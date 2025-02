Kolik platím na Ukrajině za mobilní telefon? Méně peněz za víc služeb než v Česku

Minule jsem se rozepsal o tom, jak se telefonuje na Ukrajině a jak se místní telefonní operátoři vypořádali s těžkostmi, které přináší válka. Zapomněl jsem ale na jednu podstatnou informaci – kolik jejich služby stojí. Takže sypu si popel na hlavu a činím nápravu. Dá se to shrnout čtyřmi slovy: je to hodně levné.

Když začala válka, platil jsem měsíčně 150 ukrajinských hřiven, což podle dnešního kurzu 1,70 hřivny za korunu vycházelo na krásných 88 korun. Tehdy ovšem byla hřivna přibližně o 20 procent silnější. Inflace, nárůst nákladů spojených s válkou (opravy poškozeného zařízení, investice do záložních zdrojů a bezpečnosti) se promítly do zvýšených cen. K dnešnímu dni proto platím už 450 hřiven měsíčně, což je zhruba 264 korun českých.

Ukrajinský deník Petra Židka Již 17 let žiji na Ukrajině, jsem turistickým průvodcem, pomáhal jsem podnikatelům s aktivitami zaměřenými na ukrajinský trh a od začátku bojů pracuji jako válečný kameraman. Bydlím v Zakarpatí, ale pracovně jezdím po celé Ukrajině. A vám budu rád přinášet příběhy země, která se mi stala druhým domovem. Foto: Archiv autora

Jenže za tuhle cenu mám extrémně výhodný roaming v zahraničí a vnitrostátní roaming (mezi jednotlivými operátory) bez navýšení ceny. V mém okolí většina lidí platí o dost méně, já však potřebuji neomezený internet a co nejvíc dat v zahraničí, proto si připlácím. Teď konkrétně a do detailů, co za to. Za zmíněných 264 korun mám tarif, který se nazývá "VŠE DOHROMADY Maximum" a je v něm kromě mobilní komunikace i domácí internet, televize a "super síla". O té ale později.

Začněme mobilní komunikací. Na Ukrajině mám neomezený mobilní internet a volání v rámci domácí sítě; 300 minut volání na jiné ukrajinské operátory a do České republiky, Polska, Itálie, Německa, USA, Kanady, Uzbekistánu, Číny, Izraele, Indie, Španělska, Moldavska a Rumunska; dále 300 esemesek na ukrajinská telefonní čísla. Pokud vyčerpám volné SMS a minuty volání, pak platím tři hřivny (1,76 Kč) za jednu minutu nebo SMS.

Důležitý je pro mne roaming. Ve 28 státech, včetně Česka a Slovenska, mám u něj podmínky, které můj operátor nazval "Roaming jak doma". To znamená, že v rámci tarifu mám pro volání a esemesky stejné podmínky jako na Ukrajině, stejný počet volných minut a SMS, stejné ceny po jejich překročení.

Přístup k internetu je za hranicemi omezen datovým tokem do 5 GB měsíčně. Pokud objem dat překročím, zaplatím za 1 MB 0,08 hřivny, případně si mohu dokoupit datový balíček navíc: 5 GB stojí 100 hřiven, 10 GB 150, 20 GB 275 a 40 GB 450 hřiven. Právě navýšení dat je ale jedna z věcí, kterou řeší zmíněná "super síla".

1:14 Ukázky dronových útoků na Ukrajině | Video: X / mila__alien, bayraktar_1love, jurgen_nauditt

Jde o bonus, který můj operátor Kyjivstar přidává k tarifům - mohu si ke svému balíčku přihodit jednu ze služeb, za které bych si jinak musel doplácet. Jde třeba o zvýšení rychlosti domácího Internetu na 1 Gbit/s, statickou IP adresu pro přístup k internetu, 100 minut volání na cizí sítě i do zahraničí, 300 minut volání na cizí sítě v rámci Ukrajiny, 300 SMS, druhou SIM pro tablet nebo do rezervního telefonu anebo právě měsíčně navíc 5 GB internetu v roamingu. Příjemné je, že do přenesených dat se nepočítá provoz messengerů a některých aplikací, jako je například Facebook, Booking.com, Airbnb, Google Mapy apod.

V ceně mého tarifu je i 100 Mb/s rychlý neomezený domácí internet. Mohu ho využívat na jakékoliv adrese, kde je tato služba dostupná. Já mám doma rychlejší internet od jiného poskytovatele, proto jsem tuhle službu přenechal kamarádovi, který v Užhorodu provozuje pivnici. Přijal to s vděčností, protože pokud chcete zapojit internet oficiálně na firmu, platíte za to o dost více peněz, než když si stejnou službu objednáte jako nepodnikající fyzická osoba.

Vůbec nevyužívám další službu, kterou mám předplacenou v tarifu. Tou je televize. Má jít o 92 kanálů, které mohu sledovat v mobilu, v počítači nebo s pomocí Smart TV. Ale kdo se dnes dívá na televizi, že?

Za sebe mohu říct, že mi telefonní operátor za mých cca 260 korun měsíčně nabízí velmi slušný objem služeb. Mohl bych si platit o dost méně, protože domácí internet a TV nevyužívám vůbec, k hovorům a posílání zpráv většinou používám kvůli bezpečnosti různé messengery, ale zase na svém tarifu oceňuji hodně minut zdarma pro volání do zahraničí a hlavně roaming. Ten je tak výhodný, že přestože mám i českou a slovenskou SIM kartu, tak je vlastně kromě různých registrací na internetu nevyužívám, protože i v Česku a na Slovensku je ukrajinský operátor levnější než místní poskytovatelé telekomunikačních služeb. Rozdíl je tak znatelný, že několik mých známých z Česka si ode mne nechalo naposílat ukrajinské simky a využívají je pro přístup k internetu, případně pro volání do zahraničí a na ukrajinská telefonní čísla.