Balaštíková je hrdá Moravanka, Babiš už není hrdý Slovák

Voskovec a Werich napsali přesný dodnes platný text do písně Civilizace ve hře Osel a stín. Vyneslo jim to (stejně jako hra Kat a blázen) "přízeň" fašistických bojůvek. Mohu zde odkázat na originální provedení, nicméně za citování stojí především samotný závěr písně:
"My už nejsme lidi, my jsme jenom partaje,
žádný z nás nevidí, v čem ta chyba je.
Nikdo neví kudy na to, jeden volá: "Zrušte zlato",
tamten po něm hází bláto,
ten ví, kolik tamten krade.
Staří volaj: "Zkroťte mladé".
Ten to řeší čistou rasou. Stát brečí nad nad prázdnou kasou.
Kdo prej šetří, ten má za tři, Slovani jsou všichni bratři.
Národ volá: Chceme práci! Továrny se nevyplácí, v dolech se nefárá.
A v takové situaci zazní fanfára, že přišel:
Spásonosný osel, už se věří oslovi,
jen když nás ten osel hlučně osloví…"
Máme tu ANO a já nepochybuji, že by slovenský soud zbavil podezřelé všech pochybností o jejich nevinně, včetně toho, že to bylo způsobeno spiklenci za jejich zády, přičemž by jim to dosvědčilo nejméně pět bývalých estébáků. Podobně někdo vložil do úst hrobařce ČSSD, že je vlastně komunistka tělem i duší, a konkrétně ruská agitátorka. To vše za poslanecký plat; třicet stříbrných bylo málo. Paní poslankyně Balaštíková má ráda zvířátka, která jsou si všechna rovna (viz George Orwell), jen některá jsou si poněkud rovnější, a tudíž mají právo na život.
Sněhobíle čistý a zcela jistě také nevinný předseda hnutí ANO Andrej Babiš uvedl, že poslankyně Balaštíková nebude po informacích, podle nichž ve sporech s bývalým manželem objednávala zabití psa jeho partnerky, na kandidátce do říjnových sněmovních voleb. Chuděra! Všechno to byly podvrhy. Navíc: Případ prověřuje policie, ale samotné Balaštíkové prý podle právníků žádný postih nehrozí. Zabití zvířete by totiž bylo trestným činem poškození cizí věci - pes je z pohledu trestního práva věcí. Psychické trauma majitelky zvířete se u nás nehodnotí.
Pes rozhodně není věc! To říkám já. A trestní právo není ani vůl, protože vůl tohle ví.
Vážení voliči, kteří jste se rozhodli zůstat doma. Uvědomte si, že pokud nepůjdete volit, pak de facto odevzdáváte hlasy těmto lidem. Ještě včera mezi nimi mohla být i tato objednavatelka střelby po psech. Jezdec zlatého kopí, prokurátor Judeje, Pilát Pontský, si nesmyl historickou vinu, ani zbabělost tím, že si obřadně umyl ruce. Jste spolustrůjci osudu téhle země. A "umyté ruce", které předvádíte tím, že dřepíte doma, vám zůstanou v historii stejně špinavé, jako zrádcům z Druhé republiky.