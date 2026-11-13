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Názory

Výběr šéfredaktora: Trump superstavitel, vietnamský řetězák a trochu jiná pokuta

Michal Pavec
Michal Pavec
Michal Pavec
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Věřili byste tomu? Jen malý kousek od Bílého domu roste stavba, která ho převyšuje. V redakci Aktuálně.cz jsme se naučili, že zprávy ze světa Donalda Trumpa se skutečně dějí, ačkoliv se to na první pohled zdá nepravděpodobné. Nejen o tom ve výběru šéfredaktora.

Nový taneční sál, který nechává Donald Trump vybudovat v areálu Bílého domu, svou velikostí začíná zastiňovat i samotné historické prezidentské sídlo.
Nový taneční sál, který nechává Donald Trump vybudovat v areálu Bílého domu, svou velikostí začíná zastiňovat i samotné historické prezidentské sídlo.Foto: White House – Joyce N. Boghosian
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Tuhle zprávu s videem i obrázky si nenechte ujít. Prezident Donald Trump nevynechá jedinou příležitost, aby po své vládě zanechal výrazný otisk.

Bílý dům není stavba kdovíjak rozměrná. I proto působí nová videa budovaného tanečního sálu pro tisíc lidí neuvěřitelně: jeho konstrukce je mnohem mohutnější než sídlo amerických prezidentů.

Záběry pocházející z prezidentského vrtulníku odpálil na síti X Trumpův poradce Dan Scavino. Prezidentský tým se tedy chtěl pochlubit, nešlo o žádné pirátsky uniklé záběry. Podívejte se sami dřív, než bude pozdě. Dost silné jsou totiž hlasy, že by se to celé mělo zbořit dřív, než se to postaví.

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Vietnamský „řetězák“

To, na čem nám na Aktuálně.cz hodně záleží, je pohodlí vás, čtenářů. Abyste si mohli číst zprávy v souvislostech: měli jste jen nejen rychle a srozumitelně, ale abyste se dozvěděli i něco navíc. To se povedlo našemu redaktorovi Vietu Tranovi i díky vazbám ve vietnamské komunitě.

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Německo minulý týden zasáhl šílený příběh se špatným koncem. Třináctiletou vietnamskou dívku Lisu Ta z Berlína policie hledala a po několika dnech ji nalezla mrtvou, její únosce spáchal sebevraždu.

Tragédie měla i nečekaný český přesah – mezi zdejšími Vietnamci se mohutně rozšířil e-mail, popisující, že i v tuzemsku někdo unesl tři dívky. Našli jsme autorku tohoto mailu a popsali, jak to celé bylo.

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Padá ODS, něco si přej

Smutné příběhy píše i česká politika: v tom nejnovějším jsou hlavními hrdiny členové ODS. Preference jim padají a nejsilnější opoziční síle jménem STAN se dívají na záda už z pořádné dálky. Některé regiony volají po mimořádném sněmu.

Přesto je až neuvěřitelné, jak pozitivní a konstruktivní zůstává šéf této strany Martin Kupka. Náš reportér Radek Bartoníček ho zasypal nepříjemnými otázkami. A jaké je dlouhodobé rozpoložení šéfa vyhasínající strany? Dobrá, lehce bojovná nálada, ani stopa rozmrzení.

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„Posloucháte rozhovor poprvé, podruhé, potřetí. Ale opravdu razantní sdělení, které dnes voliče přitahuje nejvíce, téměř chybí,“ diví se Bartoníček ve svém textu. Pojďte si přečíst o politice i trochu jinak, s reportérovým nasazením, emocemi.

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Problém v Dukovanech mobilizoval korejskou vládu

Těšíte se, až začnou většinu elektrické energie v naší zemi vyrábět jaderné elektrárny? Plány stále hlásají, že se tak stane v roce 2036, ale jak to bude doopravdy, to nikdo neví. Minulý týden totiž vyšlo najevo, že se jihokorejská státní společnost KHNP nedohodla s dodavatelem stavebních prací. A to je problém, i když se skoro všichni tváří, že ne.

A že to problém opravdu je, dokazuje fakt, že kvůli tomu korejská vláda spustila krizové řízení. Co to je a proč je to důležité, si přečtěte nejlépe u nás.

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Hon na neplatiče dálnic

A aby toho nebylo málo, budete si muset dávat větší pozornost na dálnicích. Ministr dopravy Ivan Bednárik se totiž zhlédl v zahraničí a rozhodl se, že v Česku by mohly fungovat kamery, které odhalí auta na dálnici bez dálniční známky.

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A šup, rovnou pošlou do systému signál k vystavení pokuty.

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Tak pěkný den, příjemné čtení Aktuálně.cz a třeba i šťastnou cestu!

Michal Pavec

šéfredaktor Aktuálně.cz

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