Hustej Hamáček s „hustou dvojkou“ vám prý zaručí důchod a sanitku. No nevolte je!

James John Hamaczech Bond je upřímný, říká, že „zdaleka ne všechno je tady krásný a voňavý a zítřky nebudou jen úspěšný“. Chápete, co chce říct, že, žádné „bude líp“.

Fakt prakticky není možné nevolit čéesesdé. Ne, ty zápory jsou moc komplikované, řeknu to jasně: fakt je jediná cesta, a to volit sociální demokraty. Začíná to pro ně vypadat na nejméně 50 procent voličských hlasů, spíš 70 procent. Kdo viděl už první video „hustý dvojky“ Matěje Stropnického a Jany Maláčové začínající slovy „zloději přitvrzují“, musel zajásat: konečně je tu drsná strana, drsná dvojka, která nás ochrání. Jan Hamáček, předseda ČSSD, si dal načas, ale pak to s PR agenturou Ewing taky rozjel a fest hrubě, fest drsně. Dlouho to před námi úspěšně tajil, ale on je v podstatě James Bond, soudě aspoň podle hudby, jež jeho klip doprovází.

Ve videu vidíte, že je to opravdový sociální demokrat: bílá košile, avšak samozřejmě bez šlajfky, světlý baloňák, černá kaťata a hnědé nic moc botky (žádné ručně šité od Zátorského), ruce v kapsách, lehoulince podmračený, nesmírně, ale nesmírně odhodlaný (zůstat poslancem), občas si potáhne z elektronické cigarety (je naštvaný, ale i moderní) a štráduje si to kdesi po rozpadajícím se nákladovém nádraží Žižkov, po holešovickém přístavu, před zrezlými loděmi na břehu, prochází mezi posprejovanými zdmi, prostě v těch nejšpinavějších částech Prahy, mezi potkany. Ministr vnitra.

2:29 Volební spot ČSSD | Video: ČSSD

Ne ne, on není nějaký Rudy Giuliani či jeho policejní komisař Bill Bratton, který v New Yorku 1994 až 1996 nasadil úplně novou protikriminální taktiku, opřel se o „teorii rozbitých oken“ (broken windows theory, přišli s ní politolog James Q. Wilson a kriminolog George Kelling roku 1982 v časopise The Athlantic Monthly), podle níž zanedbané prostředí, odpadky, posprejované zdi a rozbitá okna zřejmě iniciují protispolečenské jednání a drobnou i vážnější zločinnost, a New York do značné míry očistil od kriminality. Hamáček to má naopak, on se v tom sociálně narušeném prostředí, v místech, kam se večer bojí chodit nejen běžný občan, ale i policajt, stává „jedním z nás“, obyčejným občanem, českým Honzou, nikoli ministrem vnitra, který má pod sebou policii.

Ruku na srdce, on v tom klipu vlastně vystupuje jako rebel, jako antiestablishment, jako někdo, kdo nás před establishmentem ochrání. Tak to je fakt moc fajn, lépe si nemůžeme vybrat.

Čistotnější voliče možná maličko zarazí věta „já nepřevlékám kabáty a svetry“, ale nebude tak zle, asi jde o nadsázku, vždyť se v klipu převléká, jednou má tu sněhobílou košili a baloňák, potom zas ten svůj covidový červený svetr, ve kterém nám během pandemie sehnal ty skvělé čínské respirátory, o nichž později Nejvyšší kontrolní úřad napsal „u MV se cena respirátorů FFP3 pohybovala od 60 korun do 422 Kč za kus. U MZd cena respirátorů FFP2 opakovaně převýšila jednotkové ceny respirátorů FFP3 a cena respirátorů FFP2 dosáhla až na 777 Kč za kus“ (MV je ministerstvo vnitra, MZd ministerstvo zdravotnictví).

1:52 Volební spot ČSSD s Maláčovou a Stropnickým | Video: ČSSD

Doba temna a světlé zítřky

James John Hamáček Bond je nesmírně upřímný, říká, že „zdaleka ne všechno je tady krásný a voňavý a zítřky nebudou jen úspěšný“ (mluví jako jeden z nás, nespisovně, prostě socan, díky, Honzo). Chápete to, že, žádné „bude líp“, on se velmi nenápadně distancuje dokonce od svého vládního šéfa Babiše! Ale klid, pokud ČSSD zvolíme, dá to s ním zase dohromady, věta, že nepřevléká kabáty má opět skrytý, ale jasný smysl, jde o vzkaz šéfovi ANO: můžeš se mnou, Andreji, počítat, zas to spolu a s komunisty, dá-li rudý bůh, upečeme.

Hamáček pro nás udělal hodně a je dobře, že to v klipu připomíná: „Nebylo snadný od nás vyhostit tolik Rusů. Ale jsme v právu a našli jsme konečně odvahu.“ Tak super. Komu by vadilo, kdo by si ještě vzpomněl, že Hamáček původně plánoval, jak poletí (zřejmě hledat odvahu) do Moskvy, kde, alespoň podle jedné velmi pravděpodobné teorie, hodlal odvážně vyměnit ututlání Vrbětic za Evropskou unií a WHO neotestované vakcíny Sputnik. Je moc fajn, že tu cestu do Moskvy, plánovanou poté, co se Hamáček i Babiš dozvěděli o roli ruských agentů GRU ve Vrběticích, jeho policie vyšetřuje. A ještě víc fajn je, že ji zjevně nevyšetří do voleb (a pak jistě odloží, že).

Další sdělení nás taky uklidní: „Nebylo snadný čelit poprvé v moderní historii světové pandemii a zajistit bezpečnost a nouzový chod státu.“ Hm, v kontextu ovšem slyšíme, že bylo snadný nechat umřít tisíce lidí zbytečně a stát se jednou z nejhorších zemí v pandemii na světě.

James Hamáček Bond v tom temném prostředí vyloženě nestraší, v tom se liší od Babiše, který vlastně nic jiného nedělá (viz jeho volební klip). Nestraší, ale musí vám být jasno, že pokud ČSSD nezvolíte, pak holt důchod nepřijde včas, pokud vůbec (a nic na tom nemění fakt, že hustá Maláčová nestihla za celé volební období prosadit penzijní reformu), u doktora budeme platit, sanitka holt nedorazí a hasiči nevyjedou. Jak jinak chápat věty: „Chci být tady od toho, aby nám nikdo nesebral jistoty, na který jsme zvyklý. Důchod přijde včas, u doktora neplatíme, sanitka přijede vždycky, policie a hasiči taky. Nechci, aby tyhle jistoty byly pomíjivý.“

Vlastně je to strašně jednouché, jestli nechcete, aby vám zrušili poštu, zrušili vlaky, prodali dokonce i Budvar (tomu všemu zabrání „hustá dvojka Stropnický-Maláčová), jestli chcete, aby vám chodil důchod a přijela rychlá, případně požárníci, jestli se vám respirátor za 422 Kč nezdá drahý a jestli si myslíte, že by bylo bývalo rozumné Vrbětice ututlat, tak holt vám nezbývá než volit hustědvojkovou a bondovskohamáčkovskou sociální demokracii.

Nebo jinak, jak v klipu říká sám John Hamaczech: „Museli jsme si projít dobou temna, abychom zjistili, že na konci je nová šance.“ Chápete, vláda ANO a ČSSD podpořená bolševiky byla ta doba temna, tak máme volit zase ANO a ČSSD, aby měli s komunisty novou šanci a my světlé zítřky. Spasíbo, továrišč.