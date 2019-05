Babiš Česko neválcuje: 21 procent je neúspěch. Opozice je hloupá, neumí se spojit

ODS, Spojenci pro Evropu (STAN a TOP 09 a menší subjekty), lidovci, Hlas a další promeškali šanci ukázat národu, že Babiš na liberální demokraty nemá.

V neděli v 11 hodin večer jsme se od statistiků dozvěděli, jak dopadly výsledky českých voleb do Evropského parlamentu. Vyhrálo ANO Andreje Babiše (získalo však jen 21,2 procenta, tedy 6 mandátů), druhá skončila ODS (14,5 procenta, 4 mandáty), těsně třetí jsou piráti (14 procent, 3 mandáty), čtvrté uskupení STAN a TOP 09 (11,7 procenta, 3 mandáty), pátá antiunijní SPD Tomia Okamury (9,1 procenta, 2 mandáty), dále lidovci (7,2 procenta, 2 mandáty) a ještě se do europarlamentu protáhli komunisté (6,9 procenta) s jedním mandátem.

Česká účast byla letos nejvyšší ve srovnání s trojími předchozími kláními, celkem k urnám přišlo 28,72 procenta voličů, o deset procent více než v roce 2014. Asi třetina lidí, kteří mají právo volit, tedy pochopila, že jde o něco důležitého.

Co volby ukázaly? Vzpomeňme, co jim předcházelo, masivní masáž Andreje Babiše, ptáme se tedy zároveň, jak zafungovala ona prázdná, bezduchá, červená, trumpovská kšiltovka. Jak zabralo premiérovo strašení a sliby, že nás "tvrdě a nekompromisně" ochrání. A nezapomeňme, že si šéf ANO a vlády z EU udělal "svoji doménu", volby se staly i testem jeho schopností.

Červená čepice zabrala v tom, že (asi, odhadujeme) přitáhla víc lidí k volbám. Ale 21 procent po všech těch kašpařinách s dvojí kvalitou naprostého minima potravin (1 procento), po všem tom strašení a plivání na Brusel? Slabota.

Babiš si bude muset přiznat, že neuspěl, ano, vyhrál, avšak neuspěl. Je to politik, který to u nás vizuálně válcuje (má perfektní marketing), ale najednou, jaké zklamání asi ve štábu ANO nastalo, nedosáhl ani na svých 30 procent (volby 2017), zaznamenal sešup na jednadvacet. Tohle že je český hegemon, český Orbán? Bída s nouzí při vší úctě k výhře ANO. Marně se nechal nalepit na billboardy vedle lídryně kandidátky ANO Dity Charanzové, nestačilo to na suverénní úspěch, aspoň na těch 30 procent.

Co dál, jak dopadla druhá vládní strana? Sociální demokraté získali poctivých, zasloužených nula mandátů. Opět se ukázalo, jako v mnoha předchozích volbách, jak jistě potvrdí SPO (bývalí Zemanovci), že podpora, kterou partaji vysloví prezident Miloš Zeman, prostě nefunguje. Těsně před volbami ještě tým ČSSD posílal mailem video, kde hlava státu na sjezdu oranžových slibuje, že je bude volit, jenže nic, nic, nic. (Možná by měli aspoň jedno křesílko, kdyby byli to zemanovské video nerozeslali?)

Meze nabubřelců

Totální výbuch, další bolavá rána, předseda Jan Hamáček by to měl zabalit, ve slušné partaji by to tak proběhlo (v roce 2004 Špidla po neúspěchu v eurovolbách podal demisi dokonce coby premiér; tady to ovšem nečekáme, ne). Z ČSSD je partaj Babišových a Zemanových poskoků (až na výjimky jako je ministr zahraničí Petříček), takové jednání voličům prostě neimponuje, nemůže imponovat.

Jak dopadli nacionalisté a internacionální nacionalisté (ano, to dnes skutečně existuje), kteří chtějí zničit EU, tedy SPD a KSČM? Nic moc, celkem 3 mandáty, to není zrovna síla. A to připomeňme, že Evropská unie je skoro jediným skutečným Okamurovým tématem. Komunisté urvali jeden mandát, zavěsili "čestňák".

Opozice (pro upřesnění: SPD a KSČM nelze vnímat jako opozici, neboť často Babiše za protislužby podporují, viz třeba obsazení vedení sněmovny nebo církevní restituce), jak si vedla? Občanští demokraté a piráti potvrdili svoje pozice, nepropadli se, neztratili. Je co slavit?

Pohříchu není, vůbec ne. Tyto volby totiž opět ukázaly základní bídu české politické (nebo snad společenské?) scény. Co je stále dál hlavním tématem liberální a konzervativní opozice? Babiš, on sám tomu říká Antibabiš. Ale odehrává se v reálu tenhle Antibabiš? Kdepak.

Ti nabubřelci, ti hlupáci se nedokážou spojit. Eurovolby přece nabízely ideální a poměrně levnou, bezbolestnou šanci vytvořit společnou, silnou, demokratické hodnoty hájící kandidátku. Kdo? ODS, Spojenci pro Evropu (STAN a TOP 09 plus menší subjekty), lidovci, Hlas…

Kdyby se uměli dohodnout, rozmetali by Babiše na cucky. Jenomže oni to prostě nedokážou, to je dnes jediný důvod, proč to tu šéf ANO dál jakoby ovládá. Neochota, nevůle, neschopnost se sjednotit, rozhádanost, zaslepenost. Mimochodem, v Polsku se proti Kaczyńskému strany sjednotily a prohrály jen těsně. Tady by byly jistě vyhrály. A to navíc ani neuvažuji možnost, že by se do koalice připojili piráti.

Spočítejme si to, strany varující před Babišem dostaly celkem 12 křesel. Kdežto ANO jen 6 křesel v EP a jeho občasní spojenci celkem 3 křesla.

Ještě jiné srovnání: strany, které odmítají czexit, získaly celkem 18 mandátů. To je jistě zaznamenání hodný výsledek.

Slyšíme, že tyto eurovolby byly přelomové na úrovni Evropy. U nás nepřinesly zásadní zlom, zato však potvrzení trendu: Babiš Česko neovládá, potvrzují to nejen sílící protesty po celé zemi, ale i jeho slábnoucí podpora, jež není tolik vidět jen díky neschopnosti demokratické opozice. A ještě poznámka: se šesti mandáty europarlament opravdu nevyčistí.