Anglický deník: Britové znají Česko jako zemi levného alkoholu a pornoprůmyslu

Ze stovky Britů jich pět ví, kde přibližně leží Česká republika. Tato pětice vzdělanců bude také znát jedno ze jmen: Václav Havel, Petr Čech, Tomáš Rosický nebo Jiří Procházka, přestože je správně nikdy nevysloví. Co se českých jmen týče, tak nějaké naše fotbalové ikony bude znát v Albionu pravděpodobně skupinka početnější, ale s Českem si je většinou nespojí.

Praha je pro mnoho Britů levnou destinací pro rozlučku se svobodou, tzv. Stag Do. | Foto: Shutterstock

Kolem čtyřiceti ostrovanů ze sta někdy slyšelo o zemi jménem Československo, kterou si spojují s nekvalitními auty, porno branží, studenou válkou a levnou pracovní sílou. Podobný počet zná také město zvané Prague, kde se přímo oni nebo alespoň jejich známí byli levně opít a užít si s levnými prostitutkami na tzv. Stag Do (rozlučka se svobodou).

Větší polovina ale nemá absolutně tušení, o jaké zemi je řeč. Na slepé mapě by ji nikdy nenašli a tipovali by náhodně některou z bývalých sovětských republik. Prague jako Stag Do destinaci znají, ale netuší, ve které z podivných rozvojových zemí se nachází, protože si z té velké párty pamatují jen letiště, bar a bordel.

Anglický deník řidiče náklaďáku Jsem dítě reálného socialismu. Chlapec z malého města s šedivými paneláky. Pamatuji Spartakiádu i fronty na banány. Chtěl jsem být šofér jako můj táta a táhlo mě to na Západ jako mou mámu. Když se pak otevřela možnost pracovat kdekoliv v rámci EU, neváhal jsem ani chvíli. Po osmi letech usilovného studia německého jazyka jsem zakotvil v… staré dobré Anglii - v malebném Somersetu na jihozápadě ostrova. I když Anglii miluji, občas se nezdržím kritiky - i proto tu jsem jen jako "řidič náklaďáku". V kolébce svobody vás totiž nyní může navštívit doma policie i za nevhodný vtip na sociální síti. Foto: Řidič náklaďáku (externí)

V kontrastu s našimi naivními představami nutno dodat, že Formana, Smetanu ani Jágra nezná na ostrovech prakticky nikdo. Značka Škoda je tu velmi populární, ale má reputaci levného komunistického auta a mnoho lidí si myslí, že od doby zlepšení její kvality je už vyráběna pouze v Německu, případně ve Švédsku. Asi dva tucty lidí se mě během let ptaly, jak dopadla naše občanská válka. S tím asi souvisí, že někteří nás zařazovali do Jugoslávie.

Situace v Londýně bude jistě odlišná od zbytku Spojeného království a jedná se samozřejmě pouze o mou osobní (byť velmi dlouhou a bohatou) zkušenost. Ovšem vyplývá z ní naprosto jasně, že česká stopa za kanálem La Manche moc nerezonuje a pověst Prahy není nic, na co by měl byt český občan nějak zvlášť moc pyšný.