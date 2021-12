Babiš maká, v „obytňáku“ se už zase dere k moci. Zachutnala mu

Jeho politická urputnost je brutální. Je mistrem způsobu, jak se dostat nahoru.

Nová vláda Petra Fialy sotva začala pracovat, ale Andrej Babiš už se dere zpět do centra pozornosti, svátky nesvátky. Politika se mu stala drogou, člověk, který se kdysi holedbal sloganem "nejsme jako politici", se stal ukázkovým politikem. Hned po Štěpánu, těsně po skončení vánočního volna si nadělil politický veledar, kupuje "obytňák", luxusní, perfektně vybavený obytný vůz na cesty a pěkně začerstva s ním ve videu seznámil voliče, protože o jejich zájem a přízeň mu stále, i po prohraných volbách jde.

Ve videu diváka obytňákem osobně provází, skoro to vypadá jako reklama na tento velmi drahý způsob moderního "nomádství" (tedy jeho luxusní verze), reklama na špičkové obytné auto. Omyl, je to reklama na Babiše, který bez mrknutí oka přebral Zemák, starý nápad Zemanových poradců, ale nastoupil do jeho miliardářské verze. Dělá to chytře. Zemák byl, jak už název napovídal, "lidovka", ojetý autobus, tuzemák na kolech vezoucí za voliči Miloše Zemana s jeho partou. Koncem roku 1995 ho vymyslela Zemanova pravá ruka Miroslav Šlouf. Vtip byl v tom, že Zeman jel za voliči, šel mezi ně.

Extrémně bohatý Babiš se ovšem těžko bude harcovat po republice rozhrkaným autobusem, to by mu nikdo nevěřil. Proto Šloufův nápad posunul do luxusu, jako lidový je nabízen fakt, že obytňák může "i řídit dokonce", chápejte, sám řídit, nepotřebuje služebního šoféra, no on je skoro jak my.

Prohlídku interiérem obytňáku, kdy nevynechá ani záchod, začíná slovy: "Takže dobrý den, toto je obytňák a vždycky jsem snil v něm jezdit a samozřejmě i spát. A proč? Protože se vracíme do roku 2013, kdy jsem hlavně jezdil za lidma. A s tímto obytňákem můžu jezdit všude. Můžu to i řídit dokonce…" Dodává: "Takže tady vzadu v obytňáku si můžu s lidmi povídat… další můžou na mě vpředu počkat, sedadla jsou pohodlná, moc se mi to líbí."

Babiš o sobě již dříve řekl, že je "urputné hovado", tu urputnost nelze nevidět. Nezná odpočinek, maká, maká na sobě, pro sebe. Je celkem jasné, kam míří, i když to chce oznámit až "příští rok". Zjevně hodlá objet republiku v obytňáku a dělat na náměstích, mezi voliči, prezidentskou kampaň. Politika, přesněji moc, protože jde zcela jistě o moc, mu mimořádně zachutnala. Navíc teď nemá nic jisté, neví, jak dopadne kauza Čapí hnízdo, neví, jestli se nevynoří další kauzy. Jako prezident by měl pět let svatý klid a pokoj, nedotknutelnost.

Až dosud si držel premiérský náskok. Jako předseda vlády se vyskytoval neustále v médiích, nejen v těch, která patří Agrofertu. Je totálně známý, což představuje obrovskou, pro další kandidáty těžko dostižitelnou výhodu v přímé volbě. Ale Babiš a jeho marketéři vědí: "sejde z očí, sejde z mysli" v politice platí stonásobně. Proto Babiš usiluje o "nesejde z očí" a daří se mu to. Ukazuje dalším kandidátům na úřad prezidenta záda, ještě ani kampaň nezačala. I když, jak víme, on kampaňuje neustále. Babiš je kampaň.

Politik z líhně Klause a Zemana

Babiš je politik z líhně Václava Klause a Miloše Zemana, zjevně moci propadl, život bez ní, bez vlivu, bez toho, že se vyskytuje v centru české pozornosti, pro něj zřejmě nadobro přestal existovat, nechce si užívat miliardy. Navíc mu zřejmě chybí jistota, že si je bude moci v klidu užívat.

Jako premiér si naklonil velkou část důchodců, dobře však ví, že mu to na hradní loterii nestačí. Pokud skutečně naskočí do prezidentské kampaně - a dnes se zdá takřka nemožné, že by to neudělal -, nebudou mu voliči ANO stačit. Proto už oznámil, o jaké hlasy stojí. A zase to udělal těsně po Vánocích, 27. prosince ve "svém" médiu, tedy v médiu Agrofertu.

Lidové noviny s ním vedly rozhovor. Titulek zněl "Babiš: Budeme hlasem levicových voličů". V interview dostává nahrávku, otázku, zda nebude cílit na voliče, kteří se považují za levicové, ale nemají nyní ve sněmovně, odkud vypadli komunisté i sociální demokraté, zastoupení.

Babiš: "Ale vždyť my jsme pro lidi udělali tolik věcí, hlavně pro důchodce, zaměstnance, sociálně slabší, pro učitele. Ale i pro mladé, například půjčky na bydlení nebo slevu na jízdném. Věci pro lidi už jsem dělal jako podnikatel, nejdůležitější byli zaměstnanci, o ty se musíte postarat v první řadě. Pokud ale tvrdíte, že vláda představuje pravici, tak ano, my jsme nyní v prostoru, kde strany jako ČSSD a KSČM neuspěly ve volbách. Jsme připraveni hájit zájmy jejich voličů. Hnutí ANO bude jejich hlasem ve sněmovně." A je to. K tomu si připočtěte, jak obytňák staví na náměstí a vylézá z něj Babiš, případně zve zvědavce dál a takové to "von mě vzal dovnitř a dal mi kafe". Dokonalé.

Nejen to. Babiš si dobře uvědomuje novou situaci. Fialova vláda začíná v pandemii covidu, energetické krizi a musí předělat rozpočet. Nejen to. Voliči Spolu a Pir/STAN jsou mnohem přísnější, pozornější, kritičtější než voliči ANO. Fialově vládě nic nedarují a je to v pořádku. Fiala musí počítat s tím, že zastupuje náročnější elektorát. Ale Babišovi to přináší výhodu, bude mít cosi jako nechtěné spojence, kteří by ho nikdy nevolili.

A zase u něj platí, že "slovo tělem učiněno jest". Opět agrofertní MF Dnes ohlásila 27. prosince, že "Babiš oprašuje stínovou vládu". Ne, on nelení. Dva týdny poté, co skončila jeho vláda, už nabízí vládu stínovou. Chytré, protože média ráda využívají stínové ministry. Je to jednoduché, pohodlné, není s tím práce. Chcete něco k financím, volejte Alenu Schillerovou. Chcete něco k dopravě, volejte "vodopád slov" Karla Havlíčka. Chcete něco ke zdravotnictví, a to si pište, že média budou chtít, volejte poslance a gastroenterologa Julia Špičáka, který má převzít stínovou roli exministra zdravotnictví Adama Vojtěcha.

Ostatní politické strany a ostatní kandidáti na prezidenta by si měli vzít z Babiše příklad. Jeho politická urputnost je brutální. Je mistrem způsobu, jak se dostat k moci. Když moci dosáhne, ukáže se rychle, jak bezmocný, neschopný je coby manažer v krizových situacích, jak mizerný je vyjednavač, i když umí cizí jazyky. Ale viděli jsme opakovaně: právě tohle lidé mimořádně rychle zapomínají. Obytňák to přerazí.

