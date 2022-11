Babiš se stane prezidentským kandidátem rozčílených, mezi nimi bude lovit hlasy

Předseda ANO to má vlastně strašně těžké. Nemůže se stát přímým putinovcem, ale poveze se na proruské vlně. Na odporu k Fialově vládě, na odporu k Evropské unii.

Andrej Babiš se bude ucházet o nejvyšší úřad. Jde do souboje navzdory předpokladům, že není favoritem. Věří si? Nebo spíš kalkuluje a vidí, že jeho vyhlídky v probíhajícím soudním procesu nejsou valné? A další otázka: co jeho kandidatura přinese nám, zemi, státu? Protože tak by snad měl adept na Hrad uvažovat. A hlavně by tak měli uvažovat voliči. Co jim Babiš vlastně nabízí?

Důležité je, v jaké situaci se Česko nachází. Stojíme za Vladimirem Putinem napadenou Ukrajinou, tedy jednoznačně proti Rusku. Putin používá všechny nástroje k tomu, aby nás oslabil, včetně nástroje vysoce citlivého - energetiky. Daří se mu oslabovat proukrajinské postoje ve společnosti, má v Česku stále velmi silnou pátou kolonu. Odtud plyne, že každý kandidát musí nejen volit, na jakou stranu se postaví, ale taky jak silně.

Babiš už má značnou část kampaně za sebou, i když tvrdil, že ji nedělá. Coby opoziční lídr se jednoznačně postavil proti vládě, ale také kupříkladu proti uprchlíkům z Ukrajiny - tvrdí, že vláda dělá jen pro ně, ale pro "naše lidi" nic. Také se vyslovil pro to, aby Česká republika přestala posílat zbraně ukrajinské armádě. To je přesně krok, který by Putinovi nejvíc pomohl.

Babiš samozřejmě neřekl, že podporuje Putina, to ale neříká ani Putinova pátá kolona. Ta obvykle vykřikuje, že chce mír, že se musí s Ruskem jednat a že posílání zbraní znamená "make war", dělat válku. Odtud plyne, že se Babiš silně blíží proruským propagátorům, zastává část jejich postojů.

On sám není nijak zásadový člověk, jde za ziskem, za úspěchem, populista. Jedna věc je jistá - Babiš stojí o hlasy lidí, kteří by se klidně s Putinem dohodli a na Ukrajinu kašlou. Stává se hlavním kandidátem lidí, kterým se dnes pejorativně říká "dezoláti". Žádný jiný - Jaroslav Bašta, Hynek Blaško, Josef Skála - nemají ani zdaleka takovou šanci jako on. A že se tihle lidé rekrutují z antivaxerů, kteří byli proti Babišovi? Nevadí, otočit je přece tak snadné.

Co tedy Babišova kandidatura přináší nám, státu? Podívejme se na to jinak, co nás dnes nejvíc ohrožuje kromě Putina? Vnitřní válka, rozdmychávání nenávisti, dezinformace, snaha vyhnat nás z Evropské unie, z NATO, vylomit nás ze Západu. A kandidát Babiš na části z těchto témat pracuje - lže, dezinformuje, když tvrdí, že vláda nedělá nic. Vláda dělá, nijak dokonale, nijak rychle, ale rozhodně dělá.

Aby se jemu a jeho firmě žilo líp

Co řekl Babiš v televizi Nova, když svou kandidaturu v neděli oznamoval? "Když vidím, jak nefunguje vláda, jak nepomáhá lidem, jak je neakční, tak jsem se rozhodl do toho jít." Jeho cílem v politice prý vždy bylo, "aby se lidem v naší zemi žilo líp". - Podle výsledků holdingu Agrofert však jeho cílem bylo, aby se tak žilo jemu a jeho firmě.

Babišova kandidatura nepřinese nic dobrého. Bude podrývat vládu bez ohledu na to, v jak těžké situaci se stát nalézá, když chybí plyn, ceny energií vyletěly nahoru, zažíváme vysokou inflaci. Babiš je jednoznačně protivládní kandidát, což ostatně stvrdil i návštěvou u Miloše Zemana, která proběhla těsně před tím, než své rozhodnutí oznámil. A popravdě být tvrdě protivládní kandidát dnes znamená, že jde o člověka, jehož si kremelské kruhy budou pěstovat.

