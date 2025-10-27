Názory

Dobrovolník Mac Dobrovolník Mac | Názory
před 10 hodinami

Deník dobrovolníka: Náš kryt dostal zásah. Vyplatilo se ho kopat hluboko

Cestu na pozici už dobře znám. Je náročnější než jindy, celý den pršelo. Auto klouže, smýká se, často jedeme bokem. Bahno mi stříká okénkem do obličeje. Je to peklo. Zastavuje nás protijedoucí auto a ptají se, kam jedeme. Prý kousek dál pracují drony a právě tam sejmuli nějaké auto.
Toyota Charlie Czech pojmenovaná po padlém českém dobrovolníkovi Karlu Kučerovi.
Toyota Charlie Czech pojmenovaná po padlém českém dobrovolníkovi Karlu Kučerovi. | Foto: archiv autora

Runa se ujišťuje, kde k útoku došlo. Je to kousek mimo naši trasu, a tak jedeme dál. Řidič jen prohodí vtipnou hlášku ve formě písničky, že dnes není úplně dobrý den. Reagujeme smíchem. Ujišťuji se, že brokovnice je odjištěná. No co, tohle je válka, kde my se snažíme zabít co nejvíce Rusů a oni zase nás. Realita války… Člověk zde snáz přijme myšlenku vlastní smrti než smrt někoho z party. Jediné, v co doufáte, je, že to bude rychlé.

Deník dobrovolníka dobrovolník autor

Deník dobrovolníka

Vystupuje pod přezdívkou "Mac" a na Ukrajinu jezdí od začátku války. V Bachmutu pracoval jako zdravotník, vojákům vozil vybavení a jako mnohaletý bývalý profesionální voják pomáhá i v na frontě. V civilním životě se stará o koně na statku ve středních Čechách a pracuje jako střelecký instruktor.

Foto: Archiv dobrovolníka

Když dojedeme na pozici, vše je jako vždy. Já kryju nebe a kluci vykládají věci z auta. Když auto odjíždí, ještě stojím na poli a hlídám, zda za ním nepoletí dron. Když auto zmizí ve tmě, odložím zbraň a balistiku do krytu a jdu na pole pro munici a balíčky s municí a jídlem, které pošleme na pozice.

Související

"Umřu tady? Kde je maminka?" Ruský útok na školku vyděsil nejen děti

"Umřu?" zeptalo se dítě policisty po útoku na školku na Ukrajině
1:25

Když jdu s poslední várkou, ozve se venku série několika výbuchů. Nedaleko naší pozice dopadá nemalé množství gradů (raket ze salvového raketometu). My se tím nenecháme rušit a pracujeme dál. Přidělávám držáky na munici, kterou dnes shodíme z dronů na pozice nepřítele. Máme zde i čtyři sady protipěchotních min. Aha, takže dneska budeme i minovat cesty…

Jdu se Sašou nachystat anténu a dron Vampír. Navěsím na něj balíčky se zásobami pro pěchotu. Kluci jsou už na pozici téměř 70 dnů. V balíčku je pět granátů F1, 4 kilogramy munice 5,45×39 a tři lahve s vodou, cigarety a jídlo. Není toho mnoho, ale aspoň to základní, co nutně potřebují, tam je. Když odhazujeme zásilku cca 15 metrů nad terénem; kluci nám mávají, děkují a my vše sledujeme přes termokameru z dronu, který už zahájil stoupání k návratu.   

Při jednom letu s protipěchotními minami vyrobenými na 3D tiskárnách, které jsem dovezl nedávno, dochází po otevření kontejneru nad nepřátelskou pozicí při dopadu min k několika výbuchům. Člověk si uvědomí, jak jsou tyhle hračky nebezpečně citlivé. Když se dron vrátí zpět a jdu navěsit další miny, říkám si: "Kdy asi Rusák nasype miny na naší pozici." Chodíme zde po tmě, když je to nutné, používáme pouze červené světlo. Ale to už musí být důvod, aby to člověk zapnul.

Související

Zakryjte ulice měst. Záběry z dronu Rusů potvrzují obavy, Ukrajinci bijí na poplach

Ruský dron řízený optikou zaútočil na rušné ulici v ukrajinském Kramatorsku.
0:54

V noci provedeme ještě spoustu letů a zabijeme i pár okupantů. Těsně před rozedněním se já a Runa vracíme autem na odpočinkový dům. Saša a Vitalij zůstanou na pozici. Po zhruba čtyřech hodinách spánku jdeme chystat logistiku na další zásobování pozic. Dnes balíme do každého balíku granáty a hodně munice. Situace na linii se zhoršuje, a tak je nutné omezit váhu jídla a přidat munici. Jsem rád za dehydrovanou stravu od Adventure menu. Kluci dostanou jídlo s energetickou hodnotou a nízkou hmotností. Tohle jídlo je zázrak.

