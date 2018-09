Hamáčkův tah Petříčkem: Archeopteryx Zeman ho nemůže odmítnout, uvázl v pasti

Politický "no name" Tomáš Petříček se může (a nemusí, děj se vůle Zemanova) stát českým ministrem zahraničí. | Foto: ČTK

Tomáš Petříček má nulové politické zkušenosti, odtud plyne: mohl by být ohebný, manipulovatelný, jak to mají Babiš a Zeman rádi, jak jsou zvyklí.

Že bychom nakonec měli opravdového ministra zahraničí? Že by byl tento klíčový post obsazen dosud politicky naprosto neznámým Tomášem Petříčkem (ČSSD)?

Dva měsíce post obsazen není, podle zpráv z ministerstva zahraničí tam vládne apatie, Česko zahraniční politiku prakticky nedělá, má jen "létajícího Babiše", který Evropě radí, jak naložit s migrací, přičemž jeho "vize" až na jednu (nebrat ani nohu) EU provozuje. Naposledy se babišdiplomacie blýskla antiwintonským tahem, hrdinským odmítnutím přijmout 50 sirotků ze Sýrie a dalších zemí. Jsme tvrďáci (a bude s námi tvrdě zacházeno).

Jan Hamáček (ten pán, který PRÝ zvládá řídit vnitro i zahraničí) v úterý, ještě před volbami, oznámil radostnou zvěst, že ČSSD do Černínského paláce nominuje onoho Tomáše Petříčka. Už neoznámil, ale my to víme, že sociální demokracie stáhla ohon, sklonila hlavičku, podlehla zlovolnému tlaku Miloše Zemana, který se zašprajcoval, že Miroslava Pocheho ne a ne a ne, a měl v tom, jak jinak, plnou podporu svého politického kumpána Andreje Babiše.

Předseda ČSSD Hamáček tedy veřejně potvrdil, že se český parlamentní systém mění v prezidentský, aniž by byla změněna ústava. Když si Zeman postaví hlavu, "muší bejt po jeho, i kdyby čert na koze jezdil".

Kdo je Petříček? Ptáte se, nikdo ho nezná. Tak takového kandidáta na zamini jsme ještě neměli, zas padáme hlouběji. Sám Petříček dělal kariéru v ČSSD, má dobré vzdělání, vládne jazyky, asistoval europoslancům, nyní Zemanem odmítnutému Miroslavu Pochemu, krátce sloužil coby náměstek ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové a nyní náměstkuje spolu s Pochem v Černínu (MZV) a je prý proevropský stejně jako Hradem nemilovaný pan Poche.

Odtud plyne několik věcí. Lidé, kteří mají strach, že nás Babiš, Zeman, Okamura a další populisté vyženou z EU, mají si s úlevou vydechnout: "Tak přece nepovede zamini nějaký orbánovec či zemanovec či putinovec." Dále odtud plyne, že si šikovný pan Poche (překládáno jako pražská ČSSD) udrží vliv na ministerstvu zahraničí. A ještě odtud plyne, že oranžová Praha by měla být klidná, proto jméno Petříčka vypustili už před volbami, ač tvrdili, že se rozhodnou až po nich.

Nevíme, jak se zachová archeopteryx české politiky Zeman, přijme hozeného Tomáše Petříčka, nebo ho odmítne? Moc možností nemá, nakonec, zdá se, vlastně jen jednu.

Kéž by se Petříček pochlapil

Kalkul Hamáčka (a zjevně i Babiše) je jasný. Oba jsou kritizováni za to, že zamini zůstává bez regulérního šéfa a že to Česku škodí (což je nepochybná, stoprocentní pravda). Petříčkem by se nežádoucí stav vyřešil. A jako plus tu absurdně funguje i fakt, že ho nikdo nezná, že je "no name" v politice, to by snad mohl na Hradě projít.

Objevíme i druhou část jejich kalkulu: Zeman nemůže odmítnout i Petříčka, to už by bylo moc. Jistě, jeho voliči mu zbaští cokoli, klidně i zrušení zamini, ale pro zbytek Česka včetně voličů ANO už by bylo jasné, že je to jen a jen šprajc, který nám škodí. Zeman je zahnán do kouta, uvázl v pasti. Argumentovat tím, že nechce chlapa, který byl asistentem Pocheho? Ubohé (nikoli však nemožné).

Pro Babiše (a nakonec i Zemana) se jako velká výhoda může jevit právě fakt, že Petříček má nulové politické zkušenosti, odtud plyne: mohl by být ohebný jak navíjecí metr, manipulovatelný, jak to mají oba pánové rádi, jak jsou zvyklí (Neohebné vyhodit!).

Babiš se ale může klidně splést, z Petříčka se klidně může vyklubat ministr, který na sobě nenechá dříví štípat, třeba nebude tolik poslouchat nebo bude poslouchat víc proevropského Pocheho než proruského Zemana a probabišovského, proagrofertního Babiše.

Karel Schwarzenberg (TOP 09), exministr zahraničí a mimořádný znalec české i evropské diplomacie, nominaci Petříčka tvrdě odsoudil, "ostuda a znehodnocení tohoto klíčového ministerstva. Všude na světě jsou ministry zahraničních věcí buď důležití politici, nebo vynikající osobnosti. My tu uspokojujeme pouze ctižádost pražské sociální demokracie." Má recht, strčit neznámého pána do navýsost klíčové, státní pozice je antistátní, Česko ponižující (což není míněno proti Tomáši Petříčkovi).

Na druhou stranu, my se jako země chováme hloupě, věčně jen trucujeme, volíme si ve velkém populisty, nácky, šíbry, co od nás čekat? Buďme rádi, že snad budeme mít opravdového šéfdiplomata, že nebude do Černínu z Letné běhat ministr vnitra, že se třeba ten palác vzpamatuje a začne nás aspoň trochu a nebabišovsky a nezemanovsky reprezentovat.

Všimněme si, jak to dnes, bez ministra, vypadá. Zeman jede ve středu odpoledne do Německa, stráví tam tři dny, ve středu nic, ve čtvrtek se setká jen s podnikateli (zřejmě bude vykládat, jak jsou protiruské sankce škodlivé) a také, pozor, s generálním ředitelem Nadace Pruských zámků a zahrad, až v pátek ho přijme prezident Steinmaier a až v pátek odpoledne, velmi krátce, maximálně na hodinu, bude přijat kancléřkou Angelou Merkelovou.

Co to je za "třídenní" poloprázdnou návštěvu? Co to je za diplomacii? Ne, vážně, stůjme na zemi a držme palce Petříčkovi, ať se pochlapí, nenechá sebou mávat a pracuje v Bruselu i jinde pro nás, nikoli proti nám.