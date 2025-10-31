"Jsou neškodní!" Babiš pohrdá SPD. Okamuru a spol. čeká ponižující období

Důkazem je video, které v posledních hodinách koluje sociálními sítěmi. V přátelském hovoru v něm kdosi Babišovi naznačí, že nemusel brát do vlády SPD. Na což předseda hnutí ANO zareaguje protiotázkou: "Koho mám vzít? Koho? Ty zločince, co tam jsou?" Myslí tím skoro jistě strany, které jsou součástí dosluhující vlády Petra Fialy.
Následuje replika, která obnažuje Babiše v podobě, o které nikdo soudný už dlouho nepochybuje: "Oni jsou neškodní," praví bezelstně na adresu Okamury a spol. "No jasně, jsou neškodní." A na doplňující otázku, zda si myslí, že ho budou poslouchat na slovo, Babiš s upřímností a pohrdáním sobě vlastním dodá: "No, už teďka…"
Ne že by to mělo někoho překvapit. Jasné to je každému, kdo aspoň zběžně sleduje vyjednávání o nové vládě. Tomio Okamura a jeho SPD jsou po celou tu dobu prakticky neviditelní, Babišovi nekladou v ničem odpor, Okamura se spokojil s tím, že bude předsedou dolní komory. Krátká sekvence, která nyní koluje sítěmi, jen explicitně dokazuje, co je tedy zřejmé.
Babiš si dělá z koaličních partnerů otroky ještě dřív, než má vládu. 😶 pic.twitter.com/QE7Ljzh7HM— ODS (@ODScz) October 31, 2025
Přesně to v rozhovoru pro Aktuálně.cz pojmenoval politolog Jakub Lysek: "Pokud jde o SPD, myslím si, že jejich kandidáty do vlády reálně vybírali Radim Fiala a Jaroslav Faltýnek. V podstatě lze říct, že si vládní kandidáty SPD vybralo hnutí ANO. A Okamura se nezmohl vůbec na nic." Okamuru tudíž čeká to, čím si prošli sociální demokraté: ponižující éra.
A pokud jde o Babiše, potvrzuje se pouze to, že je hulvát, kterému není nic cizí. Jeho vnitřní nastavení je triviální a ploché. Lidi dělí v zásadě do dvou kategorií: první považuje za slouhy, kteří musí přijmout naprosto a ve všem podřízené postavení. A zbytek je konkurence, která si nezaslouží nic jiného než odsudek nebo přímo politickou likvidaci.
Do politického prostředí to aplikoval z byznysu. Babiš je predátor, jde mu jen o sebe. O svou moc, o své kšefty, o své majetky. A taky teda o svou imunitu. Pověst České republiky, charakter naší politiky nebo kondice společnosti je přesně to, nad čím leda tak mávne rukou. Stejně jako nad těmi, kteří mu budou dělat ve vládě stafáž. Jsou mu dobří leda tak k tomu, aby se mu nepletli do cesty a nechali ho vládnout.
Vždycky mi vytane na mysli památné svědectví bývalého předsedy lidovců Pavla Bělobrádka, který si společné vládnutí s Babišem vyzkoušel po volbách v roce 2013. O svou zkušenost se pak na jaře roku 2017 podělil s národem. Babiš podle něj posílal ostatní na jednáních předsedů poslaneckých klubů a předsedů politických stran "do ženských pohlavních orgánů".
"Možná někteří bývalí předsedové vlády by si celou situaci s panem Babišem vyřídili ručně," glosoval tehdy Bělobrádek povahu a chování předsedy hnutí ANO. "Musím se smát, když pak (Babiš) říká v médiích, že on takhle mluví jen u lidí, kteří jsou na to zvyklí. Já na to zvyklý nejsem a zvykat si nehodlám," dodal tehdy. Okamura si už ale nejspíš zvykl. A dostane za to vcelku prestižní post.