Deník dobrovolníka: Jak jsme projeli jako poslední - auta za námi to už "schytala"

I v autě dělá vše pro to, abych přišel na jiné myšlenky, a skvěle se mnou komunikuje. Můj pocit prohry a zmaru se vytrácí a já si uvědomuji, že všechny nezachráním. Vlastně mi dojde, že to tak zde na Ukrajině chodí každý den. A bude tomu tak, dokud nevyzbrojíme Ukrajinu do té míry, aby ty zmetky porazila.
Před obědem se rozloučíme a já jedu k Runě. Michal poslal hlasovou zprávu, že zrovna vyjeli z pozice. Mám dorazit. Přichází ještě varování před nebezpečím FPV dronů na úseku Izjum-Slavjansk a já vyrážím. Na prvním blokpostu za Izjumem se ptám policisty, kudy mám jet na Slavjansk. Prý pokud si troufnu, tak rovně. Pokud ne, tak cestou o 60 kilometrů delší. To dám.
Ještě rada na cestu - prý nemám jezdit pod 150 km/hod. Hodím na sebe balistiku a jedu. U dalšího blokpostu většinu aut prý otočí zpět. Tak uvidíme. Už vidím první shořelé vraky. To je mazec.
Na blokpostu dostávám otázku, zda znám objízdnou trasu. Odpovím, že neznám. Odkloní mě bokem a prý mám po několika kilometrech odbočit vpravo. Hlavně nevjíždět do lesa! A opět rada od policisty - jeď, co to jde! Tak jo, jdeme na to.
Po cestě opět vraky… Když dorazím na základnu, je tu pár kluků, kteří přidělávají na Toyotu "Charlie Czech" (kterou jsem jim přivezl minule) sítě proti dronům. Mají to dobře vymyšlené - taková obrana je teď nutná, pokud mají auta přežít.
Deník dobrovolníka
Vystupuje pod přezdívkou "Mac" a na Ukrajinu jezdí od začátku války. V Bachmutu pracoval jako zdravotník, vojákům vozil vybavení a jako mnohaletý bývalý profesionální voják pomáhá i v na frontě. V civilním životě se stará o koně na statku ve středních Čechách a pracuje jako střelecký instruktor.
Brzy dorazí Michal a o pár hodin později Runa. Říkají mi, že situace u nich je už dost nebezpečná. Pojedu s Michalem na šestikolce do Markoveho a Runa vyrazí ze základny rovnou na první linii. Před odjezdem Michal přinese brokový automat a dva velké zásobníky. "Tady máš svoji brokovnici." Je vidět, že se situace zhoršila.
Hodíme věci na korbu šestikolky a jedeme přes Kramatorsk směr Markove. Když jsme u Semenivky, Michal sjíždí mimo vozovku a bere to po polních cestách. Po silnici je to prý moc velké riziko. Bez světel, totální tmou jedeme, co to jde. Když dorazíme ke krytu, zakryjeme ho sítí proti dronům.
Akce muzeum
Dneska jdeme na důležitou akci. Nedaleko Markoveho je muzeum, které dostalo zásah. Naším úkolem je sebrat co nejvíce věcí a dopravit je zítra do Slovjansku, kde si je přebere jiné muzeum. Trochu si říkám, zda to není nějaká zlodějna. Ale není. Jedeme tmou až k muzeu. Jelikož je ještě na šestikolce místo, naložíme kolovrátek, obrazy a balalajku… Vše odvezeme do krytu a jdeme si dát zaslouženou večeři.
Probíráme, co je třeba akutně pořídit. Shodneme se na 3D tiskárnách - ideálně aspoň dvě, dále na dvou generátorech a ještě šest kusů akumulátoru do aut. OK, to zvládneme. Kromě tiskáren vše nakoupíme následující den. Nad ránem přichází z boje Runa. Jdeme chvíli spát, než se zase vzbudíme, nasazujeme balistiku a vyrážíme podél skal přes pole do Kramatorsku. Zde na nás už čekají v muzeu. Předají se věci, vše se řádně zdokumentuje.
Vyrážíme udělat nákup a poté makat na zasíťování Toyoty. Zítra nás už poveze na pozice.
Večer bude naším hlavním úkolem zásobovat pěchotu v první linii. Jsou tam uvězněni už poměrně dlouho. Runu nabereme někde na konci Kramatorsku.
Dalším úkolem bude dopravit nosítka, tři termoobleky (které vás alespoň na čtvrt hodiny "zneviditelní" pro termovize) a nějakou vodu na místo, kde včera zemřel jeden bojovník. Jeho tělo se dnes pokusíme vynést. Je to velká akce, do které je zapojeno hned několik skupin včetně pilotů FPV dronů.
Vše se daří a krom polámaného rotoru na dopravním dronu Kazan od útoku ruským dronem nejsou žádné velké škody.
Po návratu v ranních hodinách následuje spánek. Po probuzení jsem chtěl odjet, ale asi to neklapne. Venku to bouchá a cesta z pozice není možná. Trochu podezírám Runu, zda to neobjednala ona, protože vzápětí za mnou přijde, zda bych jel opět večer bojovat. Jasně, že pojedu. Ale pak už musím zmizet…
Večer vycházíme na smluvené místo pro vyzvednutí. Po cestě slyší Runa FPV, tak se skryjeme do roští. Když vtom se ozve výbuch. A za chvíli další. Kluci akorát přijíždí - skočíme do auta a jedeme, co to jde. Naše auto bylo poslední toho večera, kdo projel. Další tři vozy hoří na cestě jen pár zatáček od místa, kde bydlíme.
I dnešní noc nás čeká vzdušný souboj dron s dronem. Kazan se vrací hodně rozbitý a poslední zásilka nemohla být doručena. Tak snad to tam zvládnou do zítra. My se vracíme kolem třetí ráno do svého krytu.