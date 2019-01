Víte, kdo já jsem? Ano, espézetka PRIMAT0R

Internet řeší espézetku na služebním voze primátora města Děčína Jaroslava Hroudy (ANO).

Mezi cca deseti tisíci registračními značkami na přání se vyskytují nejen běžné kousky jako 666T0NDA, 1K0MINIK, HARDC0RE nebo HELLB0Y. Například nový primátor Děčína Jaroslav Hrouda disponuje kromě nového služebního Superbu Laurin a Klement také novou espézetkou. Ano, správně: PRIMAT0R. (Ať jste primátor, nebo hardcore, písmeno O je zakázáno, proto se na tabulkách nahrazuje nulou.)

Záměna PRIMAT0Ra za tuzemské silnice stejně tak brázdícího PREDAT0Ra údajně nehrozí, protože karoserie primátorské limuzíny je opatřená znakem města a dalšími nápovědami. Které ve stokilometrové rychlosti nemáte šanci dešifrovat, takže na dálnici to bude pouze a jedině primátor - odněkud, každopádně nějaký boss, šéf, náčelník. V.I.P. týpek. Něco jako VIP0NLY, VIPMISS1, VIP1111 nebo VIP0DTAH. Všechno zabráno.

Espézetky VE1KYSEF a NACELN1K ovšem už taky někdo má. Stejně jako, pokud pan Hrouda zamíří výš, 123VLADA (chudák Vláďa).

Dotaz: Když je PRIMAT0R only V.I.P. Hrouda, jak k tomu přijde zbývajících 25 primátorů a primátorek v republice? Kteří teď poníženě stepují na úřadech s žádostí alespoň o PRIMAT02, 03 atd. (maximální počet je osm znaků)? Ten pravý status moci už jim vyfouknul primátor všech primátorů. První mezi vyvolenými.

Mimochodem, kdosi si osvojil taky espézetku STAR0STA. Ale že by s ní zaparkoval před radnicí dejme tomu Jan Čižinský, působí dost utopicky; v Praze teď po volbách frčí spíš espézetky na elektrokola a koloběžky.

Pan Hrouda Blesku vysvětlil, že espézetka lidem umožní snadno rozpoznat a oslovit jejich primátora. (Při služebních cestách za hranice okresu Děčín je tenhle bonus víceméně k ničemu, pozn. red.). "Lidé by svého primátora měli znát, měli by mít možnost se s ním pobavit, zastavit ho třeba na ulici, až ta značka vejde ve známost, lidé budou vědět, že toto je primátor a toho můžeme oslovovat."

To je zajímavá představa. Občanovi, který spatří auto PRIMAT0R, se naskýtají v zásadě dvě možnosti: Když Superb jede, mávne si na něj, vozidlo zastaví u chodníku, vystoupí primátor, ani se nemusí ptát "Víte vy, kdo já jsem?", a vyslechne, co člověka trápí. Takové pojízdné primátorské úřední hodiny. A pokud Superb zrovna stojí na parkovišti, občan, spatřiv espézetku, zkušeně vyčká, například do rána, až se primátor dostaví, a dál probíhá dialog viz výše. Třetí variantu, tedy že primátor se na veřejnosti pohybuje jinak než v autě PRIMAT0R, můžeme vyloučit.

V.I.P. espézetkou za vyšší standard komunikace s veřejností. Kam se hrabou všechny ty otevřené radnice.

V porovnání s časy dejme tomu ministra dopravy Aleše Řebíčka, kdy na kongresech ODS parkovaly číselné kombinace zlými jazyky nazývané jako prominentní, papalášské, nebo dokonce mafiánské, je výrazně líp. Vždyť tehdy žádné registrační značky na přání ještě nebyly, to je vymoženost teprve posledních tří let. Svoboda espézetek: A kvůli čemu jste cinkali klíči na náměstích vy?