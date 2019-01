Zeman je velvyslanec Číny v Česku č. 2. Rozvrací republiku, zrazuje nás

Zeman už prokazatelně stojí na straně Číny, na Hradě nemá co dělat. Je v našem zájmu třeba jen z "hygienických" důvodů zažalovat ho pro velezradu.

Ve čtvrtek večer v TV Barrandov Miloš Zeman opět veřejně zradil Česko, české národní, bezpečnostní zájmy. Znovu napadl civilní tajnou službu BIS, jejího ředitele Michala Koudelku i Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) a jeho šéfa Dušana Navrátila. Postavil se na stranu Číny, čínské firmy Huawei, proti českým úřadům.

Ze Zemana se stává čínský velvyslanec číslo dvě (jedničkou zůstává oficiální velvyslanec Pekingu Čang Ťien-ming). Český prezident se staví na stranu Číny a obhajuje to tvrzením, že hájí ekonomické zájmy několika českých firem (pochopitelně včetně Kellnerovy PPF). Zrada: nelze stavět obchod nad bezpečnost, my jsme země západní, členi EU a NATO, Čína je komunistický stát s opačnými politickými zájmy.

Co Zeman v TV Barrandov řekl? Lhal: "… když se zeptáte Navrátila, odkud má důkazy, že Huawei je bezpečnostní riziko, odkáže na Koudelku z BIS, a když se zeptáte Koudelky, tak odpoví, že žádné důkazy nemá…" Víme s jistotou, že NÚKIB při svém varování před Huawei a ZTE nespolupracoval s BIS.

Zeman: "Tito dva lidé, tedy Koudelka a Navrátil, ohrozili vážným způsobem ekonomické zájmy České republiky. … Podle informací, které mají někteří členové vlády a jiní nemají, Čína po této kampani proti společnosti Huawei připravuje odvetná opatření a ta by měla zasáhnout několik oblastí. V první řadě by to měla být automobilka Škoda Auto. … Za druhé, společnost Huawei během mé této návštěvy Číny uzavřela s PPF dohodu o spolupráci, která má směřovat mimo jiné k instalaci sítě 5G na českém území. … Stejně tak je ohrožena i spolupráce společnosti PPF v takových oblastech, jako je například Home Credit. … A konečně za třetí, Huawei veřejně nabídla 8,5 miliardy korun pro investice do digitálních technologií v České republice."

Zemanův závěr: Koudelka a Navrátil "ohrozili naši pozici a naše ekonomické zájmy v Číně, a tím pádem nás postavili do situace, že všechno může skončit tak, že místo řečí o digitalizaci naší ekonomiky tady budeme jako Vašek s pány na ledě stát a nebudeme mít peníze na čtyřikrát vyšší cenu poměrně nákladné sítě 5G".

Reakce premiéra Babiše: Vláda nemá informace, že by Čína kvůli sporu o používání technologií Huawei ZTE ve veřejné sféře přistoupila k nějakým sankcím. Plus zásadní věc: buď jsme obchodními partnery, členy EU, tedy silným partnerem, nebo jen jakousi čínskou gubernií, o kterou si komunistický obr kdykoli otře boty a klidně tam bude špionovat, dokonce s podporou hlavy státu.

V Polsku chytili špiona "huaweiáka"

Další čerstvý fakt poskytla páteční zpráva ČTK: "Polská civilní kontrarozvědka (ABW) kvůli podezření že špionáže zadržela jednoho Poláka a jednoho Číňana. V případě čínského občana jde o jednoho z ředitelů polské pobočky čínského telekomunikačního koncernu Huawei…" Smůla pro Zemana, nahrávka pro premiéra Babiše.

Připomeňme, co vyšlo najevo loni v lednu: Čína pět let odposlouchávala budovu Africké unie v etiopské Addis Abebě, kterou postavily čínské firmy. Hlavním dodavatelem internetové a komunikační technologie včetně serverů, datových center, wi-fi připojení a cloudových služeb byl Huawei.

Shrňme to. Šéf BIS Koudelka v "akci Huawei" nejede, přesto ho Zeman napadl. Má špatné informace? Ne, jen se snaží zabít dvě mouchy jednou ranou, Koudelka je pro něj nepřítel ruských tajných služeb, tedy i jeho. (Poslední varování BIS před Huaweiem přišlo za minulého ředitele BIS Jiřího Langa, ne za Koudelky.)

Všimněme si, prozápadní ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) ve čtvrtek přijal čínského velvyslance Čang Ťien-minga a situaci uklidnil. Číňan se stáhl, zacouval, uznal chybu. To se zjevně nezamlouvalo Hradu, v tentýž den Jiří Ovčáček bubnoval na Twitteru: "Nezapomeňte sledovat dnešní premiérový díl pořadu Týden s prezidentem, ve kterém proběhne zásadní prohlášení prezidenta republiky Miloše Zemana k bezpečnostním hrozbám společnosti Huawei." Zeman případ znovu vrátil do hry.

Smysl útoků na tajnou službu BIS? Zeman ji sráží, protože "biska" má dlouhá léta výtečné vztahy se západními tajnými službami, slouží potichu jako jakási "česká západní kotva". Vidíme, na čem Zeman pracuje: Koudelku zničit, vyhnat, protože jde po Rusech i po Číňanech.

Jeho kopání za Čínu má i osobní rozměr. Zeman otočil českou politiku jinam, od lidských práv směrem k Číně (a otáčí ji i k Rusku). Nyní, ve svém druhém období, chce zuby nehty svůj autoritářský obrat, pro Česko katastrofální směr, udržet, zanechat "brázdu v českých dějinách", ukázat, že šel jinam než Václav Havel a Jiří Dienstbier senior, jiným směrem než listopad 1989.

Babiš to nechce. Má jiné plány, viset někde na okraji, ale stále v EU, dosáhnout na dotace a neplatit eurem, čili udržet si vyšší míru nekontrolovanosti atd. Jistě chápe, jakou pro něj má BIS a Koudelka na Západě cenu. Cenu razítka "západní země", dokonce i se Zemanem na Hradě.

Zásadní však je, že Zeman už prokazatelně stojí na straně Číny proti vlastní zemi. Zrazuje nás, prodává. Na Hradě nemá co dělat. Odezva politiků? Je v našem bytostném zájmu, třeba jen z "hygienických" důvodů, zažalovat ho pro velezradu. Zeman rozvrací republiku.