Babiš se bojí utkat s Minářem. Milion chvilek se učí od Občanského fóra

Založ si stranu? Miliardář vyzývá studenta s „holým zadkem“: sežeň si aspoň sto milionů, starej se o stranu, ne o justici, ne o mě, ale o sebe.

Z Česka se stává ČDR, Česká demonstrující republika, zvenčí tak nejspíš vypadáme. Čtvrtý protest v řadě, v úterý na Václavském náměstí, byl masivní, 50 tisíc lidí je síla, nelze ji nevidět, nebrat vážně. Protesty se mění, sílí, počet demonstrantů roste, lidé už nevolají jen po odstoupení ministryně spravedlnosti Marie Benešové (za Hrad a ANO), ale i po demisi premiéra Andreje Babiše, šéfa ANO.

Objevují se i další prvky, organizátoři, Milion chvilek pro demokracii, jeho předseda Mikuláš Minář a místopředseda Benjamin Roll, "vysílají" demonstrující, ať jdou a přesvědčují občany, že je čas se vzepřít rozmělňování demokracie. Jednají jako apoštolové vysílající učedníky (však taky oba studují evangelickou teologii, Minář také filozofii-bohemistiku), pokoušejí se tak překonat pragocentrismus a oslovit menší města, venkov, lidi bez většího zájmu o věci veřejné.

V tom se jejich snaha nápadně podobá době po 17. listopadu 1989, Minář taky veřejně požádal herce (na úterní demonstraci mluvili), sportovce, vědce, známé osoby, ať vyjedou příští úterý mimo Prahu, podobně to probíhalo při sametu. A jistě, dnes je jiná situace, žijeme ve svobodné zemi, jinak by ty protesty neprobíhaly tak hladce.

Pro Babiše jsou opakované masové protesty více než komplikace. On sám jistě touží lidi spojit (aby volili ANO, tedy jeho), nemá zájem na rozseknuté, antagonistické společnosti (oproti Miloši Zemanovi, který zemi programově rozděluje). Nemá zájem, aby tu po třiceti letech vznikalo nějaké nové Občanské fórum (OF), nemá zájem, aby tu fungovala občanská společnost, jež je vždycky vzpurná a neposlušná.

Minář na demonstraci řekl: "Vyzýváme vás, obhajte své kontroverzní kroky veřejně, přestaňte mlžit a postavte se mi jako chlap v televizní debatě." Premiér odpověděl hned po demonstraci na Václavském náměstí (zjevně protesty prožívá, nezastírá to): "Nevidím jediný důvod, proč bych měl reagovat na výzvy pana Mináře." A ještě: "Doporučuji mu, ať si založí politickou stranu nebo hnutí a utká se o přízeň voličů ve svobodných demokratických volbách. To je totiž legitimní prostředek, jak může změnit poměry ve společnosti, se kterými je očividně nespokojen."

Rozeberme ty věty. Předseda vlády nevidí jediný důvod, aby se s Minářem utkal, zřejmě však vidí plno důvodů, aby se s ním neutkal. Je dost pravděpodobné, že by duel prohrál.

Politik Babiš versus nepolitik Minář

Proč? Pravda není na jeho straně, dalo by se to shrnout, ale o tu ani tak nejde, pravda je komplikovaný pojem. Potíž tkví v tom, že Babiš není diskutér, neumí své postoje obhájit, používá metodu "neposlouchám, co se mě ptají, a opakuju si to svoje stokrát dokola". Minář mu to nemusí dovolit, navíc je mladý, zvyklý se učit, zvyklý přesně formulovat, bez potíží může v debatě Babiše porazit tak viditelně, že si s tím ani tým jeho píáristů neporadí.

Další pro premiéra nepříjemný moment: razí heslo "nejsme jako politici", rozuměj "nejsem jako politici", protože ANO je on. Politici jsou pro něj špína. Jenomže Babiš už je politik, navíc ne zrovna křišťálově čistý (StB, Čapí hnízdo, korunové dluhopisy, kumpánství se Zemanem, neustálé manipulace atd.) Kdežto Mikuláš Minář by v takové debatě mohl v klidu vystupovat jako nepolitik, autentický nepolitik, zástupce znepokojené občanské společnosti.

Takže by lidé sledovali debatu politik Babiš versus nepolitik Minář, najednou by se ukázalo, jak se dnes věci mají.

Neobstojí argument, že by dal Babiš Minářovi debatou legitimitu. Minář už ji má, třikrát pomohl zaplnit Staroměstské náměstí, jednou Václavák. Babiš mu už moc nepřidá.

Mimochodem, žádná česká politická strana není s to naplnit Václavské náměstí, žádná. Viděli jsme zoufalý pokus Tomia Okamury, šéfa SPD, který si pozval evropské nacionalisty, nechal lidi do Prahy navážet autobusy, a stejně jich tam měl pár set. Stejně ANO, toto hnutí nestojí na občanském principu, nepohne lidmi do akce. Stejně ODS, ČSSD atd.

Minář má legitimitu úplně jiného typu než Babiš (možná podobnou, jakou měl šéf ANO, když startoval své hnutí).

Dále je tu Babišova mazaná výzva Minářovi "založ si partaj a rozdáme si to ve volbách". Legitimní, žijeme v demokracii, kde se o změně vlády rozhoduje ve volbách. Zároveň ovšem víme, k čemu to miliardář studenta s "holým zadkem" vyzývá: sežeň si aspoň sto milionů, starej se o stranu, ne o justici, ne o Čapí hnízdo, ne o sucho a sociální práci, a dej mi už pokoj, starej se o sebe, to je přece "normální".

Odmítání duelu s Minářem je naprosto logické a očekávatelné, Babiš si to umí zdůvodnit a jeho marketéři jakbysmet. Jenomže odmítnutí má jednu velikou slabinu: Babiš se bojí, Babiš je srab, Babiš si netroufá utkat se s Minářem. To je velmi vážná slabina, kterou občan Minář a občan Roll jistě využijí, která majitele hnutí ANO znejistí a oslabí.