Babiš se neumí naklonovat, kandidovat v 27 obvodech. Prohrál Senát. ODS se vrací

ODS uspěla i v komunálu (vyhrála Prahu), ztrácí punc korupční, kmotrovské strany. Pomáhá jí „klidná síla“ Petr Fiala v čele.

Skončily senátní volby, vyhrála ODS, "tradiční" straně se vracejí síly. Babišovo ANO tyto volby projelo na celé čáře, získalo jednoho senátora a hlavou opět narazilo do stropu. Andrej Babiš musí změnit rétoriku, přiznat, že jeho ANO už není "v opozici", není "protestní" hnutí, vždyť v zemi už se dost často protestuje proti premiérovi a jeho anoistickému establishmentu.

Radovat se můžeme z propadu komunistů, horní komoru 29 let po Listopadu 1989 KSČM opustila. V tom dohnala okamurovce, ti tam taky nemají ani nohu.

Jak vidí výhru ODS Petr Fiala: "… je to dobrá zpráva pro Českou republiku, protože polokomunistická vláda nebude mít většinu v Senátu. A samozřejmě je to výborná zpráva pro Občanskou demokratickou stranu, je to po devíti letech první vítězství". To sedí.

Proč se ANO v Senátu nedaří? Babiš se neumí naklonovat, tak "na špici Evropy" zatím nejsme, nemůže kandidovat v 27 obvodech. ANO je shora stvořené a řízené hnutí, visí na jednom člověku, zatímco volba do Senátu je osobnostní, tam nejde volit Babiše II, Babiše III, Babiše XXVII, nefunguje tu "Petr má ne mě mobil", skoro naopak, volič přemýšlí: Má tenhle kandidát mobil na Babiše? Tak to ho neberu.

V tom se volby do třetiny Senátu podobaly pražským komunálním volbám, taky Praha jasně odmítla Babiše II, tedy manažera Petra Stuchlíka, Babišovu projekci.

Mimochodem, z hnutí, jehož lídr ve své vizionářské bibli nazvané O čem sním, když náhodou spím (v kapitole Sen o poctivé politice) navrhuje rozpustit Senát, se už ozývá (místopředseda ANO Richard Brabec), že by volba do horní komory měla probíhat jednokolově. Pokud by tak ale proběhla letos, ANO by i tak mělo jen jednoho senátora. (Jistě, v jednokolové volbě by asi vedlo mohutnější, barnumskou kampaň, investovalo další miliony…).

Další důvod prohry babišovců: ANO velké osobnosti neláká, kupříkladu za ně do volby nešel ani jeden neúspěšný prezidentský kandidát. Dál, hnutí v první fázi svého vzestupu na svou stranu strhlo mnoho pravicových voličů, ve druhé pak tvrdě pustilo žilou levici. Jenomže Babiš pravičáky neudržel, nedokáže sedět na levé i pravé židli najednou a voliči zprava se vracejí k ODS.

Když premiér kašle na volby

Vysátím levice (kroky k tomu vedoucími) Babiš nechtěně podpořil pravici, předseda ČSSD Hamáček a šéf komunistů Filip ho musí v duchu proklínat, ale Fiala by mu měl poslat velký puget karafiátů, hodně mu pomohl.

Je zarážející, "antistátní", že se premiér neúčastnil druhého kola voleb. Neunáší prohry a taky nebere vážně český ústavní systém. Navádí své obdivovatele: Kašlete na Senát. (A Senát pak kašle na něj.)

Druhé kolo voleb opět postihla choroba nízké účasti, 16,5 procenta je strašné číslo, krčí se za ním nezájem o budoucnost země. Kdo za to může? Senát je roky napadán, posmíván, denunciován špičkovými politiky (Babiš, Klaus senior, Zeman, který ho považuje za "zbytečný"). Horní komora slouží jako ústavní pojistka, proto jim vadí, chtěli by si věci, třeba volební systém, upravit ke svému užitku, ne k užitku občanů. Voliči vnímají napadání horní komory, jsou náchylni českým velmožům věřit, Senát je nebere. Ale je tu a má zásadní smysl pro zachování demokracie, je obranou před autoritářstvím, vzorovou orbánizací.

Další chyba, voliči - jistě, řada by si stejně nevybrala, třeba ze dvou pravicových kandidátů - před druhým kolem nedostanou lístky domů. V 21. století, kdy lítáme do vesmíru, není český stát schopen rychle vytisknout a rozeslat volební lístky. Směšné. Babiš zřejmě nesní o tom, že by lidé mohli za čtyři dny dostat do schránek volební lístky.

Babiš bude dál Senát odmítat a okopávat, tuhle baštu nezískal, a to on nerad. (Doufejme, že se podobně nebude mstít hlavnímu městu, kde taky neuspěl.) Horní komora je pro něj tvrdá rána.

ODS uspěla i v komunálu (vyhrála Prahu), ztrácí punc "korupční", "kmotrovské" strany, pomáhá jí "klidná síla" Petr Fiala v čele, vrací se k moci. Voliči podle Fialy dali jasně najevo, že je ODS alternativou k populistům a extremistům i k vládnímu hnutí ANO.

Pokud jde o ty populisty a extremisty: vzpomeňme na komunální kampaň ODS, jež místy připomínala rétoriku okamurovců, připomeňme, jak reagoval senátor Jaroslav Zeman na výrok prezidenta, který řekl že 90 procent Romů nepracuje: "Ale v této věci má absolutní pravdu. Je dobře, že má odvahu to říkat nahlas na rozdíl od jiných politiků a na rozdíl od sluníčkářů a pravdoláskařů. Takže s tím, co řekl, naprosto souhlasím." (Miloš Zeman v tom pravdu nemá, spletl si čísla z ghett s čísly z celé země.) Senátor Raduan Nwelati zas v kampani zkusil hlásat "nulovou toleranci cizincům" a "Boleslav Boleslavákům" (něco jako Čechy Čechům) atd. Ne, ODS není alternativou k populistům a extremistům, ale jistě je alternativou k ANO a Babišovi, to sedí.

Ještě jeden výsledek volby do třetiny senátu přinesly: posílila tam opozice nejen vůči Babišovi, ale ještě víc vůči Zemanovi.