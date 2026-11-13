Výběr šéfredaktora: Trump superstavitel, vietnamský řetězák a trochu jiná pokuta

Věřili byste tomu? Jen malý kousek od Bílého domu roste stavba, která ho převyšuje. V redakci Aktuálně.cz jsme se naučili, že zprávy ze světa Donalda Trumpa se skutečně dějí, ačkoliv se to na první pohled zdá nepravděpodobné. Nejen o tom ve výběru šéfredaktora.
Tuhle zprávu s videem i obrázky si nenechte ujít. Prezident Donald Trump nevynechá jedinou příležitost, aby po své vládě zanechal výrazný otisk.
Bílý dům není stavba kdovíjak rozměrná. I proto působí nová videa budovaného tanečního sálu pro tisíc lidí neuvěřitelně: jeho konstrukce je mnohem mohutnější než sídlo amerických prezidentů.
Záběry pocházející z prezidentského vrtulníku odpálil na síti X Trumpův poradce Dan Scavino. Prezidentský tým se tedy chtěl pochlubit, nešlo o žádné pirátsky uniklé záběry. Podívejte se sami dřív, než bude pozdě. Dost silné jsou totiž hlasy, že by se to celé mělo zbořit dřív, než se to postaví.
Vietnamský „řetězák“
To, na čem nám na Aktuálně.cz hodně záleží, je pohodlí vás, čtenářů. Abyste si mohli číst zprávy v souvislostech: měli jste jen nejen rychle a srozumitelně, ale abyste se dozvěděli i něco navíc. To se povedlo našemu redaktorovi Vietu Tranovi i díky vazbám ve vietnamské komunitě.
Německo minulý týden zasáhl šílený příběh se špatným koncem. Třináctiletou vietnamskou dívku Lisu Ta z Berlína policie hledala a po několika dnech ji nalezla mrtvou, její únosce spáchal sebevraždu.
Tragédie měla i nečekaný český přesah – mezi zdejšími Vietnamci se mohutně rozšířil e-mail, popisující, že i v tuzemsku někdo unesl tři dívky. Našli jsme autorku tohoto mailu a popsali, jak to celé bylo.
Padá ODS, něco si přej
Smutné příběhy píše i česká politika: v tom nejnovějším jsou hlavními hrdiny členové ODS. Preference jim padají a nejsilnější opoziční síle jménem STAN se dívají na záda už z pořádné dálky. Některé regiony volají po mimořádném sněmu.
Přesto je až neuvěřitelné, jak pozitivní a konstruktivní zůstává šéf této strany Martin Kupka. Náš reportér Radek Bartoníček ho zasypal nepříjemnými otázkami. A jaké je dlouhodobé rozpoložení šéfa vyhasínající strany? Dobrá, lehce bojovná nálada, ani stopa rozmrzení.
„Posloucháte rozhovor poprvé, podruhé, potřetí. Ale opravdu razantní sdělení, které dnes voliče přitahuje nejvíce, téměř chybí,“ diví se Bartoníček ve svém textu. Pojďte si přečíst o politice i trochu jinak, s reportérovým nasazením, emocemi.
Problém v Dukovanech mobilizoval korejskou vládu
Těšíte se, až začnou většinu elektrické energie v naší zemi vyrábět jaderné elektrárny? Plány stále hlásají, že se tak stane v roce 2036, ale jak to bude doopravdy, to nikdo neví. Minulý týden totiž vyšlo najevo, že se jihokorejská státní společnost KHNP nedohodla s dodavatelem stavebních prací. A to je problém, i když se skoro všichni tváří, že ne.
A že to problém opravdu je, dokazuje fakt, že kvůli tomu korejská vláda spustila krizové řízení. Co to je a proč je to důležité, si přečtěte nejlépe u nás.
Hon na neplatiče dálnic
A aby toho nebylo málo, budete si muset dávat větší pozornost na dálnicích. Ministr dopravy Ivan Bednárik se totiž zhlédl v zahraničí a rozhodl se, že v Česku by mohly fungovat kamery, které odhalí auta na dálnici bez dálniční známky.
A šup, rovnou pošlou do systému signál k vystavení pokuty.
Tak pěkný den, příjemné čtení Aktuálně.cz a třeba i šťastnou cestu!
Michal Pavec
šéfredaktor Aktuálně.cz
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