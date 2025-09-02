Názory

Matyáš Zrno Matyáš Zrno | Názory
2. 9. 2025 11:05

Co se stane, když si neonacista změní pohlaví? Německý příklad varuje

Sven Liebich není jen tak nějakým ultrapravičákem. Byl významnou postavou neonacistické scény v Sasku-Anhaltsku a jedním z hlavních aktérů organizace Blood & Honour. Nyní měl nastoupit na 18 měsíců do vězení - ženského. Sven si totiž nechal úředně změnit pohlaví (to v Německu provedete návštěvou matriky) i jméno - na Marlu Sven Liebichovou. Do věznice ale nenastoupil a údajně žádá o azyl v USA.
Marla-Svenja Liebich, původně Sven Liebich, známý pravicový extremista, sedí v soudní síni krajského soudu. Důvodem je odvolací řízení ve věci ublížení na zdraví.
Marla-Svenja Liebich, původně Sven Liebich, známý pravicový extremista, sedí v soudní síni krajského soudu. Důvodem je odvolací řízení ve věci ublížení na zdraví. | Foto: Profimedia.cz

Asi každý, kdo viděl "Marlu" i jen na fotografii, během zlomku vteřiny pochopí, že opravdu nejde o ženu. Za zhruba minutu čtení jakéhokoliv textu o Marle pak každému dojde, že jde o gigantický trolling. Přesto ho německá média (i naše ČTK) důsledně označují jako ženu a píší o něm v ženském rodě. U těch německých je to logické - pokud by tak nečinily, vystavují se možnému trestnímu stíhání. Sven by je mohl zažalovat, jako to udělal třeba v případě Die Welt a více než pěti set dalších osob.

To všechno Sven Liebich ví a celou situací se zjevně baví. Nejenže žaluje média i jednotlivce, pokud ho neoznačí v ženském rodě, ale především - nenastoupil do vězení a uprchnul. Údajně se nachází v Rusku, kde žádá o politický azyl v USA (tedy pravděpodobně na americké ambasádě v Moskvě). Vzhledem k tomu, že je odsouzený jen za verbální delikty proti migrantům a LGBT lidem, není úplně vyloučené, že by ho mohl dostat.

Pravicový extremista Sven Liebich v roce 2018 během projevu na pravicovém protestu. Protesty byly namířené proti návštěvě kancléřky Merkelové v Saské Kamenici.
Pravicový extremista Sven Liebich v roce 2018 během projevu na pravicovém protestu. Protesty byly namířené proti návštěvě kancléřky Merkelové v Saské Kamenici. | Foto: Profimedia.cz

Americká představa svobody projevu je mnohem odvážnější než ta německá. Sven všechno glosuje na sociální síti X a nutno dodat, že s jistým humorným talentem, který obvykle v podobných kruzích nebývá zvykem. Jeho dobrodružství jsou pak nepřeberným zdrojem memů pro krajně pravicovou komunitu, která se označuje hashtagem #marlaarmy.

Celá patálie je užitečná i pro připomenutí faktu, že činy mají následky, často nezamýšlené. Lidé, kteří se cítí být opačným pohlavím, tu byli vždy a v minulosti si mohli po několikaleté péči lékařů své pohlaví změnit. U mužů, kteří se cítili být ženou, to probíhalo tak, že se nejprve odstraní penis a varlata, z kůže penisu a dalších tkání se vytvoří vagina a stydké pysky a část žaludu, která je vysoce citlivá, se použije k vytvoření klitorisu.

Součástí procesu je obvykle hormonální léčba. Celé je to fyzicky i psychicky dost náročné, což ovšem zajišťuje, že se k tomu odhodlá pacient jen po zralé úvaze a v součinnosti s lékaři.

Ale protože pokrok nezastavíte a každý má přece nárok na vše, prosadil se v Německu (a díky nálezu Ústavního soudu v slabší podobě i u nás) jiný trend - pohlaví si můžete úředně změnit na počkání. V Německu dokonce dvakrát ročně. Vše ve jménu práva na vlastní sebeurčení.

Má to ovšem háček. Vlastně několik. Ten první nám předvedl Sven a jistě si ho všimli i protřelí kriminálníci. Pokud se pouhým škrtem pera prohlásíte za ženu, máte zajištěný nástup do ženské věznice. Co víc si můžete ve výkonu trestu přát?

Občanský průkaz Marla-Svenja Liebich.
Občanský průkaz Marla-Svenja Liebich. | Foto: repro Aktualne.cz

Ale pojďme mimo zdi vězení. Kdo bude provádět fyzickou kontrolu zadrženého, když ženu má prohlížet policistka a muže policista? Co když se "žena s penisem" bude dožadovat gynekologického vyšetření? Vztahují se na "ženu s penisem" pravidla o rozdílné váze břemen, které muži a ženy mohou dle zákoníku práce přenášet? Pokud někde platí kvóty pro ženy, platí i pro "ženy s penisem"?

Související

Byl jsem přesvědčený, že jsem žena. Neuspěchejte to, radí mladým drag queen Vostárek

Spotlight Aktuálně.cz - Chi Chi Tornado
33:23

Bude platit pro účely antidiskriminace jiná definice ženy? Mohou "ženy s penisem" závodit v ženských sportovních kategoriích? Mohou "ženy s penisem" chodit na koupališti do ženských šaten a sprch? Mají chodit na ženská WC? Může "žena s penisem" do ženského kupé ve vlaku, které vzniklo jako bezpečný prostor pro ženy s vagínou?

Když "žena s penisem" oplodní ženu s vagínou, bude "žena s penisem" v rodném listu uvedena jako otec, nebo jako matka? A představte si, kdyby takový předpis jako v Německu platil na Ukrajině - kdykoliv by to vojáka přestalo na frontě bavit, prohlásil by se za ženu a jel by domů…

Právní řád zkrátka pracuje s pojmem muže a ženy, který se zakládá na biologické odlišnosti. Těžko říct, zda autoři revoluční myšlenky to změnit domysleli všechny následky. Jestli by nebylo lepší zůstat u osvědčeného - člověk s penisem je muž a člověk s vagínou je žena…

Obžalovaný Sven Liebich se svou advokátkou v soudní síni okresního soudu v Halle v roce 2024.
Obžalovaný Sven Liebich se svou advokátkou v soudní síni okresního soudu v Halle v roce 2024. | Foto: Profimedia.cz
 
