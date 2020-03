Babiš má na prvním místě své PR. Ústřední krizový štáb měl dávno fungovat

Podle ověřených zpráv Jan Hamáček (ČSSD) premiérovi vícekrát navrhl, aby byl svolán Ústřední krizový štáb, tedy aby se řízení krize ujali odborníci, kterými se Babiš jinak tak rád ohání. Vláda s převahou ANO to deset dní odmítala.

Dělá vláda ve zcela nové situaci všechno dobře? Funguje v krizi, jak fungovat má? Čím dál jasněji víme, že nikoliv. V první řadě jde o chybějící ochranné pomůcky, brutální selhání, které ohrozilo zdravotníky, policisty a další skupiny. Tato chyba souvisí s těžko omluvitelným faktem, že dosud nefungoval Ústřední krizový štáb (ÚKŠ). Ten poprvé zasedl až v pondělí ve dvě odpoledne v budově Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru.

Zřejmé je i proč dosud nefungoval - neřídí ho premiér. Dosud ho řídil ministr vnitra Jan Hamáček, předseda ČSSD, nikoli ANO. V neděli však vláda rozhodla (rozuměj de facto Andrej Babiš rozhodl), že tento klíčový orgán povede nikoli ministr vnitra, ale náměstek ministra zdravotnictví, epidemiolog Roman Prymula. Nestraník.

Vezměme to postupně. K čemu ÚKŠ vlastně je (sám jsem krátce po revoluci v jednom seděl). Hlavním smyslem je, že štáb tvoří experti, kteří hledají zákonná, smysluplná a maximálně účinná řešení pro krizovou situaci. Ta doporučí vládě, která je, pokud má rozum, přijme. Role štábu ale míří i k občanům, má na starosti zprávy pro média, má jednotlivé kroky lidem vysvětlovat, což je důležitý prvek zamezující panice. Informovanost zachraňuje životy.

Až dosud se nic takového nedělo. Česko se během několika týdnů (nikoli přes noc) ocitlo uprostřed suverénně nejhorší, celorepublikové krize, a přece štáb, který měl řídit ministr Hamáček, zůstával nečinný. A tak Babiš kupříkladu vyhlásil celostátní karanténu, aniž by hned vysvětlil, co to přesně obnáší, a část ministrů o tom ani nevěděla.

Je dost zřejmé, proč tak Babiš jednal. V centru pozornosti stál a stojí výhradně on. Hraje si na experta, což umí velmi dobře. Vykládal nám, jak sám bude zavážet do nemocnic respirátory, a podobné nesmysly. Vystupuje v roli boha omnipotentního. Jeho pohnutky není těžké pochopit: koronavirus ho politicky ohrožuje, může se ukázat, že nedokáže uspět v krizi, ochránit zemi. Bojuje o preference, které by buď rád udržel, nebo dokonce ještě nafoukl. Blaho občanů u něj evidentně nestojí na prvním místě. Jinak by byl krizový štáb dávno oživil a nechal si jím radit.

Aby ho Hamáček nezastínil!

Vicepremiér Hamáček se zřejmě pokoušel reagovat na krizi tak, jak se má, jak je to rozumně a vyzkoušeně zavedeno. Už před dvěma týdny, 2. března, žádal vládu o vyhlášení nouzového stavu. Babiš odmítl. Vyhlášen byl až 12. března. Lidé se v něm nechovali odpovědně, nikdo je k tomu nenutil. Probíhaly velké domácí mejdany atd.

Kvůli tomu, že vláda nouzový stav nevyhlásila, nebylo například možné bez výběrových řízení, ve zrychleném procesu nakupovat ochranné pomůcky a přednostně jimi zásobit zdravotníky a složky integrovaného záchranného systému. - Výsledek známe. Chybí miliony roušek a respirátorů, lidé sami si šijí improvizované ochrany nosu a úst.

Babiš má na prvním místě svoji popularitu (může se mu to však krutě vymstít), ne rozumná opatření. Zřejmě se bojí, aby ho Jan Hamáček nezastínil. Přitom krizový štáb nepochybně smysl má. Nejde přece o Hamáčka, jde o nás.

Pochybné je i posazení epidemiologa Prymuly do čela štábu, jakkoliv je ve svém oboru jistě dobrý. Perfektně rozumí důležité výseči problému, o tom nepochybuji. (Bylo by zajímavé vědět, jestli i on žádal už dříve o vyhlášení nouzového stavu.) Jenomže ÚKŠ neřeší jen epidemii, nýbrž i celou řadu dalších kroků. Příklad. Pro zbrzdění epidemie je nutné, aby potenciální nosiči viru, třeba ti, kteří se vrátili z Itálie, byli skutečně v karanténě a nikam nechodili. To má státní aparát kontrolovat. Nedělo se.

V krizi hraje zásadní roli republiková i obecní policie, jež je epidemiologovi, i když přišel z armády, vzdálená. Policisté a strážníci budou dohlížet na omezení pohybu, které nám bylo nařízeno. Jde o to, aby se lidé neshlukovali a nepředávali si koronavirus, jehož šíření je už několik dní trestným činem. Kromě policie se do snahy brzdit nákazu zapojí i dva tisíce vojáků a čtyři stovky celníků. Především budou společně s policií hlídat státní hranice.

Podle ověřených zpráv Jan Hamáček premiérovi několikrát navrhl, aby byl Ústřední krizový štáb svolán, jinými slovy, aby se řízení krize ujali odborníci, kterými se Andrej Babiš jinak tak rád ohání. Vláda s převahou ANO to deset dní odmítala. Tuto neblahou skutečnost Hamáček na Twitteru potvrdil týdeníku Respekt.

Ke střetu na vládě zřejmě došlo i kvůli svolání ÚKŠ (a, předpokládám, také kvůli "sesazení" Hamáčka z jeho čela). Vicepremiér za ČSSD řekl v neděli Seznam Zprávám: "Pan premiér má na to nějaký názor, já teď ale nebudu ztrácet čas a vést kolem toho nějaké polemiky přes média. Děláme všichni maximum, aby ta situace fungovala."

Na první pohled to vypadá jako rozumný postoj. Moudřejší ustoupí. Jenomže ve skutečnosti ustupovat Babišovi v tak důležité věci moudré nebylo. Škoda že je Hamáček tak slabý politik, jeho lidé na vnitru mu totiž zřejmě radí dobře. Kvůli ustupování se nakazilo více lidí, nákaza se zrychlila a část lidí, kteří nutně potřebují ochranné pomůcky, je dodnes nedostala.

Až dosud řídí stát v krizi člověk, který má na mysli především své PR, svůj prospěch. Snaží se ho vytřískat i z koronaviru. Podle toho to u nás taky vypadá.