Když vše připravíme, je už zase čas vyrazit "na barák", nabalit auto a vyrazit na další noční práci. Na poli však naše vozidlo začíná stávkovat. Hluboké bahno jej na místě zastaví, a tak se ocitáme jako statický cíl uprostřed pole v červené zóně. Runa velí sesednout a hlídat nebe, zda neletí drony. Adrenalin pracuje na plné pecky. Nejbližší remízek je stovky metrů daleko. Runa předává info na základnu, odkud vyráží auto na evakuaci naší Toyoty "Charlie Czech", pojmenované po padlém dobrovolníku Karlovi Kučerovi. My zvažujeme, zda vyrazit na pozici, nebo bránit Charlieho před drony, pokud ho objeví. Druhá volba vyhrává. Kluci chystají lano na odtah a já si v duchu říkám, kolik hodin zde asi strávíme. O to víc mě překvapuje, že evakuační auto dorazí do 40 minut. Naskakujeme a jedeme na pozici. Noc probíhá v podobném duchu jako předchozí. Říkám, že už asi nebude o čem víc na této cestě psát. Že nic horšího už nemůže přijít. Ale to je omyl - tahle cesta je nabitá zážitky.

Související

Postrach ruské flotily. Ukrajinská neviditelná zbraň mění pravidla hry v Černém moři

rusko moře
2:04

Následující den na dílně kluci už dokončují opravu Toyoty. Charlie zase bude jezdit! Bereme ho na zkušební jízdu na střelnici, kde jej otestujeme, a současně Runu a kluky učím střílet z brokovnic, které jsme s Matyášem nedávno nakoupili. Vše se daří a Runa chce vidět, jak trefím vyhozený asfaltový terč. Zdůrazňuje mi, že mám jeden pokus, jednu ránu, jeden terč. Zkusím to - jde o moji vůbec první střelbu z této pušky a dopadla úspěšně: trefil jsem a všechny tím překvapil. I sebe…

Po příjezdu v noci na pozici začínáme pracovat, když se ozve ohlušující rána. Dostávám snad lopatu hlíny do obličeje a nechápu, co se stalo. Igelity ze stěn strhala tlaková vlna. Náš dron je venku připravený na start, a tak přes kameru zjišťujeme, jaké jsou venku škody. Náš kryt dostal zásah, ale naštěstí vydržel a neutrpěli jsme žádné veliké škody. Vyplatilo se kopat hluboko… Zbytek noci pracujeme v normálním režimu. Bolí mě hlava z výbuchu. Ale to do zítra odezní.

 
Mohlo by vás zajímat

Orbán je nevinen. Má porušit zákon mezinárodní, nebo ten fyzikální?

Orbán je nevinen. Má porušit zákon mezinárodní, nebo ten fyzikální?

Deník dobrovolníka: Znovu na Ukrajinu. Mrazení u cedule "Tady létají drony"

Deník dobrovolníka: Znovu na Ukrajinu. Mrazení u cedule "Tady létají drony"

Evropské letadlo. Zvlčilí manažeři si privatizují státy a kontinent zatím upadá

Evropské letadlo. Zvlčilí manažeři si privatizují státy a kontinent zatím upadá

Měli komunisté jiný mozek?

Měli komunisté jiný mozek?
Názory.Aktuálně.cz Obsah komentáře zahraničí Ukrajina Ruský útok na Ukrajinu 2022 dobrovolník Rusko dron válka komentář

Právě se děje

Aktualizováno před 5 hodinami
Všichni vyznamenaní od Havla po Pavla. Proklikejte si oceněné osobnosti

Všichni vyznamenaní od Havla po Pavla. Proklikejte si oceněné osobnosti

Už více než tisíc osobností dostalo státní vyznamenání od prezidentů samostatné České republiky. Podívejte se, kdo se může pyšnit metálem.
před 5 hodinami

Západ Turecka zasáhlo zemětřesení o síle šesti stupňů

Západ Turecka v pondělí pozdě večer zasáhlo zemětřesení o síle šesti stupňů, informovala americká geologická služba USGS. Agentura AP napsala, že zatím nejsou informace o mrtvých či zraněných.…
Přečíst zprávu
Aktualizováno před 6 hodinami
"Zaplatí ještě víc!" Zelenskyj nařídil armádě, aby rozšířila útoky v hloubi Ruska

ŽIVĚ
"Zaplatí ještě víc!" Zelenskyj nařídil armádě, aby rozšířila útoky v hloubi Ruska

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 6 hodinami
Ruské drony honí ukrajinské civilisty, tvrdí vyšetřovatelé OSN

Ruské drony honí ukrajinské civilisty, tvrdí vyšetřovatelé OSN

Ruské drony honí ukrajinské civilisty v blízkosti fronty. Uvedli to vyšetřovatelé OSN ve zprávě, kterou chtějí předložit Valnému shromáždění OSN.
před 7 hodinami
První pomník věnovaný britským LGBT+ vojákům. Slavnostně ho odhalil Karel III.

První pomník věnovaný britským LGBT+ vojákům. Slavnostně ho odhalil Karel III.

Král Karel III. v pondělí slavnostně odhalil historicky první pomník věnovaný britským LGBT+ vojákům. Monarcha položil u monumentu květiny.
před 7 hodinami

Hamás předal Červenému kříži  tělo jednoho z rukojmích z Pásma Gazy

Teroristické hnutí Hamás v pondělí večer Červenému kříži ve městě Gaza předalo tělo jednoho z rukojmích, které bylo zadržováno v Pásmu Gazy. S odvoláním na izraelskou armádu o tom informují agentury…
Přečíst zprávu
Aktualizováno před 7 hodinami
Za pět minut dvanáct. Policisté zadrželi pachatele z Louvru jen krátce před útěkem

Za pět minut dvanáct. Policisté zadrželi pachatele z Louvru jen krátce před útěkem

Zatčené muže chtěli vyšetřovatelé sledovat ještě několik dní. Doufali, že je dovedou ke zmizelým šperkům.
Další zprávy