Věřte mi, že svět se netočí jenom kolem poplatků za televizi a rozhlas. Na Aktuálně.cz toho píšeme mnohem víc. Tohle jsem pro vás vybral.
Určitě vás někdy něco bolelo tak, že jste fakt nevydrželi do rána a sypali na pohotovost. Tam vás poslali k automatu nebo na pokladnu, kde jste poslušně odložili 90 korun.
Poplatkům jsem vždycky fandil (nejen na pohotovostech): Každý si návštěvu u doktora dobře rozmyslí a trvale podfinancovaným špitálům to může přinést peníze navíc.
Jenže když teď mladá naděje ODS Štěpán Slovák přišel s nápadem zvýšit jeden z mála zbylých zdravotnických poplatků na 200 korun, došlo mi, že tohle asi chřadnoucí straně volby nevyhraje.
Menu podle Babiše
Nebo obědy ve školních jídelnách, to je taky téma, o kterém se v hospodě pohádáte a každý v Česku na něj má názor.
Vláda vykostila odborný návrh na zdravější jídelníček, takže revoluce se nekoná: řekněme, že tím skočila na trend „přece nebude nikdo nutit kuchařky vařit něco, co děti ani nejí“.
Kdo k tomu má co říct, je Margit Slimáková. Poslechěte si ji ve Spotlightu Pavla Štrunce.
Mají se Rusové fakt bát?
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Třeba od Matyáše Zrna. S chutí jsem si od něj přečetl článek o protilodní raketě Neptun, momentálně asi největší „hvězdě“ ukrajinského arzenálu.
Potopila ruskou černomořskou chloubu, křižník Moskva, podílela se na devastaci klíčového Krymského mostu. Zbrojaři na Ukrajině jich vyrobí stovky, a to tempo nejspíš ještě poroste.
Tady už rodit nebudete
Co naopak neporoste, bude počet porodů v Češku. I proto vznikl plán na radikální sesekání porodnic. Veronika Rodriguez popsala klíč, podle něhož bude Vojtěchovo ministerstvo postupovat.
Jestli se vás to jen trochu týká, čtěte, přinášíme i podrobnou mapu.
Šup s vámi do vězení
A tohle mě zaujalo: každý vybržďovač by mohl jít do vězení.
I mně se to jednou stalo: vraceli jsme se s rodinou z dovolené a na německé dálnici jsem z levého pruhu dostatečně rychle neuhnul. Českému řidiči. Kamion za námi měl co dělat, aby z nás neudělal placku.
Takže za mě rozhodně ano. Co si myslíte vy?
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