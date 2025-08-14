Názory

MUDr. Radkin Honzák, psychiatr MUDr. Radkin Honzák, psychiatr | Názory
včera

Balaštíková je hrdá Moravanka, Babiš už není hrdý Slovák

Do politiky vstoupila paní poslankyně Balaštíková v roce 2013, protože nechtěla připustit nezodpovědné nakládání s Českou republikou. Chtěla s ní naložit po svém. Pro jistotu však v životopisu uvádí, že je hrdá Moravanka, čímž pádem není Češka. To slovenský politik, který vstoupil do politiky ze stejných důvodů, už o svém vlastenectví netvrdí nic a spolu s Japoncem a komunisty hodlá spasit národ.
Poslankyně hnutí ANO Margita Balaštíková
Poslankyně hnutí ANO Margita Balaštíková | Foto: Facebook Margity Balaštíkové

Voskovec a Werich napsali přesný dodnes platný text do písně Civilizace ve hře Osel a stín. Vyneslo jim to (stejně jako hra Kat a blázen) "přízeň" fašistických bojůvek. Mohu zde odkázat na originální provedení, nicméně za citování stojí především samotný závěr písně:

"My už nejsme lidi, my jsme jenom partaje, 
žádný z nás nevidí, v čem ta chyba je. 
Nikdo neví kudy na to, jeden volá: "Zrušte zlato",
tamten po něm hází bláto, 
ten ví, kolik tamten krade.
Staří volaj: "Zkroťte mladé".

Ten to řeší čistou rasou. Stát brečí nad nad prázdnou kasou.
Kdo prej šetří, ten má za tři, Slovani jsou všichni bratři.

Národ volá: Chceme práci! Továrny se nevyplácí, v dolech se nefárá.
A v takové situaci zazní fanfára, že přišel: 
Spásonosný osel, už se věří oslovi, 
jen když nás ten osel hlučně osloví…"

Máme tu ANO a já nepochybuji, že by slovenský soud zbavil podezřelé všech pochybností o jejich nevinně, včetně toho, že to bylo způsobeno spiklenci za jejich zády, přičemž by jim to dosvědčilo nejméně pět bývalých estébáků. Podobně někdo vložil do úst hrobařce ČSSD, že je vlastně komunistka tělem i duší, a konkrétně ruská agitátorka. To vše za poslanecký plat; třicet stříbrných bylo málo. Paní poslankyně Balaštíková má ráda zvířátka, která jsou si všechna rovna (viz George Orwell), jen některá jsou si poněkud rovnější, a tudíž mají právo na život.

Sněhobíle čistý a zcela jistě také nevinný předseda hnutí ANO Andrej Babiš uvedl, že poslankyně Balaštíková nebude po informacích, podle nichž ve sporech s bývalým manželem objednávala zabití psa jeho partnerky, na kandidátce do říjnových sněmovních voleb. Chuděra! Všechno to byly podvrhy. Navíc: Případ prověřuje policie, ale samotné Balaštíkové prý podle právníků žádný postih nehrozí. Zabití zvířete by totiž bylo trestným činem poškození cizí věci - pes je z pohledu trestního práva věcí. Psychické trauma majitelky zvířete se u nás nehodnotí.

Pes rozhodně není věc! To říkám já. A trestní právo není ani vůl, protože vůl tohle ví.

Vážení voliči, kteří jste se rozhodli zůstat doma. Uvědomte si, že pokud nepůjdete volit, pak de facto odevzdáváte hlasy těmto lidem. Ještě včera mezi nimi mohla být i tato objednavatelka střelby po psech. Jezdec zlatého kopí, prokurátor Judeje, Pilát Pontský, si nesmyl historickou vinu, ani zbabělost tím, že si obřadně umyl ruce. Jste spolustrůjci osudu téhle země. A "umyté ruce", které předvádíte tím, že dřepíte doma, vám zůstanou v historii stejně špinavé, jako zrádcům z Druhé republiky.

 
Mohlo by vás zajímat

Jak oslovit nevoliče

Jak oslovit nevoliče

Dva měsíce před volbami řeší ODS složitý rébus, bude hledat cestu z pasti

Dva měsíce před volbami řeší ODS složitý rébus, bude hledat cestu z pasti

Zmatený Witkoff. Trumpův vyslanec spletl, co mu řekl Putin. Evropané jsou v šoku

Zmatený Witkoff. Trumpův vyslanec spletl, co mu řekl Putin. Evropané jsou v šoku

Ukrajinci v šoku - čeká je na Aljašce nový Mnichov? Mají vydat území i opevnění

Ukrajinci v šoku - čeká je na Aljašce nový Mnichov? Mají vydat území i opevnění
Názory.Aktuálně.cz Obsah

Právě se děje

před 14 minutami
Washington se postavil Trumpově snaze ovládnou policii, město ho žaluje

Washington se postavil Trumpově snaze ovládnou policii, město ho žaluje

Podle deníku The Washington Post je tento krok jedním z nejvýraznějších zásahů federální vlády do správy hlavního města za posledních padesát let.
před 22 minutami
"Je čas, abyste buď jednali, nebo mlčeli." Ostrý vzkaz rozkrývá kondici Evropy

"Je čas, abyste buď jednali, nebo mlčeli." Ostrý vzkaz rozkrývá kondici Evropy

Americký ministr financí Scott Bessent kritizoval evropské lídry za to, že USA kážou o tvrdším postupu vůči Rusku, zatímco sami nepřiloží ruku k dílu.
před 37 minutami
Až Putin na Aljašce přistane, měl by být zatčen, říká politolog. Druhou Jaltu nečeká
14:59

Až Putin na Aljašce přistane, měl by být zatčen, říká politolog. Druhou Jaltu nečeká

Putin má před schůzkou navrch, protože dokáže s Trumpem snadno manipulovat, říká ruský politolog a historik žijící v Česku Sergej Medveděv.
před 41 minutami

Výškařka Hrubá skončila čtvrtá na mítinku Diamantové ligy v Polsku

Výškařka Michaela Hrubá skončila čtvrtá na mítinku Diamantové ligy v Polsku. V předprogramu sobotního závodu v Chorzówě na náměstí v Katovicích zdolala 188 centimetrů. Soutěž, která nepatřila do…
Přečíst zprávu
před 1 hodinou
Fosilie staré 3,2 milionu let dorazily do Prahy, Lucy a Selam jsou v Evropě poprvé

Fosilie staré 3,2 milionu let dorazily do Prahy, Lucy a Selam jsou v Evropě poprvé

Lucy a až o 150 000 let starší Selam z jedné rodiny lidských předků do Prahy zapůjčilo Národní muzeum Etiopie v Addis Abebě.
Aktualizováno před 1 hodinou
Ruská delegace už dorazila na summit v Anchorage, konal se tam protest

ŽIVĚ
Ruská delegace už dorazila na summit v Anchorage, konal se tam protest

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 1 hodinou
Tričko s nápisem SSSR. Rusové dorazili na Aljašku, Putin se zdržel v "městě gulagu"
0:30

Tričko s nápisem SSSR. Rusové dorazili na Aljašku, Putin se zdržel v "městě gulagu"

Na Aljašku v pátek ráno dorazila ruská delegace složená z "těžkých vah". Trump s Putinem teprve přiletí.
Další zprávy