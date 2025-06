Deník dobrovolníka: Oko za oko, ukrajinský Vampír za ruský minomet 

Ráno kolem osmé mě budí rachot motorů stíhaček. Asi se tu dneska něco děje, protože jejich průlet se ještě mnohokrát opakuje. V deset je před domem Saňa a já nastoupím k němu do auta. Jedeme se podívat do "laboratoří", v nichž se upravují drony. Když k nim přicházíme, Saňa mě představuje "klukům". Je hodně zajímavé vidět, co vše je nutné udělat s dronem, aby mohl být použit pro vojenské účely.

Po návštěvě jedeme do města na odpočinkový byt. Dám sprchu a mizíme do operačního centra. Řešíme, zda bych jim mohl poskytnout kurz bojové medicíny. Večer vyrazíme na večeři a já vím, že zítra už zase pojedu na pozici. Bude to poslední turnus, protože už jsem tu přes tři týdny. Kluci slibují, že si to užiju a bude hodně práce. Po návratu z večeře následuje fotbálek, ale jen pár minut, jsme už všichni příliš unavení.

Deník dobrovolníka Vystupuje pod přezdívkou "Mac" a na Ukrajinu jezdí od začátku války. V Bachmutu pracoval jako zdravotník, vojákům vozil vybavení a jako mnohaletý bývalý profesionální voják pomáhá i v na frontě. V civilním životě se stará o koně na statku ve středních Čechách a pracuje jako střelecký instruktor. Foto: Archiv dobrovolníka

Ráno si zabalím věci a připravím se na odjezd. Tentokrát nezapomenu spacák… Skočím ještě nakoupit, jsem totiž rozhodnutý udělat klukům na pozici luxusní jídlo. Beru kuřecí maso, koření, cibuli, brambory a mnoho dalšího - dneska nebudou konzervy. Zahlédnu v chlaďáku i mleté maso - super, tak budou ještě karbanátky.

Odpoledne se přesunu taxíkem na operační centrum, kde vyčkám do večera, než mě vyzvednou kluci od FPV (sebevražedných) dronů. Pak vyrazíme mně už známou cestou na pozice v Kurské oblasti. Letíme maximální rychlostí po rozbitých cestách lemovaných vraky aut. Kousek před hranicí přejíždíme most. Nyní, když tyto řádky píšu, už tam ten most není - Rusové ho vyhodili do vzduchu. Zásadně tím zkomplikovali zásobování a přesuny do Kurské oblasti, čímž přispěli k pozdějšímu stažení Ukrajinců z regionu.

Přijíždíme na pozici. U domu rychle vše vyložíme a auto mizí pryč. Ve sklepě už na mě čekají kluci: Roman, Andrucha, Sergej, Baron a veterán z Afghánistánu. Zapojuji se do práce, spát jdeme až někdy kolem páté ráno. Ne nadlouho - spánek je přerušen povelem k další akci…

Díky dárcům z Česka máme na pozici téměř dvojnásobek baterií do dronů, takže můžeme pracovat non-stop. Dostali jsme za úkol zničit ruský minomet. Jakmile se ale náš dron přezdívaný Vampír přiblížil k cíli, začal ho rušit ruský REB (systém radioelektronického boje, lidově řečeno rušička). Pilot ztratil kontrolu, dron přešel do automatického režimu - stoupá a krouží. V jednu chvíli to už vypadá, že jsme o něj přišli.

Ale po deseti minutách bez kontaktu na ovladači naskočí telemetrie a po chvíli i další údaje. Nakonec je zpátky i obraz… Chvilku radosti hned vystřídá starost: neplánovaným zdržením jsou baterie téměř vybité. Je jisté, že úkol už nedokončíme. Vracíme se zpět a odhazujeme miny na bezpečném místě uprostřed pole. Dron už je vybitý, a tak jen s velkými obtížemi sedne na kraji vesnice. Kluci berou vesty, helmy, brokovnici a jdou pro něj.

