Anglický deník: Krysí kalamita? Místní si o to koledovali

Birmingham, druhé největší město Velké Británie, tone v odpadcích. Šest týdnů trvající stávka popelářů proměnila ulice v hromady hnijících pytlů, kolem nichž běhají krysy velikosti koček, místními přezdívané "Squeaky Blinders". Stávka je sice pohroma, ale pravda je, že Britové si o takový chaos koledovali sami. Proč? Protože jsou to velcí nepořádníci, jak se díky své práci přesvědčuji každý den.

Britové mají k pořádku poněkud vlažný vztah. Jako řidič, který doručuje zboží krom skladů a stavebnin také přímo do domácností - někdy i na pět adres denně - mám možnost nahlédnout hluboko do nitra jejich domovů. A věřte mi, že to není hezký pohled. Všude prach, koberce nevysáté od války o Falklandy, hromady starých novin, harampádí a staré hadry v obýváku, přeplněné koše, neumyté nádobí v kuchyni a trávník, co připomíná skládku. Samostatnou kapitolou jsou automobily. Příště až uvidíte na českých dálnicích auto s volantem vpravo a značkou UK, nakoukněte lehce do oken a přesvědčte se sami. Garantuji vám, že devět z deseti aut s volantem na "špatné straně" bude mít uvnitř solidní chlívek.

Stávka popelářů v Birminghamu, která začala 11. března, tenhle chaos ještě zvýraznila. Více než 17 tisíc tun odpadků se válí po ulicích. Někde hromady dosahují dvou metrů. Místní radnice vyhlásila stav nouze a povolala armádní plánovače, aby s úklidem pomohli. Situace se však zlepšuje jen pomalu. Popeláři, nespokojení s platy a plánovanými změnami, blokují výjezdy popelářských vozů a odmítají nejnovější nabídku města. Odbory tvrdí, že návrh neřeší hrozbu snižování mezd, zatímco radnice trvá na tom, že nikdo nemusí o peníze přijít. Výsledek? Zápach, krysy a zoufalí obyvatelé, kteří si stěžují, že jim hlodavci lezou až do kuchyní.

Přiznám se, že chápu, proč popeláři stávkují. Práce to není lehká, a když hrozí, že vám seberou třeba jen pár liber z výplaty, příjemné to není. Ale když se podívám na ty hromady odpadků, které denně vídám po celé jižní Anglii, něco mi napovídá, že stávka bude jen třešničkou na plastovém pytli. Kdyby třídili pořádně, nevyhazovali tolik jídla a občas si zametli před domem, možná by ten chaos tak hrozný nebyl. V lepších čtvrtích si platí za soukromý odvoz odpadu sami a žádné stávky a krysí kalamity se jich tak netýkají. Pokud jste milionář, tyto problémy tedy řešit nemusíte. My ostatní platíme běžný Council Tax (obecní daň), který je rok od roku vyšší. A přestože na popelnice z něj jde jen část, pořád se jedná v průměru skoro o 200 liber měsíčně. Asi to ale není dost na to, aby města dokázala pořádek zvládat. Obzvláště pak, pokud sami občané o jeho udržení nedbají.

Anglický deník řidiče náklaďáku Jsem dítě reálného socialismu. Chlapec z malého města s šedivými paneláky. Pamatuji Spartakiádu i fronty na banány. Chtěl jsem být šofér jako můj táta a táhlo mě to na Západ jako mou mámu. Když se pak otevřela možnost pracovat kdekoliv v rámci EU, neváhal jsem ani chvíli. Po osmi letech usilovného studia německého jazyka jsem zakotvil v… staré dobré Anglii - v malebném Somersetu na jihozápadě ostrova. I když Anglii miluji, občas se nezdržím kritiky - i proto tu jsem jen jako "řidič náklaďáku". V kolébce svobody vás totiž nyní může navštívit doma policie i za nevhodný vtip na sociální síti. Foto: Řidič náklaďáku (externí)

V Česku nežiji už déle než dvacet let, ale co si tak pamatuji, tak u nás doma se popelnice vyvážela pravidelně, dvorek se zametal denně a odpad třídil, jako by na tom závisel život. Když se vracím navštívit své rodiče, je to jako balzám na duši - čisté ulice, upravené zahrady a žádné krysy, co by vám mávaly na pozdrav z hromady odpadků.