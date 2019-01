List Jaromíra Soukupa: Začíná žravá mezi populisty. Boxer ale Zemana nevystřídá

List bude nepříjemný pro Babišovo ANO, Soukup nenese žádnou odpovědnost, premiér ano. Babiš se neraduje, Zeman se od něj může začít odvracet.

Česko má málo politických stran, usoudil zřejmě boxer, mediální magnát a majitel TV Barrandov Jaromír Soukup a založil stranu List Jaromíra Soukupa. Program strany? Zřejmě bude podobný jako program TV Barrandov, tedy Jaromír Soukup. Dá se předpokládat, že Jaromír Soukup bude také předsedou a majitelem strany. Ambicí strany (Soukupa) by mohlo být střídání Miloše Zemana na Hradě.

Malá poznámka: skupině Barrandov Televizní Studio klesl loni celodenní podíl na sledovanosti o 1,7 procentního bodu na sedm procent, propadá se, nestoupá. Soukup nudí, netáhne.

Papírový program Listu je učebnicí populismu: tah proti "oligarchům" ("zdražili náš život", nesmyslná privatizace bytů, dotace nastavené pro oligarchy). Dál rušení úřadů (srdce mnoha občanů má zřejmě poskočit radostí, aniž by se řeklo, které úřady Soukup hodlá rušit, jestli třeba ty finanční…), chce spojit "výzkumné ústavy a další instituce" kvůli vyšší efektivitě, takže zřejmě nasype do jednoho kanclu biologa s programátorem, absurdní.

Chce rušit "zbytečné právní předpisy" a "udělat český právní řád přehledným, tak, aby mu rozuměl opravdu každý" (asi jako by řekl "vraťme se o sto let zpátky, do doby méně složité"). Coby majitel největší komunikační a mediální společnosti na českém trhu táhne do boje proti velkým nadnárodním korporacím, které "používají Česko jako dojnou krávu". Vyhlašuje "konec lichvě a vyděračským praktikám exekutorů". A, jak jinak, nemáme být "tupými eurohujery", ale "lídrem v Evropském parlamentu" (utopický blábol).

Soukup už politiku dělal (2006 financoval kampaň Strany zelených, byl náměstek ministryně školství v druhé vládě Mirka Topolánka, rozešel se s vedením SZ, platil kampaň Demokratické strany zelených, 2009 kandidoval do europarlamentu za DSZ, jež získala 0,62 procenta hlasů, 2010 nepřímo podporoval Věci veřejné). Poté se stal multimoderátorem TV Barrandov, kde koncem minulého roku ovládl 11 pořadů.

Zjevně by rád okopíroval úspěch Andreje Babiše, snaží se jít v jeho stopách, má Médeu, jež mimochodem provádí i průzkumy veřejného mínění (no, nejdi pak do politiky).

Oddělit elity od mas

Divák (příčí se mi napsat volič) má se Soukupem výhodu, že ví, o koho se jedná, zná jeho preference, poddanost Miloši Zemanovi, jehož má jako svého guru, přičemž Zeman TV Barrandov využívá jako jakousi týdenní "prezidentskou ohlašovnu".

Snadno uhodneme, koho Soukup zamýšlí oslovit, voliče Tomia Okamury, Vojtěcha Filipa, Andreje Babiše a, tvrdí politologové, také snad prozemanovské voliče ČSSD.

Celý projekt TV Barrandov, ať už nevědomky, či úmyslně, sleduje linku, kterou razí Zeman i proruské dezinformační weby. Je to jedna ze strategií ruské hybridní války: odstřihnout elity od mas, zpochybnit je před běžným občanem, zbavit společnost pozitivních vzorů, duchovních lídrů a vydat ji napospas řízené manipulaci. (Daří se to.)

Vzpomeňme, jak proběhla sametová revoluce, zapojili se do ní elity, herci, zpěváci, vědci, profesoři, vysokoškolští studenti, tihle lidé prosadili zvolení Václava Havla prezidentem a všecky následující změny.

A dnes? Jakou váhu mají slova herců, myslitelů, skutečných osobností? Minimální, Zeman a spol. (včetně Soukupa samozřejmě) je úspěšně strkají do škatulky "pražské kavárny" a denně pracují na jejich tupení. Odebírají jim váhu a vliv, díky čemuž jejich vlastní význam stoupá. Zásadou je "nikoho váženého si nevážit", na sociálních sítích pak najdete stovky příkladů, jak se jim daří.

Soukup je dokonalou ukázkou "lidovosti", stal se nástrojem Zemana, kašle na to, že neumí moderovat, a moderuje o sto šest, jeho populismus je drsný, opakovaně útočí na nositele faktů a reality, např. Českou televizi atd.

Ambice Soukupa? Zaregistroval si doménu Soukupnahrad.cz. (Se vší pravděpodobností je to on.) Jeho plánem tedy asi je převzít Hrad po Zemanovi. Jeho šance? Místo zemanovského objíždění republiky má televizi a vlastní mediální agenturu. Silné páky. Jinak nemá nic. Jeho program obsahuje nesmysly, zřejmě ani není míněn vážně.

List se bude tahat o voliče s SPD a komunisty, ale zopakovat úspěch ANO Andreje Babiše Soukup nedokáže. Zřejmě však sází na to, že porostou spory premiéra se Zemanem (Babiš, snad, bude chtít zůstat prozápadním politikem, přijdou další střety s Hradem, další Nikulinové, novičoky, Huaweie) a Zeman začne List podporovat, jako podporoval Zemanovce, SPD, KSČM.

Populisté pak budou vyžírat hlasy jeden druhému. List Jaromíra Soukupa výrazně neuspěje, stejně jako se Soukup nestane novým Zemanem. Zůstane jeho pouhou parodií. List bude nepříjemný pro Babiše, Soukup nenese žádnou odpovědnost, premiér ano. Babiš se neraduje, může přijít o Zemana. Mimo jiné o to Soukupovi nejspíš jde.