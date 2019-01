Piráti si brousí zuby na páprdu Babiše, ten je táhne na zádech nahoru

Piráti se od ostatních liší mimo jiné tím, že nejsou fascinováni, ani pozitivně, ani negativně, archeopteryxem tuzemské politiky Milošem Zemanem.

Babiši, třes se, Piráti ti jdou po krku, dal by se shrnout výsledek sobotního celostátního fóra Pirátské strany v Táboře. Zvolili si kandidáty pro evropské volby. "Elektronický způsob volby našich čelních kandidátů ukazuje, že digitální demokracie je možná. Podporu pirátské členské základny získali kvalitní kandidáti, kteří pro Piráty pracují dlouhodobě a jejich výsledky jsou vidět," řekl předseda Pirátů Ivan Bartoš.

Chápete, tohle je pokrok, tohle je "new", digitální demokracie, elektronický způsob volby a do toho varianta na "makáme" Andreje Babiše, tedy fakt, že podporu získali kvalitní kandidáti, kteří makají.

Je to taková nová verze starého hesla z minulého režimu "mládí vpřed", první čtyřka pro pirátskou eurokandidátku vypadá takto: lídrem se stal Marcel Kolaja (38, v podstatě stařec, softwarový specialista), dvojkou je Markéta Gregorová (25, předsedkyně Evropské pirátské strany), trojkou poslanec Mikuláš Peksa (32, známý aktér oslav na ruské ambasádě, poslanec za Ústecký kraj), čtyřkou pak juniorní Lukáš Blažej (22, ústecký zastupitel).

Zvolené mládí má svoji logiku (jež by mohla ANO a Babiše silně znepokojovat): Piráti jsou nejsilnější stranou mezi voliči do 34 let, ukázaly to mimo jiné sněmovní volby na podzim 2017.

Kolaja se jako europoslanec hodlá zaměřit "na digitální agendu, technologický rozvoj, informační technologie a další oblasti s tím spojené, včetně například občanských práv a ochrany spotřebitelů v dnešní digitální době. Věřím totiž, že informační technologie prostupují celým naším životem".

Bartoš: "Chceme Evropské volby vyhrát a naší ambicí je výsledek atakující dvacet procent." (Před pěti lety Piráti získali v eurovolbách 4,78 procenta hlasů.) A dál: "V roce 2021 chceme vyhrát parlamentní volby a sestavit vládu." A ještě jednou šéf Pirátů: "… chceme nezpáprdovatět!"

Velmi ambiciózní strana, sebevědomá, dravá plus mladá. Strategii používá v podstatě stejnou jako šéf ANO Babiš, tedy nejsme žádná tradiční partaj, jsme digitální, noví a makáme, nebo spíš makáme doopravdy a naše výsledky jsou vidět (návrhy zákonů, Zdeněk Hřib coby primátor Prahy atd.). Zároveň ale Pirátská strana není marketinkový projekt, nestaví na marketinku za každou cenu.

"Kluci" neblábolej, makaj

Bartošovo "nezpáprdovatět!" se hodně podobá Babišovu "a neblábolit!", najdeme však rozdíly. Bartoš před zpáprdovatěním varuje vlastní lidi (a, pravda, sekundárně tedy logicky za páprdy označuje jiné politiky), kdežto Babiš tvrdil, že blábolí tradiční politici. Navíc to šéf ANO vrazil do kampaně, na billboardy, což Bartoš neučinil. Vtipné je, že pro Piráty je velmi pravděpodobně páprdou číslo jedna právě Babiš se svými maléry, tedy další netradiční a makající politik.

Dál se sluší připomenout, už jsme to psali, že Babiš svým odmítáním tradičních stran v Česku de facto dělá zadarmo kampaň pro mladé, netradiční Piráty. Mluvil o nich pohrdavě jako o "klucích", čímž jednoznačně potvrdil svoji nepopiratelnou páprdovatost.

Společné s ANO mají odmítání czexitu ("Naší strategií bude trpělivě vysvětlovat, jaké benefity přináší členství v EU každému z nás každý den," říká lídr pirátské evropské kandidátky Kolaja), ale nejsou ani zdaleka tak odmítaví vůči uprchlíkům. V roce 2015 hlásali toto: "Piráti nepovažují za řešení kvóty, ale apelují na evropskou solidaritu s přetíženými státy a na společný evropský postup." Opět nebabišovina a nepáprdovština.

Zatímco Babiš vysál nejdřív tradiční pravicové voliče, pak tradiční levicové voliče a je přijatelný pro staré voliče, Piráti se soustředí především na budoucnost, tedy na mladé voliče, pro něž je, mimochodem, existence Česka v EU a výhody z ní plynoucí naprostou samozřejmostí.

Dalo by se tedy říci, že šéf ANO veze na svých zádech k silným volebním výsledkům Piráty, kteří jsou ovšem podstatně demokratičtější, o nějaké straně jednoho muže u nich samozřejmě vůbec nelze mluvit. Proti zpáprdovatění se Piráti brání volbou velmi mladých kandidátů do europarlamentu i dalšími metodami (viz třeba tažení pražského primátora Hřiba proti smlouvě Praha - Peking), především ale jsou srozumitelní nejen mladým lidem, ale i postarším liberálům.

Ještě jednu výjimečnost v sobě skrývají, patří mezi dvě nejsilnější opoziční strany v Česku, ale liší se tím, že nejsou nijak fascinováni, ani pozitivně, ani negativně, archeopteryxem tuzemské politiky Milošem Zemanem. Navíc, jistě také díky jejich mládí, mezi nimi nenajdete bývalé estébáky, což je v českých podmínkách opravdová úleva. A jistě, dělají chyby, viz třeba pirátskou debatu o zdanění církevních restitucí, z níž vyplynulo, že by někteří z nich klidně a hloupě podpořili komunisty.

Z toho všeho v podstatě plyne, že tahle značně neideologická, pragmatická, "algoritmická" strana proti ANO fakt není úplně bez šance, a oproti ANO je fakt moderní. Takže to klidně zopakujme, Babiši, třes se, Piráti ti jdou po krku.