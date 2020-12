Trump mučí americkou demokracii. Zachraňují ji "zrádci" v republikánských řadách

Lúzr je jen lúzr, za ukradené volby se ale lze pomstít. Trump nikdy nepřipustí porážku, i kdyby měl zničit americký demokratický systém. Naštěstí se mezi republikány najdou odpadlíci, kteří mu to nedovolí.

Americkému ministrovi spravedlnosti to asi hezčí den neudělá, ale autor tohoto textu mu dluží omluvu. Před několika týdny na tomto místě nazval Williama Barra "věrným přisluhovačem" prezidenta Donalda Trumpa za to, že vyzval federální prokurátory, aby prošetřili možné nesrovnalosti nebo podvody v listopadových prezidentských volbách.

Je sice pravda, že z Barrovy strany šlo o bezprecedentní směrnici, nikdy předtím ministerstvo spravedlnosti takto "naživo" volby nepřezkoumávalo (pouze zpětně, a když podněty přišly zvenčí). Ale je také pravda, že všechno je jednou poprvé. S Trumpem navíc už opakovaně, ne-li standardně. A hlavně, už máme k dispozici výsledek, nebo přinejmenším mezisoučet.

V rozhovoru pro agenturu AP, William Barr v úterý uvedl, že ministerstvo "spravedlnosti a FBI dosud nenašly žádné důkazy podvodů, které by změnily výsledky voleb". Trumpův ministr spravedlnosti je tak dosud nejvýše postaveným člověkem z prezidentových republikánských řad, kdo se nehodlá osobně a profesně naprosto zdiskreditovat jen proto, že jeden sebestředný a ve svých čtyřiasedmdesáti letech dětinsky trucující politik nedokáže přijmout porážku.

Na jedincích (sakra) záleží

V amerických médiích lze teď nalézt nadějné články, podle nichž teď americká demokracie jako systém ukázala svoji odolnost, Trump volby nezvrátil. Vedle si ale lze přečíst i texty o něco prozaičtější. Ty upozorňují, že prezidentovi v jeho pokusu o volební puč nezabránil ani tak systém, jako spíš zcela konkrétní lidé - a nejdůležitěji právě republikáni.

V Michiganu to byly klíčové postavy místního parlamentu, které Donald Trump dokonce pozval na kus řeči do Bílého domu. Nevíme, zda jim dělal "ohníček" na předloktí, ale v každém případě odolali. Krátce po návštěvě vydali prohlášení, že nevědí o žádných důkazech, které by v Michiganu, kde Joe Biden vyhrál o 150 tisíc hlasů, tento výsledek mohly změnit.

V Arizoně tamní republikánský ministr spravedlnosti a šéf republikánské sněmovny parlamentu vzdorovali tlaku Trumpova týmu, aby zkomplikovali jmenování volitelů, kteří musí formálně stvrdit Bidenovo vítězství. "Složil jsem slib, že budu hájit ústavu Spojených států a ústavu a zákony Arizony," připomněl prezidentovi šéf sněmovny Russell Bowers.

V Pensylvánii to byli soudci s republikánským myšlenkovým zázemím, kdo smetli ze stolu nepodložené žaloby Trumpových lidí. Nejdříve okresní soudce Matthew Brann, člen konzervativní Federalist Society a National Riffle Association, nazval předložené žalobní argumenty "frankensteinským monstrem…, nahodile spíchnutým dohromady". A pak odvolací soudce Stephnanos Bibas, kterého před třemi roky do funkce nominoval Trump, jenž ovšem nyní konstatoval, že "jsou to voliči, ne právníci, volební lístky, ne žalobní podání, kdo vybírá prezidenta".

V Georgii republikánský státní tajemník (state secretary) Brad Raffensperger opakovaně hájil tamní volební výsledky proti útokům, podle nichž byly volby zmanipulovány. V Georgii se přepočítávalo hned dvakrát - ručně i strojově. Vždy se závěrem stejným, jako byl i původně ohlášený výsledek: Joe Biden vyhrál. A Raffensperger i republikánský guvernér Georgie Brian Kemp to úředně odklepli.

