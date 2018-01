Volební řež: Hybridní film pro pamětníky s alzheimerem. Pelíšky, nebo Pustina?

před 11 hodinami

Nastal čas vyrovnat se s minulostí, přítomností a budoucností.

Dobrý den, milí čtenáři. Už přituhuje. Česká televize začala vysílat volební klipy. Zemanovu stopáž vyplňují fanfáry z Libuše, jeho stará fotografie, pohled na zasněžený Pražský hrad a nápis Zeman znovu 2018. Prezident republiky se k tomu nehlásí, protože jak vysvětlil mluvčí Ovčáček, "by už šlo o osobní předvolební kampaň", a tu nedělá.

Vše tedy pokračuje v duchu nejlepších tradic hybridní agitace. V reklamě na Zemana vystupuje Zemanův dvojník. Nosič s videem doručil tajný posel na Kavčí hory do mrtvé schránky.

Jiný neznámý záškodník - podle Hradu dobrodinec - oblepil republiku Zemanovými hybridními plakáty. Kampaň, která není, jich má dokonce úplně nejvíc. V Praze, kde se hlava státu ke svému pověstnému naslouchání voličům nedostala za pět let ani jednou, je to obzvlášť dojemné. Vidíte, on nemohl přijet, ale i tak na nás myslí, alespoň v outdooru! Náklady platí Jechová a spol.

* * * Last minute kandidát Mirek Topolánek informuje, že není ani vítač, ani kývač, ani králík z klobouku. Tož to su klidný! Tajné zbraně ale zůstávají v záloze: zpěv (sborista Jiří Drahoš) ani stetoskop (lékař Marek Hilšer) ve volebních klipech zatím nefigurují. Ani outsider Hannig neobul své neposlušné tenisky. Nuda, šeď.

* * * Na rozdíl od prezidenta (40+) ústava nepředepisuje věkový limit pro první dámy. Snad není impertinentní, když tu zmíníme, že paní Hilšerová je ročník 1989, vystudovala gymnázium PORG a podle fotky na Facebooku patří mezi její zájmy jízda na snowboardu. Byla by to první dáma trochu z jiného světa. Vlastně ne: podle své vizitky se také "aktivně věnuje improvizačnímu divadlu" a divadelní průprava, jak víme, jistou kvalifikací v oboru je.

Jinak s tou improvizací - ideální prezident by byl samozřejmě herec Jaroslav Dušek. Česká republika se beztak zmítá mezi Pelíšky a Pustinou.

* * * Europoslanec Pavel Telička na blogu připomněl Zemanův výrok z ledna 2013 o kandidatuře v lednu 2018: Proboha ne. To už by mi bylo 73 let, a i když uznávám, jak ukazuje pan Schwarzenberg, že i v 73 nebo v 74 letech se lze ucházet o funkci prezidenta, já se přece jenom domnívám, že zhruba ta hranice 70 let je hranicí mezi létem a podzimem života.

Volby jsou vlastně takovou půvabnou alegorií čtvera ročních dob, že.

* * * Po dvojnásobném vrahovi Jiřím Kajínkovi podpořila Miloše Zemana další významná celebrita, bývalý generální tajemník ÚV KSČ Miloš Jakeš. V rozhovoru pro Seznam o něm řekl, že je dobrý prezident, že "jeho kroky jsou správným směrem".

Abychom to připíchli na časovou osu. Rok 1989: Jakeš vykládá na Červeném Hrádku, že "to není jednoduchý proces, ta přestavba. Není. To je proces, bych řekl, v kterým se ne každý dost vyzná." Zeman píše v Technickém magazínu, že "Československo, kdysi jedna z vyspělých evropských zemí, se v posledních desetiletích stále rychleji přetváří na zemi v evropských měřítcích zaostalou". Kajínek dlí v kriminále za krádeže a útok na veřejného činitele. Na svět přichází Monika, později provdaná Hilšerová.

Tolik k trudnému tématu vyrovnání se s minulostí, přítomností a budoucností.

* * * 546 393 bezprizorných voličů pirátů, mezi nimi velká část naší demokratické mládeže, stále marně čeká, že se jejich strana nějak postaví k prezidentským volbám. Nějaké smluvené znamení, zahvízdání, signál, oheň, cokoli. Zbývá deset dní.