlel, jak chtějí zavést spravedlnost v parkování. Je spravedlivé třeba to, aby parkoval rezident, který ale v Praze bydlí, zatímco dojížděč tu parkovat nesmí, nebo platí jak mourovatý? A jaká je spravedlnost v tom, že když mám tři, pět aut, platím za ně víc než za první auto? Proč? Protože jsem státu za vozy odvedl daně, podpořil průmysl? Tohle by chtělo, aby pan Fair Credit Stuchlík udělal seminář na téma Spravedlnost a Parkování.

Zaujme plakát "Bubny musí být pro lidi. Nová výstavba v lokalitě Bubny musí být užitečná pro všechny, nejen pro developery." Nevoďte okolo toho zvolání děti, pokud jsou na základní škole. Budou mít pak doma bycí a ne bicí. (A jinak samozřejmě souhlas, zlí developeři na sedmičce nemají co bydlet, ať se nastěhují jinam, třeba na osmičku.)

Maličko trapné je, že i strana, která vnímá stát (tedy i Prahu) jako firmu, dokáže udělat ve volební kampani dost zásadní chybu. Viz plakát "Přijede Cirkus Andres". Najdeme hned dvě chyby, jednak je to se vší pravděpodobností Cirkus Andrej, a jednak už je dávno tady, takže jediné, co sedí, je to vstupné 150 kaček na hlavu.

Fascinující, co všecko pro nás dokáže udělat sociální demokracie v čele s Jakubem Zadarmo MHD Landovským: "Zlevníme život všem Pražákům". Tak tohle je bomba a hned vedle vám nabízí, co můžete s ušetřenými korunkami dělat, je tu pro vás dovolená v Krkonoších, harrachovské apartmány. Divná věc, agentura STEM/MARK v září zjistila, že štědří sociální demokraté mají volební preference jen dvou procent Pražanů (nikoli Pražáků, že by v tom byla ta chyba?), kdežto třeba Cirkus Andrej 15 procent. Divné.

ODS má na plakátu "Jednička pro občany", což je moc fajn, jen nesmíte pít alkohol a usnout pak v tramvaji, sic je s vámi zle, nesmíte být občan bezdomovec či snad, nedej bůh, feťák, a, samozřejmě, jak jinak, nesmíte být občan vyznavač proroka Mohameda, to pak pro vás jednička opravdu, ale opravdu není. A konečně, konečně na to někdo kápl, ODS vyrukovala s tématem "Pořádek proti anarchii" a ví, že "Váš hlas rozhodne", bohužel, jak to tak často bývá, zůstává u proklamací, její plakáty dělají bordel na chodníku před Juldou Fuldou, což je, ruku na srdce, tak trochu anarchie, takže to berme jako sebekritiku.

Podle průzkumu dvouprocentní sociální demokracie přichází v hlavním městě s "Lepší nabídkou pro váš volný čas", což je nesmírně lákavé, dál nám landováci sdělují, že "Výstaviště a Holešovická tržnice musí sloužit pro nákupy, kulturu a setkávání". Tak jasně, když má člověk volno, má se hned sebrat a letět na nákupy, případně na tobogán.

Jako poněkud záhadný se jeví lev s křídly a nápisem "Vybojovali jsme pro naše hrdiny", což nám v Praze 1 sděluje TOP 09. Obvykle se to bere tak, že hrdinové něco vybojovali pro nás, že. Zašel jsem se podívat do zoo, ale tam nám ho ještě nevybojovali, lev tam sice žije, křídla však zatím vybojovaná nemá. Jinak, samozřejmě, nejde nevolit stranu, která vám poskytne lva s křídly. (Nebo jde o dojem topkařů, že letos volí i zvířata?)

Další skvělý, skvělý nápad od ČSSD, jež se občanům zavázala: "Ještě vylepšíme možnosti sousedského života", "I na Praze 1 mohou mít lidé vlastní zahrádku". Tohle potěší každého Pražáka (Pražana) na jedničce. Bydlí třeba na Národní třídě, přijede oranžový Lando-tirák a přiveze mu zahrádku i s rajčaty, složí ji na chodník před dům a on hned může pozvat sousedy, má možnost s nimi žít a sledovat, jak rajčata, třeba na Příkopech, dozrávají, a jeho sousedi mají taky zahrádečku jako dlaň, krása.