Já mezitím s Baronem chystám další dron - a letíme na ten minomet znovu. Tentokrát se dostaneme až na cílovou pozici. Rusové ale střílí po vampíru ze samopalů, je těžké dron vůbec udržet na místě, natož shodit bomby přesně na cíl. Když střely míjejí kameru dronu, vypadá to, jako když projíždíte na kole rojem much. Se štěstím se kulkám nějakou dobu vyhýbáme. Zřejmě to ale schytala jedna z vrtulek, protože dron se chová dost nestandardně, do toho rušičky a ubývající baterka…

Pilot je plně soustředěný na cíl. Shoz se podařil a první, druhá i třetí bomba padá přímo k minometu. Zásah. Při snaze o rychlý návrat dron hlásí požár baterie. Pilot se pokouší doletět s hořícím vampírem na otevřené pole. Z taktických důvodů: pokud poškozený dron nelze vyzvednout, je třeba ho pomocí druhého dronu zcela zničit, aby nepřišel do rukou nepřátel.

Jenže ruská rušička opět pracuje a vampír nekontrolovaně padá do lesa. Konec signálu, poslední záběr zůstal na displeji. Jsem naštvaný, že nám zničili dron za 700 tisíc korun hned při prvním letu. Je to oko za oko: oni vampír - my minomet a bedny s municí. Stav je pro tuto chvíli vyrovnán.

Vše je pořád v běhu. V mezičase dorazili kluci, kteří vyzvedávali vampíra, co přistál na okraji vesnice. Alespoň že ten je v pořádku. A kluci taky. Blíží se poledne. K obědu udělám karbanátky a polévku. Kluci nechápou, jak dokážu vařit v těchto podmínkách. Je to náročné, ale mě to fakt baví, když vidím, jak jim to zlepšuje náladu. Vím, že to za to stojí.

Odpoledne útočí naše pěchota na ruské zákopy a my jim děláme koordinovanou podporu. Ve vzduchu je pozorovací dron Mavic a několik vampírů s bombami. Obrazy ze všech dronů jsou přenášeny na centrální pult, odkud pak po pečlivém přezkoumání aktuální situace přicházejí rozkazy. Vidíme na monitorech, jak naši chlapci obsazují začátek okopu vlevo. My budeme házet bomby od prostředka. Cílem je zahnat Rusy zpět do krytů, aby byl postup pro pěchotu co nejsnazší. Občas se nějací zoufalci snaží pobíhat okolo okopu, ale mina hozená z dronu je vždy spolehlivě zabije.

Po několika hodinách je akce úspěšně ukončena. Naši to zvládli a teď se musí udržet, než je vystřídají zálohy. My máme pár hodin pauzu, a tak jdeme odpočívat, nabíjet baterky a chystat magnetické miny na noční akci. Bude zapotřebí zaminovat cesty k pozici, kterou jsme právě obsadili.

Miny se daří efektivně rozmístit a některé si v nejbližších hodinách nacházejí svůj cíl. Ještě za tmy dorazí velitel Žeňa. Má s sebou tři reportéry ukrajinské televize. Baron dostává zasloužené volno a já plnohodnotně přebírám jeho práci. Dopoledne utíká rychle a my ničíme spoustu techniky i úkrytů.

V hlavě mi zůstává skupinka pěti vojáků přesouvajících se po otevřeném poli směrem k jejich pozicím za řekou. Náš vampír je zastihne ještě asi 200 metrů od řeky a shazujeme první minu. Ta vybuchuje a dva zůstávají ležet na zemi, jsou mrtví. Další běží k řece. Házíme další minu, tentokrát dvoukilogramovou. Vybuchuje před vojáky a působí jim zranění. Třetí odhozená mina dorazí dalšího.

Poslední dva se dostali na okraj řeky. Jeden z nich padá k zemi tam, kde začíná led. Zůstává ležet. Druhý se k němu vrací, něco na něho řve, ale vidí, že je to zbytečné, tak překoná led a ukrývá se v nedalekém houští. Evidentně je také poraněný, tak ho necháme napospas pomalé smrti, která ho téměř jistě čeká…

Po této akci jdu uvařit oběd - dnes je kuřecí steak a česneková polévka. Reportéři na mě soustředí své kamery, když vidí, do čeho jsem se pustil. Bezva, tak člověk tady maká 24/7 na všech pozicích a reportéry nejvíc zajímá, jak krájím česnek…

Bohužel během večera přicházíme i o další vampír. Safra - dalších 700 tisíc korun v háji. Válka je drahá. Naštěstí další dva vampíry nám přivezou i s municí hned po setmění. A já konečně dostávám pokyn se stáhnout s ostatními. Je čas na odpočinek.