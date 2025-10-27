Názory

Karel Hvížďala, novinář, spolupracovník Českého rozhlasu
27. 10. 2025 21:28

Čím se lišilo Hitlerovo Německo od Putinova Ruska

Kvůli současné válce Ruska proti Ukrajině často slyšíme, že Vladimir Putin se chová jako Adolf Hitler. Situace je však složitější.
Karel Hvížďala.
Karel Hvížďala. | Foto: Jakub Plíhal

Německo před druhou světovou válkou, jak připomínal už Jan Patočka, se nejvíce blížilo skutečnosti nového vědecko-technického věku. Jeho konzervatismus sloužil disciplíně, která vehementně, bezohledně, s pohrdáním vůči nivelizaci a demokratizaci šla za akumulací energie. Může za to, jak píší zase jiní, zejména vědeckotechnický rys německého života, který se stále prohluboval. Měnil se v organizační vůli jeho hospodářských vůdců i jeho technokratických reprezentantů, kteří osnovali plány, které byly v rozporu s tehdejší organizací světa. Hlavním rysem tehdejšího Německa bylo zvědečtění. Věda tam byla pojata jako faktický pozitivismus, který dokázal využít i staré tradice historie, teologie či filozofie, jak víme i z deníků Martina Heideggera. To vše uvolnilo další energii a postupně měnilo i vojenskou mašinérii v manažérský způsob myšlení.

Hitlerova armáda byla velice tuhá a vytrvalá, ale zároveň neurvalá a bez fantazie. Vedla válku mechanicky, vítězila díky organizaci, tuhosti a pořádku, a z počátku vítězila tam, kde protivníkům tyto vlastnosti chyběly. Prohrála ale právě proto, že ji chyběla fantazie: dlouho si Němci nedokázali představit, že jen pořádkem a úpěnlivostí je možné změnit svět. Hrdost na své schopnosti jim to dlouho nedovolovala pochopit. Hitler chtěl popřít přirozený život, jemuž se každá kázeň příčí, proto musel prohrát.

S Ruskem je tomu jinak: je to největší země na světě. Se svými sedmnácti miliony čtverečních kilometrů představuje jen o něco menší plochu než Čína a USA dohromady. Ta velikost je sice fascinující, ale vládcům činí problémy již od středověku. Proto, jak píší analytici, vzdálenosti a špatné cesty byly a jsou zásadním omezujícím faktorem Ruska, stejně jako nedostatek přístavů a přístupu k moři: severní a východní pobřeží je daleko od měst. Právě těmito nedostatky lze objasnit snahu ovládnout Pobaltí, založení Petrohradu, rusko-japonskou válku a neschopnost se smířit s tím, že by Sevastopol patřil Ukrajině. Nedostatek přístavů, jak napsal Petr Koubský, vždy omezoval ruské kontakty se západním světem, volnou výměnu zboží a myšlenek. To vše přispělo k ruské izolaci. A přičteme-li k tomu neexistenci přirozené západní hranice: chybí jim větší přírodní překážka, jsme u kořene problémů.

Proto Rusové hledí západním směrem s nedůvěrou, nejistotou a s častou myšlenkou na preventivní útok, který by hranici posunul. Jediným cílem, kterému se Rusko za Putina podřizuje, je mocenská a územní expanze bez stanovených mezí. Smyslem expanze je stabilizace režimu. Válka s Ukrajinou stvrzuje existenci současného Ruska. Jejich velikost a izolovanost jim zabraňuje myslet jinak, než mysleli ve středověku.

Napsáno pro ČRo Plus.

 
