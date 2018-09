Rusům Putin ukazuje svaly, Západu vzkazuje "trhněte si nohou". (Atentát na Skripala)

Rusko? Jeden z vrahů Litviněnka byl zvolen poslancem Státní dumy a v březnu 2015 mu prezident Putin dokonce udělil medaili "za služby vlasti".

Jak vypadá "zpravodajské divadlo", které uspořádají ruské tajné služby? Ruská televize RT (dříve Russia Today) odvysílala rozhovor se dvěma muži, Alexandrem Petrovem a Ruslanem Boširovem, které Velká Británie označuje za agenty ruské tajné vojenské služby GRU a na základě více důkazů podezírá, že v městě Salisbury otrávili jedem novičok dvojitého exagenta Sergeje Skripala a jeho dceru.

Vývoj známe, Skripal a jeho dcera Julija byli vojenskou paralytickou látkou otráveni 4. března a v červenci na tentýž jed v lahvičce od parfému zemřela Britka Dawn Sturgessová. Britové postupem času a po masivním vyšetřování prozradili jména údajných viníků, měli čísla jejich pasů ze série 65, jež se liší pouze poslední číslicí (…1297 a …1294, vskutku neuvěřitelná náhodička), znali jejich pohyb, ubytování, v hotelu, kde spali, našli stopy jedu. Důkazů dost, zveřejněny byly i obličeje.

Následovala ruská reakce z místa nejvyššího, prezident Putin řekl: "Samozřejmě jsme se na to podívali, co je to za lidi, a víme, kdo to je. Našli jsme je." (Když ty dva "turisty" našli Britové, těžko je mohli nenajít Rusové.) Dodal, že jsou to civilisté a žádní zločinci.

Oba potenciální atentátníky taky vyzval, ať předstoupí před novináře. "Chci se na ně obrátit, aby nás dnes slyšeli. Ať se někam dostaví, předstoupí před sdělovací prostředky. Doufám, že se objeví a sami o sobě promluví," pravil Putin. Ruská státní televize Rossija-24 sdělila, že Petrova kontaktovala, ten ale prozradil pouze to, že pracuje ve farmaceutické společnosti v sibiřském Tomsku. "Pro tuto chvíli to nebudu komentovat. Možná později. Myslím, že příští týden." A tento čtvrtek nabídla RT rozhovor s oběma muži. Jeden z nich si prý sehnal číslo na šéfredaktorku a sám jí interview nabídl. Podivuhodné, stejně jako to, co natočili.

Na okraj poznamenejme, co serveru E15 o televizi RT řekl mediální expert Milan Kruml: "Koncept RT je velice chytrý a dokonale promyšlený. Netváří se jako hlas ruské vlády, nevyhýbá se odlišným názorům, ale buď je upozaďuje, nebo okamžitě ,vyrovnává‘ množstvím názorů, které ladí s pozicí Ruska." RT, můžeme říci, je "profláklá".

Jděte se bodnout, Britové, zápaďáci

Když sledujete rozhovor s údajnými atentátníky, narazíte na více podezřelých okolností, třeba na to, že pokud chtěli navštívit salisburskou katedrálu, byla to k bydlišti Skripalových pořádná dálka, jít tam nedávalo žádný smysl. Pozoruhodné je i to, jak jsou oba oblečeni a jak vypadají, že jezdili za památkami stále spolu, spali na jedné manželské posteli, ale nejsou gayové, atd.

Jejich vystoupení se zdá mimořádně zfušované a člověk se táže: proč? Je snad ruská vojenská zpravodajská služba GRU slabá, neprofesionální? Málokdo si to myslí. Ale zároveň je to Rusko, kde může šlendrián panovat i v tajných službách.

Taky to může být ruská arogance: sice jsme to zfušovali, naše lidi jste odhalili, ale tím končíte. Našli jste je, my je tedy ukážeme, oni vše popřou a nazdar. Jděte se bodnout, Britové, zápaďáci, na nás jste krátcí.

Ještě jiný motiv najdeme, rozhovor RT s Petrovem a Boširovem může mít význam i pro Rusy samé, oni jistě video taky sledovali a všímali si nesrovnalostí, děr, absurdit v něm. Jejich závěr bude podobný jako závěr lidí na Západě: Udělali to, otrávili Skripala a jeho dceru a zabili Dawn Sturgessovou. Ale úvaha může pokračovat dál v duchu "zrádce byl potrestán", odejít z GRU (Skripal tam jako agent pracoval) se nevyplácí, Rus se umí odplatit.

Putin to zaonačil mazaně, po kágébácku, po odhalení svých agentů posílá Rusům jiný vzkaz než Západu. Británii a dalším zemím: Kašlu na vás, mé kluky jste našli, ale nic víc. A Rusům: Mně, nás, nikdo zrazovat nebude.

Je otázka, co se s odhalenými agenty GRU (v tomto se Británie jen těžko mýlí) stane. Možná zmizí ze světa, možná naopak. Připomeňme osud Andreje Konstantinoviče Lugového, bývalého agenta KGB, který se podle britských důkazů podílel na vraždě Sergeje Litviněnka (rovněž v Británii). Ten byl na konci roku 2007 zvolen poslancem Státní dumy za krajně pravicovou a populistickou Liberálně demokratickou stranu Ruska. A v březnu 2015 mu Putin udělil medaili "za služby vlasti"!

Ruský režim za Putina je děsivý, odpudivý a vražedný (GRU se se vší pravděpodobností podílela i na sestřelení letu MH17), prezident sám už to ani příliš neskrývá, spíš to vypadá, že se svými metodami chlubí, Rusům ukazuje svaly a Západu vzkazuje "trhněte si…".