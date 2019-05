Babitalismus, česká odrůda kapitalismu

Představme si hypotetickou situaci: Andrej Babiš je premiérem, ale firma Penam patří Miroslavu Kalouskovi (TOP 09). Vyplatil by mu stát 100 milionů?

Jakpak si žijeme? Andrej Babiš se hněvá na zlou macechu Evropskou unii. Evropská komise rozhoduje, jestli je náš premiér ve střetu zájmů, a eurokomisař Günther Oettinger nedávno potvrdil, že komise zastavila vyplácení části evropských dotací holdingu Agrofert. Šlo o finance z Evropských strukturálních a investičních fondů. Nevadí, Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) holdingu peníze vyplácí dál. Do toho běží kampaň před eurovolbami a Babiš razí zásadu: Dejte sem dotace, my si je dáme, kam chceme.

Zde citace: "Odmítáme, aby nám Evropská komise diktovala, jaké peníze máme čerpat. My chceme rozhodovat, kam ty peníze půjdou. Nebudou nám oni diktovat nějaké programy, workshopy, analýzy. My potřebujeme peníze na investice do mateřských škol, na nemocnice, dálnice, rychlovlaky." V Lidových novinách (které náleží do svěřenského fondu premiéra) jste mohli číst inzerát hnutí ANO. Dita Charanzová, lídryně ANO do eurovoleb, se v něm táže: "Proč EU dotuje golfová hřiště?" A bojovník Babiš jí odpovídá: "Bojujeme, aby se investovalo smysluplně. Do růstu důchodů a podpory rodin."

Realita? Ministerstvo financí od loňska Bruselu nepředložilo k proplacení projekty holdingu Agrofert za více než 161 milionů korun, tyto peníze byly vyplaceny z našeho rozpočtu. Patří sem 100milionová dotace pro pekárenský řetězec Penam na výrobu zdravějšího toastového chleba (viz iRozhlas.cz). Penam postavil novou linku na toastový chléb, který prý bude líp (Bude líp!) chutnat, bude zdravější a bez konzervantů.

Zareagovala konkurenční firma United Bakery: "Výrobek bez konzervantů a se sníženým obsahem soli tady už dávno je. Netřeba ho vyvíjet a už vůbec ne dotovat," oznámil Hospodářským novinám mluvčí pekárny Jaroslav Pomp. Zdravější chléb uvedli na trh před osmi lety.

Ocitli jsme se v systému, který můžeme nazvat babitalismus, Babišův kapitalismus. Premiér před eurovolbami volá, že "my chceme rozhodovat, kam ty peníze půjdou", zjevně proto, že komise šetří jeho údajný střet zájmů a jeho firmy jsou ohroženy. Ale vyplácí se dál, z našeho (nikoli z Babišova).

Osm miliard v letech 2014 až 2018

A dobře, pokud jsou eurodotace investovány nesmyslně, premiér má křičet (i když za to, kam jdou, si odpovídáme sami, ANO bylo, jak víme, u toho, takže je to zase celé postavené na hlavu). Základní otázkou však je, proč má firma Penam z holdingu Agrofert dostat dotaci 100 milionů na něco, na co ji jiní nedostali a už dávno to tu vyrábějí? Umí někdo kloudně odpovědět?

Nebylo by logické, aby dotace mířily k malým, skutečně inovativním firmám, nikoli k těmto kolosům, které navíc "inovují inovované"? Proč ten tvrdý a nekompromisní Babiš, který přísahá, že není ve střetu zájmů, i když v něm zjevně vězí až po uši, proč nekřičí: Penamu to nedávejte, ten to nepotřebuje! Každý zná odpověď, jeho fanoušek i jeho odpůrce: protože ty peníze tečou do Agrofertu. A doplňující dotaz, proč ty peníze EU Penamu přiklepla? Proč to neodmítla?

Pro představu čtenáře, od vstupu podnikatele Babiše do politiky, tedy za období 2014 až 2017, získal koncern Agrofert zhruba sedm miliard z dotací, nejčastěji přicházely z evropských fondů, které v Česku rozdávají mezi podnikatele ministerstva průmyslu, zemědělství a životního prostředí. V roce 2018, kdy už se v EU řešil Babišův střet zájmů, dotační suma činila necelou miliardu. Jde tedy o obrovské peníze, nikoli o nějaké drobné.

Vůbec není jisté, zda Česko z Bruselu dostane dotace na projekty Agrofertu, přesto je stát vyplácí. No, "logicky", český druhý nejúspěšnější kapitalista (svěřenskofondový) je tu přece premiérem, tak se platit musí. Představme si hypotetickou situaci: Babiš je premiérem, ale firma Penam patří Miroslavu Kalouskovi (TOP 09). Odpovězte si sami na otázku, zda by jí stát ocitnuvší se v rozvinutém babitalismu vyplatil 100 milionů na "inovativní" toastovou linku.

A ještě jedno hypotetické snění, představme si, jak se Dita Charanzová neptá "Proč EU dotuje golfová hřiště?", nýbrž "Proč Česko dotuje Agrofert?". A Babiš odpovídá: "Bojujeme, aby se investovalo smysluplně. Do růstu důchodů a podpory rodin." Ne, to v babitalismu fakt nehrozí.