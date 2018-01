Bude líp? Umazaný Babiš metá špínu na vyšetřovatele Čapáku i na OLAF

před 8 hodinami

ANO: Andrej Bbabiš a Jaroslav Faltýnek. Co právě pečou? Něco na komisaře Nevtípila? | Foto: Ludvík Hradilek

Premiérův tým vrtí psem, zoufale se snaží veřejnosti podsunout, že v kauze Čapí hnízdo jde o česko-bruselské spiknutí proti šéfovi.

Vláda Andreje Babiše ve středu důvěru nedostala. Sněmovna zatím nehlasovala. Strhla se bitva o vydání premiéra a jeho pravé ruky Jaroslava Faltýnka k trestnímu stíhání. Miloš Zeman sice svého předsedu vlády podpořil (spíš to ovšem znělo jako jeho vlastní předvolební agitka), jinak však jednání sněmovny připomínalo soudní tribunál jednající o tom, zda si premiér zaslouží důvěru, nebo ne.

Poslanci Farský, Pekarová Adamová, Kalousek, Chvojka, Stanjura, Rakušan i další vysvětlovali, proč nelze osobě premiéra důvěřovat, všecky ty staré i čerstvé kauzy, lhaní, zneužívání médií i postu ministra financí, připomněli také, co řekl před sedmi lety o Babišovi jeho nynější spojenec Zeman, tedy že mu nevěří.

Nešlo se vyhnout úvahám, jak se cítí nikoli Andrej Babiš, ten snese hodně, má za sebou kariéru člověka, který pomáhal budovat český byznysovo-politický svět, ale jak se asi cítí ministři a poslanci za ANO, když poslouchají všecky ty logické, zdrcující výhrady. Musejí přece vědět, že spadli do pasti, z níž se jen tak nevymaní, že se stali rukojmími Babiše, že jeho stín padá i na ně.

Jednu věc ukázalo jednání o důvěře jasně: kauza Čapí hnízdo, zatajování zprávy OLAF (a to, co s ní udělaly Lidové noviny patřící do Babišova svěřenského fondu) premiéra nesmírně zatěžuje a vyčerpává. Jako absurdní se ukázal projekt, kdy muž podezřelý z podvodu, který aktuálně vyšetřuje kriminálka, řídí jednobarevnou vládu, má pod sebou vnitro a spravedlnost, tedy policii a svým způsobem i žalobce.

Panuje vážné podezření, že ta situace bude Babiše nutit, aby nějak ohnul českou justici nebo aby si u Zemana zajistil milost pro sebe i všecky obviněné. Smutná představa pro toho, kdo zprávu OLAF četl.

Jednání poslanců o důvěře onen malér obnažilo tak, že víc už obnažit nejde. Zpráva OLAF, kterou Babiš nedokázal utajit, a nová žádost policie o vydání obou poslanců spojených s Čapím hnízdem premiéra i celou jeho vládu těžce poškozuje. Jen si představte, jak se baví ministr vnitra s předsedou vlády o úspěšnosti policie, kolik věcí dostala před soud, jak jsou detektivové úspěšní… On si přece musí přát pravý opak! Absurdní.

Diskreditace jak z dílny StB

Ve středu poslanci o důvěře nehlasovali, jednání se zvrhlo ve frašku. ANO a SPD večer nečekaně svolaly mimořádné jednání mandátového a imunitního výboru, který má doporučit, zda Babiše a Faltýnka vydat, či nevydat. Jednání mělo proběhnout v noci…

Pirát Jakub Michálek poslancům sdělil: "Dozvěděl jsem se čerstvou informaci, že má být svolán mimořádný výbor ještě dnes v noci. O svolání žádali poslanci ANO a SPD a chtějí tam hlasovat, aby byl na jednání výboru přizván kromě pana Babiše a pana Faltýnka ještě jakýsi pan Komárek. Ten má mít jakési kompromitující materiály na pana vyšetřovatele Nevtípila."

Expolicista Jiří Komárek (dnes shodou okolností zaměstnanec Generálního finančního ředitelství) přijde na imunitní výbor v úterý. Nedávno byl nepravomocně odsouzen za nepravdivé obvinění šéfa policie Tuhého. U soudu Komárek naznačil, že je komisař Pavel Nevtípil vyšetřující Čapí hnízdo napojen na lidi okolo Ivo Rittiga.

(Advokát David Michal, obviněný v několika kauzách spolu s Rittigem, prý zjišťoval, zda se mezi zadrženými v kauze Beretta objevil i Nevtípil. Komárek údajně citoval spis: "Shání informace, kdo byl zadržen. Ptá se na pana vyšetřovatele Nevtípila. Když se dovídá, že pan Nevtípil není mezi zadrženými, tak to do telefonu komentuje slovy, že Nevťa, ne už Nevtípil, zadržen nebyl, to jsem si tedy oddechl. Ten byl pro nás klíčový v době, kdy probíhalo Čapí hnízdo.")

Poslanci ANO se snaží Nevtípila zdiskreditovat. Měli by ale přidat i dozorujícího státního zástupce a vrchní žalobkyni Bradáčovou, kteří vyšetřování Čapího hnízda kontrolovali. Mimochodem stejnou metodu používá Faltýnek, aby očernil OLAF, opakuje, že šéf úřadu Giovanni Kessler byl trestně stíhaný (lobbing okolo tabákových firem).

Oč jde? Veřejný obraz Babiše je značně poškozen. Navíc prezident Zeman cestou ze sněmovny ve středu oznámil, že pro druhé kolo (s důvěrou v prvním zjevně vůbec nepočítá) bude od Babiše chtít, aby doložil, že má 101 poslanců. Což bude s jednobarevnou vládou, o niž předseda ANO stojí nejvíc, honička.

Andrej Babiš teď hraje o to, aby špínu hodil na jiné, na Nevtípila a OLAF. Zároveň se dost možná snaží přesvědčit poslance SPD Tomia Okamury, aby jeho vládě dali důvěru, případně aby ho nevydávali k trestnímu stíhání, když je to přece komplot Nevtípila a OLAF.

Metodu diskreditace nepohodlných používala hojně StB, s níž podle více spisů Babiš spolupracoval, má to tedy zřejmě v krvi. Jeho tým vrtí psem, zoufale se snaží veřejnosti podsunout, že jde o česko-bruselské spiknutí proti šéfovi. O nějaké "bude líp" už vůbec nejde, jen o Babiše.