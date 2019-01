Česko versus Čína: Mela kolem Huawei. Stali jsme se mezinárodní pokusnou myší

Babiš v tom lítal jak nudle v bandě, ale nakonec se zachoval jako český, nikoli čínský, premiér. Dodejme, že podobně jednal i okolo kauzy novičok.

Jak se vyznat v kauze Huawei? Když sledujete, co se okolo čínské firmy (plus okolo firmy ZTE Corporation) za poslední dva týdny odehrálo, připadáte si jak na horské dráze, slyšíte a čtete zcela protichůdná vyjádření a vidíte, že v tom premiér Babiš lítá jak nudle v bandě. Nejen on, naprosto nenormálně, nestandardně, chybně, se zachoval i (čerstvý, nastoupil loni v září) čínský velvyslanec Čang Ťien-ming.

Poslední vývoj: vláda uložila 160 úřadům a firmám, "správcům kritické infrastruktury", aby provedli analýzu rizik užívání softwaru a hardwaru čínských společností Huawei a ZTE, Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) jim v tom má neprodleně poskytnout nezbytnou součinnost. Úřad už v úterý zveřejnil metodiku, jak to provést, oznámil ředitel NÚKIB Dušan Navrátil.

Celá akce začala, když NÚKIB loni 17. prosince vydal varování před používáním hardwaru i softwaru od Huawei Technologies a ZTE Corporation, neboť "jsou ve světě dlouhodobě podezřívány ze spolupráce s čínskými zpravodajskými službami a podílu na výzvědných aktivitách". Tedy velmi vážné varování, týkající se základů české bezpečnosti.

NÚKIB zjevně tento krok s nikým na vládě nekonzultoval, premiér byl zaskočen, nejdřív zakázal mobily Huawei ministrům, zároveň však úřad kritizoval, že situaci nezvládl: "Je to pro nás překvapení, že úřad vydal to stanovisko. Jsou tam některé věci, které nejsou úplně domyšlené, mohou mít dopad na naši zemi."

O jakých "věcech" asi premiér mluvil? Nevysvětlil to, ale s vysokou pravděpodobností se obává, co udělají potrefené čínské firmy, zda nebudou český stát žalovat a žádat, aby předložil důkazy o jejich špionáži. Pokud by je nepředložil, běhali by čínští podnikatelé s papírem od soudu, že Huawei a ZTE jsou "čisté", dokonce by mohli žádat náhradu škody a museli by být pouštěni do dalších klíčových českých tendrů.

Je otázka, jak by se soudy zachovaly, zda by jim stačil onen kruciální fakt, tj. že čínské soukromé firmy jsou ze zákona povinny spolupracovat s tamními špióny. Podle expertů NÚKIB zřejmě nebude s to předložit fyzický důkaz o zneužívání softwaru či hardwaru (svědectví či přímo ukradená data), jakkoliv nikdo nepochybuje, že se to dít může.

Babiš proti Zemanovi, nejde to jinak

Na Česko se teď upře pohled mnoha dalších (nejen západních) zemí, které řeší stejný problém. Taky se může stát, že ony dvě firmy Česko nezažalují, nebudou se raději chtít ve skandálu dál rýpat, nebo že nás zažalují, ale soud prohrají.

Každopádně je naprosto v pořádku, naprosto v českém národním zájmu, aby se oni "správci kritické infrastruktury" bránili, aby ukázali na citlivá místa a nedovolili žádné potenciální zneužití čínskými špiony.

Za pozornost stojí reakce Andreje Babiše, jak měnil postoj a jak se nesmyslně sešel v Průhonicích, na soukromé půdě, mimo Úřad vlády, s Čang Ťien-mingem. To byla hrubka, nevíme to, ale dost možná ho k tomu donutil prezident Miloš Zeman, který hrozbu čínské špionáže úmyslně bagatelizuje, 26. prosince ji ve svém vánočním "poselství" přirovnal k hrozbě mandelinky bramborové za komunistů (americký brouk).

Babiš měl Číňana poslat za ministrem zahraničí Tomášem Petříčkem, ten by věděl, jak s pánem jednat, případně by ho nechal sejít se jen s jedním ze svých náměstků. Babiš ale dělá rád všecko sám, i když na to nemá, což se pak nevyplácí.

Čang Ťien-ming po té zcela nestandardní schůzce na Facebook pověsil resumé jednání, tvrdil, že se varování NÚKIB "nezakládá na skutečnosti" a že "čínská strana bere na vědomí úsilí české vlády o nápravu příslušných chyb". Zcela neobvyklé, nediplomatické. Babiš zareagoval velmi tvrdě (zjevně právem), sdělil, že Číňan o schůzce lhal a následovala výzva vlády, aby klíčové úřady a firmy zkontrolovaly rizika Huawei a ZTE.

Premiér v tom tedy lítal, ale ve finále se zachoval jako český, nikoli čínský, předseda vlády, správně. Dodejme, že podobně jednal i okolo novičoku a otravy agenta Skripala v Británii a okolo kousků, které u nás předváděl Miloš Zeman, i tehdy stál premiér na západní straně, tedy na opačné než prezident.

Spor o Huawei má dva rozměry, jeden domácí, Andrej Babiš musel znovu dokázat, že je západní politik, musel znovu do souboje se Zemanem, jehož si ovšem proti sobě za žádnou cenu nechce poštvat. A má i rozměr mezinárodní, stáváme se jakousi pokusnou myší, na níž se upřely zraky jiných států, protože se na ní ukáže, jestli se dá Číně úspěšně vzepřít.