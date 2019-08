Greta se plaví po moři a káže světu. Štve nás to. Naštěstí

Od minulé středy se na plachetnici Malizia II plaví z Anglie do New Yorku šestnáctiletá Greta Thunbergová. Síla větru ji má donést přes Atlantik až před shromáždění OSN, kde bude politické profesionály celého světa burcovat k boji s klimatickou změnou.

Loď s německým kapitánem Borisem Herrmannem ženou přírodní živly. Krom vzdušných proudů ještě voda a slunce - elektřinu vyrábějí solární generátory. Pro případ tísně je plachetnice vybavena dieselovým motorem, který je po dobu Gretiny cesty zaplombovaný. Omezení fosilních paliv je totiž součástí ohleduplnějšího přístupu k planetě, který Greta prosazuje.

"První noc na palubě to dost házelo, ale spala jsem klidně," píše mořeplavkyně na svém twitteru. "Až vám na moři bude ouvej, teprve doceníte čluny a vrtulníky s motory na fosilní palivo, které vás zachrání," odpověděl jí jeden ze sledujících. Příznačná reakce.

Day 2. 100 nautical miles west of Cape Finisterre. A very bumpy night but I slept surprisingly well. Some dolphins showed up and swam along the boat last night! pic.twitter.com/gsvs49BFJe — Greta Thunberg (@GretaThunberg) August 15, 2019

Gretino uvažování se skutečně dá dotáhnout ad absurdum, třeba k volání po absolutnímu zákazu spalovacích motorů -, a tím celý argument, že bychom se k Zemi měli chovat šetrněji, shodit ze stolu. Téma klimatických změn můžeme také vytěsnit poukazem na nesporný fanatismus spoluzakladatele hnutí Extinction Rebellion Rogera Hallama. Ten v nedávném rozhovoru pro BBC nijak netajil záměr planetu zachránit i proti vůli jejích obyvatel. Lze ironizovat ekologický způsob, kterým se Greta Thunbergová rozhodla dopravit k břehům Ameriky. Můžeme nesouhlasně povytáhnout obočí, že se mluvčím boje proti změně klimatu nestala renomovaná vědkyně nebo vědec, ale šetnáctiletá studentka. Zmanipulované dítě, jak tvrdí mnozí.

"V žádné zemi, ani socialistické, ani kapitalistické, nerozhodují děti o tom, kdo přijde do vlády nebo z ní odejde." Legendární projev svazáka a komunisty Miroslava Štěpána z 23. listopadu 1989 ve vysočasnské ČKD bude mít na podzim kulaté výročí. Nadutý je natolik, že ani tři dekády nedokázaly smazat nic z jeho papalášské protivnosti. A jak už to u komunistických aparátčíků bývalo, nebožtík Štěpán se v projevu na téma dětí mýlil.

Čtení fenoménu, v nějž se aktivity Grety Thunbergové proměnily, nese známky ironie dějin. Věřící by řekli, že jsou to známky ironie Boží. Ta nás ovšem nemá jen pobavit, spíš pohnout k metanoie - změně smýšlení. Co vidíme, je děvče s copánky, kázající světu. Ten pohled provokuje. Greta samozřejmě není první, kdo s něčím takovým přišel, jen je momentálně nejlépe vidět.

Socioložka Hana Librová označila sama sebe při pohledu na svět, v němž rychle mizejí živočišné druhy, za environmentálního truchlence. Filosof Erazim Kohák ve své Zelené svatozáři argumentuje, že cílem dobrovolné skromnosti není askeze, ale naopak výběrová náročnost, v níž volíme lepší kvalitu života, namísto konzumu. A papež František věnoval ekologii encykliku. Spis, který je pro více než miliardu katolíků závazným učením. Jmenuje se Laudato si a František se v něm hrozí nad tím, "co se děje našemu domu", totiž že naše "sestra matka Země", trpí násilím a zneužíváním. "Zvýšení hladiny moří může vytvořit extrémně závažné situace, vezme-li se do úvahy, že čtvrtina světové populace žije na mořských březích nebo velmi blízko moře a většina velkoměst leží v pobřežních zónách," varuje v dokumentu papež. A připomínat, že vědci už desítky let poukazují na souvislost mezi produkcí CO2 a zesilováním skleníkového efektu, se zdá být zbytečné natolik, až je na to škoda byť i jen energie zapnutého počítače.

Krátce, když ve vřavě zanikne hlas rozumu z úst starců, lidí vzdělaných a povolaných, vybere si za svůj tlampač dítě. Nechápal to Miloslav Štěpán, těžko to chápeme my. "Skryl jsi tyto věci před moudrými a rozumnými, a zjevil jsi je maličkým," popisuje situaci jeden starověký text. Greta nás štve a zneklidňuje. Což je naprosto v pořádku.