Pozor na mě, I´ll be back

Nijak se přitom netajili tím, že osobně jim to nedělá žádnou velkou radost. "Jako ostatní republikáni jsem zklamán, že jsme v Georgii nevyhráli," uvedl Raffensperger před dvěma týdny, když oznamoval výsledek ručního přepočítávání. Ale zároveň potvrdil Bidenovo vítězství: "Řídím se krédem, že čísla nelžou. A věřím, že čísla, která jsem dnes ukázali, jsou správná."

Game over, v Georgii i jinde. Ví to i Trump, už sám bezděčně mluví o příští "Bidenově administrativě". Ale protože nechce, neumí odejít na štítě, zůstanou pro něj volby navždy podvodem. Raffenspergera i Kempa patřičně znectil. Prvního nazval "nepřítelem lidu", za druhého se cítí "zahanbeně", že ho před dvěma roky podpořil v guvernérské kampani.

Samotnému Trumpovi jeho chování jistě dává smysl: pro jeho další kariéru je lepší být prezidentem, který byl o úřad podvodně připraven, než který prohrál. Lúzr je jen lúzr, zatímco za ukrutné bezpráví se lze v budoucnu pomstít.

I´ll be back, varuje Trump. Třeba hned za čtyři roky, pokud by tedy měl skutečně ještě dost sil na to, aby znovu kandidoval. Republikánská strana ale na Trumpovu umíněnost, s níž sotva kdy přestane zpochybňovat volby, ale dříve či později doplatí. A konkrétně v Georgii to může být už za měsíc, na začátku ledna. Ve dvou volebních soubojích se tam rozhodne, zda republikáni udrží většinu v Senátu, nebo bude Biden přinejmenším první dva roky vládnout s demokratickým Kongresem.

Big voter fraud information coming out concerning Georgia. Stay tuned! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 21, 2020

V Georgii se bude vše lámat na volební účasti, na motivaci, že má smysl přijít k urnám. A v tom Trump může republikánské šance poškodit. Na jednu stranu sice voličům říká "hlasujte!" - a republikánské kandidáty do Senátu přijede i osobně podpořit. Jenže zároveň stále dokola volá, že volby v Georgii jsou jeden velký podvod.

Trumpův chrchlavý megafon

Celý měsíc, který zbývá do senátního rozstřelu, bude v Georgii chrčet tenhle Trumpův megafon. Prezident si nemůže pomoci, tuto středu vypustil do světa svoji zatím nejdelší litanii o volebním podvodu. "Toto může být ten nejdůležitější projev, který jsem kdy učinil," pronesl na úvod svého monologu, během nějž se tři čtvrtě hodiny cyklil a nekonečně přehraboval ve svých nesmyslech.

Statement by Donald J. Trump, The President of the United States



Full Video: https://t.co/EHqzsLbbJG pic.twitter.com/Eu4IsLNsKD — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 2, 2020

Pozorovateli při tom už vytane na mysli název písně Franka Zappy "Mučení nikdy nekončí". "Ale jak dlouho můžete říkat lidem, že volby jsou zmanipulované, než se rozhodnou, že se je jich už nezúčastní?," uvažuje v deníku Financial Times rodák z Georgie, republikán Brendan Buck. Muž, který byl krom jiného poradcem bývalého republikánského šéfa Sněmovny reprezentantů Johna Boehnera.

Je to jen řečnická otázka, neboť je už zřejmé, že senátní volby v Georgii budou jen kulisou, postranním představením Trumpovy narcistní krasojízdy. Lze pochybovat, že by mu na jejich výsledcích skutečně záleželo. Pokud nemůže zůstat v Bílém domě, je Trumpovi všechno ukradené, ať si republikáni s tou spouští pak nějak poradí.

Jemu přece sebrali hračku. A kdo mu ji nechce vrátit, je zlý. Demokraté, republikáni, všechno jedno, nepřítel může být každý. Nechme se překvapit, kdy se jím stane i Trumpův ministr spravedlnosti William Barr. Možná už brzy na Twitteru zjistí, že končí - "You are fired!".

Na soudy, FBI a republikánské odpadlíky si Trump už samozřejmě postěžoval. Ale zdůrazněme ještě jednou, že právě jejich zásluhou americká demokracie stávajícího prezidenta nakonec ustojí. Pravda, není jich mnoho a podle Trumpa nejsou ničím jiným než obyčejnými "zrádci". Ale právě díky republikánům, kteří se nechtějí na destrukci demokratického systému podílet, Amerika nakonec zkoušku Trumpem vydrží.

