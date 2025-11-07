Názory

Karel Hvížďala, novinář, spolupracovník Českého rozhlasu Karel Hvížďala, novinář, spolupracovník Českého rozhlasu | Názory
7. 11. 2025 8:00

Jsme na konci liberální demokracie

Antimigrační rétorika rozkládá demokratické normy. Historie se zjevně opakuje.
Karel Hvížďala.
Karel Hvížďala. | Foto: Jakub Plíhal

Mám pocit, že současnost se čím dál tím víc přibližuje k událostem z třicátých a čtyřicátých let minulého století. Zvláště zřetelně je to vidět na vztahu k cizincům a migraci. Tehdy i dnes nacionalističtí politici dělají z menšin obětní beránky, protože nejsou sami schopní řešit skutečné problémy. Je to nejlevnější řešení, svádět vlastní selhání na lidi, kteří patří k jiné kultuře. Už v Soluni, druhém největším řeckém městě po pádu Osmanské říše, žilo víc Židů než Řeků. Přesto právě oni byli prohlášeni za cizí menšinu, aby si hrstka místních ospravedlnila jejich pronásledování.  

To jsou slova Lei Ypiové, albánské šestačtyřicetileté profesorky politologie, která byla podle deníku Frankfurter Allgemeine Zeitung označena za jednu z deseti nejvýznamnějších myslitelů současnosti.

Za dnešní neblahou situaci může podle paní profesorky, která přednáší na univerzitě v Londýně, fenomén, který známe z roku 1929, kdy došlo ke krachu americké burzy.  Tehdy jako dnes začal čas protekcionismu a brutální celní války. Podle ní jsme se nyní ocitli v podobné fázi kvůli globalizaci, která nás odklonila od racionálního chování. Devadesátá léta byla poznamenána snahou zrušit hranice, což způsobilo, že se do pozadí politických debat dostal nacionalismus. Dnes, třicet let od této doby, zažíváme ve Spojených státech i v Evropě, eskalaci agresivního nacionalismu, který násilně poškozuje demokratické instituce, mírovou spolupráci i pluralitní společnost. Ocitáme se v situaci konce liberálního uspořádání světa.

Podle profesorky Ypiové sice nemůžeme vědět, jak bude současná krize eskalovat a kdy bude její vrchol, ale můžeme a měli bychom se postavit proti procesům, které v minulosti vedly k válkám a deportaci. Aktéři na levici by měli přestat posilovat diskurz pravice tím, že se podílejí na prohlašování migrace za hlavní problém současnosti. Problémy naší doby nelze vyřešit otázkami identity a původu.

Pokud žijeme v kapitalismu, dodává filozofka, kde má jeden člověk tolik peněz jako Elon Musk, demokratická myšlenka, že každý hlas má stejnou hodnotu, již nefunguje. Mylně věříme, že imigrace a kulturní rozdíly představují hrozbu pro demokracii. Jsou to však peníze, kapitál, tedy vzrůstající nerovnost, co demokracii ničí. Z pasti se dostaneme jen tehdy, když zjistíme, že globální kapitalismus potřebuje globální kritiku, která vykročí z rámce, v kterém je naše myšlení uvězněno.

To vše potvrzuje i německý výzkum, který publikoval Vincente Valentim. Antimigrační rétorika, pakliže ji převezmou politici z liberálnějších stran, rozkládá demokratické normy silněji než rétorika krajní pravice. Pokud to nepochopíme, bude to řešit až nová disciplína: postdystopie.

Psáno pro ČRo Plus.

 
Mohlo by vás zajímat

"Nový Obama" nabízí recept na trumpismus. Je to socialismus?

"Nový Obama" nabízí recept na trumpismus. Je to socialismus?

Na vlajky Ukrajina vyhrála 3:0. Pomůže to vojákům u Pokrovsku?

Na vlajky Ukrajina vyhrála 3:0. Pomůže to vojákům u Pokrovsku?

Libeskindova odvážná pocta Praze vyjadřuje svobodu, spravedlnost, pravdu a přátelství

Libeskindova odvážná pocta Praze vyjadřuje svobodu, spravedlnost, pravdu a přátelství

Tykali jsme si, ale dnes už je vše jinak. Osobní vzpomínka na Tomia Okamuru

Tykali jsme si, ale dnes už je vše jinak. Osobní vzpomínka na Tomia Okamuru
0:13
Názory.Aktuálně.cz Obsah

Právě se děje

před 4 minutami
Nebojte se, jinak vás zničí úzkost a stres, kázal Duka v závěru života na velké pouti

Nebojte se, jinak vás zničí úzkost a stres, kázal Duka v závěru života na velké pouti

Aktuálně.cz přibližuje jedno z posledních velkých setkání zesnulého kardinála Dominika Duky s věřícími, mezi kterými se očividně cítil šťastný.
Aktualizováno před 10 minutami
Lavrov místo summitu prezidentů v Budapešti nabízí další kolo vyjednávání s Rubiem

ŽIVĚ
Lavrov místo summitu prezidentů v Budapešti nabízí další kolo vyjednávání s Rubiem

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 56 minutami
Konec debat a nenávisti k Součkovi, zní z Londýna. Čech zbláznil i hlasatele

Konec debat a nenávisti k Součkovi, zní z Londýna. Čech zbláznil i hlasatele

Kolikrát už ho odepisovali? Kolikrát vyhlašovali, že jeho čas skončil? Tomáš Souček vždy zas a znovu políbí znak West Hamu a vrhne se do války.
před 1 hodinou
Na Filipíny se řítí supertajfun Fung-wong. Úřady evakuovaly téměř milion obyvatel

Na Filipíny se řítí supertajfun Fung-wong. Úřady evakuovaly téměř milion obyvatel

Souostroví, které se potýká s ničivými následky tajfunu Kalmaegi, může zasáhnout vítr o nárazech rychlosti až 230 kilometrů za hodinu.
před 1 hodinou
Evropa poslepu: poznáte státy jen podle obrysu? Připravte se, je to těžší než se zdá
Infografika

Evropa poslepu: poznáte státy jen podle obrysu? Připravte se, je to těžší než se zdá

Dokážete podle pouhé siluety na mapě rozpoznat všechny evropské státy? Otestujte se v našem kvízu!
před 2 hodinami

Krejčí v NBA pomohl Atlantě 17 body porazit Lakers

Český basketbalista Vít Krejčí zazářil v NBA 17 body, kterými pomohl Atlantě k vítězství 122:102 nad Los Angeles Lakers. Pro českého reprezentanta to byl nejlepší střelecký výkon od lednového zápasu…
Přečíst zprávu
před 3 hodinami
Nikdo nemohl stát stranou. Souboj dvou velikánů proměnil šachy v úžasnou show

Nikdo nemohl stát stranou. Souboj dvou velikánů proměnil šachy v úžasnou show

Před čtyřiceti lety se Garry Kasparov stal nejmladším mistrem světa v šachu. Bylo mu 22 let a v dramatickém zápase porazil Anatolije Karpova.
Další zprávy