Co mohl Babiš dohadovat na Hradě? Se Zemanem si poslední dobou ne úplně rozuměli. Začalo to po vrbětických odhaleních a pokračovalo třeba Zemanovou podporou odboráře Jiřího Středuly coby prezidentského kandidáta. Schůzka, jde přece o Babiše a Zemana, musela být obchodní. Setkali se, aby se nějak dohodli. Jak? O čem? Rusové u nás momentálně nemají žádného silného koně v souboji o Hrad. Přitom jejich dezinformační kartáčový nálet může hrát při volbě velkou roli. Mohlo se tedy jednat o tom, že ruské dezinformace na Babiše buď nezaútočí, nebo že ho rovnou podpoří.

Mohlo se jednat i o dalších věcech, třeba o milosti pro Babiše, pokud by první soudní kolo skončilo před volbami. Mohlo se jednat o osud Zemanovy party, pokud by se Babiš na Hrad dostal. Mohlo se jednat o Zemanově výslovné podpoře a co za ni. Už sám fakt, že se šel Babiš před svým oznámením "poradit" na Hrad, je výmluvný až až.

Server Seznam Zprávy napsal, že centrála hnutí vydala regionálním organizacím pokyn, aby hledaly vhodná místa pro Babišovy nové cesty po republice, které by měly začít v listopadu. Jaká místa to asi budou? Místa potenciálních voličů, místa maximální nespokojenosti, místa, odkud lidé jezdí na protivládní demonstrace. Místa, kde se nadává na pomoc Ukrajincům, kde se tvrdí, že potřebujeme "levný ruský plyn", "mírovou dohodu s Putinem" a "pád vlády".

Voličům nabídne podporu domácího rozvratu

Babiš to má vlastně strašně těžké, nemůže se stát přímým putinovcem, ale poveze se na proruské vlně, na odporu k Fialově vládě, na odporu k akcím Evropské unie. Obdivoval Maďara Viktora Orbána a bude naplno orbánovat i ve své hradní kampani. Voličům tedy nabízí podporu domácího rozvratu, domácího nacionalismu. Všimněme si, Ladislav Vrabel své akce nazývá Česko na prvním místě, Babiš měl zase své Silné Česko…

Chce kopírovat styl Miloše Zemana. Na pondělní tiskovce řekl: "Svůj čas bych trávil převážně mezi občany, jezdil bych mezi občany, naslouchal jim a mluvil s nimi, všude bych propagoval naši krásnou zemi, snažil bych se, aby všude byl slyšet český hlas." A použil i Zemanův zahraniční leitmotiv: "V rámci ekonomické diplomacie bych otvíral dveře českým firmám, takový bych byl prezident České republiky. Prostě Andrej Babiš tak, jak ho znáte, s novou rétorikou a novou kampaní." Prý hodlá vést "pozitivní kampaň". Věřit mu by bylo velmi, velmi neopatrné.

Vlastně to bude dost zoufalá kandidatura, v níž se celkem jistě dostane do pozice, ve které dlel celé roky Zeman - de facto protidemokratický prezident. Proč? Babiš má dobré právníky a ti zřejmě naznali, že vyhlídky jejich mandanta v probíhajícím soudním procesu nejsou valné. Babiš by mohl být v prvním kole nepravomocně odsouzen. Pak by mu mohl Hrad posloužit jako skrýš, kam by si na pět let zalezl.

Článek 65 ústavy říká, že prezidenta republiky nelze po dobu výkonu jeho funkce zadržet a trestně stíhat. Vedoucí Katedry trestního práva na Právnické fakultě Univerzity Karlovy Tomáš Gřivna v rozhovoru pro Seznam Zprávy odpověděl na otázku, zda by šlo o dočasné, nebo stálé zastavení stíhání: "V tomto článku 65 došlo k novelizacím, které vyvolávají určité otazníky. Komentářově se část autorů kloní k tomu, že jde o nestíhatelnost po dobu výkonu prezidentské funkce. Za činy, které spáchal předtím, než byl zvolený. V takovém případě by tedy šlo o dočasné vynětí. Mohlo by se pokračovat ve chvíli, kdy by skončil ve funkci prezidenta republiky."

Stíhání po pěti letech, pokud by Babiš nevyhrál znovu a neseděl na Hradě deset let jako Zeman, by se nejspíš stalo reminiscenční fraškou, stíháním v zapomnění. Odtud plyne, že motiv pětileté či desetileté pauzy může být mimořádně silný. - A znovu to otočme, co znamená pro občany, pro stát, že kandiduje člověk, který stojí před soudem? Drsné, kam jsme padli od doby, kdy tu prezidentoval Václav Havel. Ten náš sešup je naprosto šílený.

