Bůh Babiš: Okamžitě ho vyhoďte! Co je dovoleno Jovovi, není dovoleno volovi

Poškodí tyhle ošklivé kauzy preference ANO? Spíš ne. Marketingově to zvládli skvěle, věta „okamžitě ho vyhoďte“ je dokonalá, Babišův volič zatleská.

Akční Andrej Babiš, spravedlivý Andrej Babiš, antikorupční Andrej Babiš, ten se s tím nemaže! Policie a žalobci minulý čtvrtek rozjeli kauzu ovlivňování veřejných zakázek v Brně, jedním z podezřelých, kteří skončili ve vazbě, je vlivný radní městské části Brno-střed za hnutí ANO Jiří Švachula, dosud člen dozorčí rady ČD Cargo. A již byl představenstvem Českých drah odvolán. Fofr.

K odvolání Švachuly dal pokyn sám Babiš, oznámil to v Lidových novinách: "Okamžitě jsem řekl ministru Ťokovi, aby ho v pondělí vyhodil. Hnutí se musí zbavit lidí, u kterých by se prokázala korupce. Založil jsem hnutí proti korupci a pro mě je nepřijatelné, aby k takovým případům docházelo." (Dan Ťok je ministr dopravy za ANO.)

Už v samém povelu Babiše je zásadní rozpor: Hnutí se musí zbavit lidí, u kterých by se prokázala korupce. Švachula je čerstvě ve vazbě, jestli se u něj "prokázala korupce", to se dozvíme zřejmě až za několik let. A může se stát, že se uplácení u soudu nakonec neprokáže.

Aby nedošlo k omylu, je správné, že se podezřelého Švachuly zbavili, jen potom bije do očí, že když jde o nějakého méně významného člena hnutí ANO, dá se ukázat "tvrdá ruka", "padni, komu padni", "přísnost" a jakási politická presumpce viny. V jiných případech to tak není.

Případ Faltýnek. Jistě, nebyl (zatím) obviněn, nesedí ve vazbě, "jenom" mu zabavili počítač a telefon, nic víc. Jenomže zároveň sám přiznal, že se do výběru firmy, která bude vybírat mýtné, montoval. Navíc proti němu stojí slova ministra dopravy Dana Ťoka. Ten řekl, že Faltýnka k žádnému jednání s firmou Kapsch nebo antimonopolním úřadem (ÚOHS) o mýtném tendru nevyzval a že nic takového nebylo úkolem koaliční dopravní rady (jak tvrdil Faltýnek). Faltýnkovo jednání s účastníky soutěže označil jako krajně nestandardní a dodal: "Nemyslím si, že je kohokoliv v politice úlohou jednat s účastníky soutěže." Nejen to, Ťok také pravil, že nynější kauza Kapsch vysvětluje chování firmy loni na jaře, kdy cítil, že firma vyvíjí tlak, aby nepokračoval ve své funkci.

Faltýnek se tedy, aniž by měl jakékoli pověření, důvod, namontoval do antimonopolního úřadu, hrál zřejmě ve prospěch firmy Kapsch. A policie mluví o úplatcích v této kauze. Faltýnek je desetkrát těžší váha než Švachula, takže u něj "okamžitě ho vyhoďte" viditelně neplatí. Jistě, má to ANOlogiku, Faltýnek je s Babišem spojen pupeční šňůrou, Faltýnek "ví", zbavit se jeho by bylo riskantní, jak víme, hrál roli i v kauze Čapí hnízdo (tam bylo obvinění oproti němu staženo).

Marketingově to zvládli

A přece, kdyby byl Babiš skutečně fér, kdyby hrál na rovinu, kdyby vyznával "padni, komu padni", kdyby byl opravdu citlivý na možnou korupci (jako u Švachuly), Faltýnek by musel skončit jako dvojka ANO i jako předseda klubu poslanců tohoto "antikorupčního" hnutí.

Mimochodem, loni v listopadu čelila "faltýnkovským" potížím Klára Dostálová, jež vede ministerstvo pro místní rozvoj. Také ji "navštívila" doma policie a odvezla si její počítač. Jednalo se o kauzu CzechTourism, agenturu v roce 2016 kontroloval Nejvyšší kontrolní úřad a našel "porušení rozpočtové kázně" ve výši téměř 20 milionů korun. V letech 2012 až 2014 měla agentura porušit rozpočtová pravidla několikrát, Dostálová byla nadřízenou CzechTourism jak v pozici náměstkyně, tak ministryně. Tady taky "padni, komu padni" zjevně nefunguje.

A ryba, potvrdí to rybáři i kuchaři, smrdí od hlavy. Předseda Babiš, jak ví každé malé dítě v republice, je stíhán v kauze Čapí hnízdo. Jistě, tam se tomu neříká "korupce", tam měla být "jenom" Evropská unie ošulena o 50 milionů. Ministerstvo financí loni vyňalo farmu Čapí hnízdo z evropského financování a společnost Imoba z koncernu Agrofert poté dotaci na Čapí hnízdo vrátila do státního rozpočtu a Středočeskému kraji. (Česky se tomu říká přiznání viny.)

"Padni, komu padni" se v případě Babiše nekoná. Přesně naopak, přesně před dvěma roky hnutí ANO potichoučku a bez pochyb kvůli Babišovi změnilo svůj etický kodex. V textu z roku 2014 stálo, že v případě, kdy je proti členovi hnutí zahájeno trestní stíhání, má neprodleně složit veřejnou funkci a rezignovat na členství v hnutí. V upraveném, Babišově nové situaci ušitém, kodexu tato tvrdá formulace chybí. Od března 2017 musí členové odstoupit jen v případě, když bude proti nim podána obžaloba, a musí tedy k soudu. (I to se dá změnit, že.)

Hnutí ANO se drží latinského rčení (mohli by to mít ve znaku) Quod licet Iovi, non licet bovi - Co je dovoleno Jovovi (bohovi), není dovoleno volovi. Bůh Jupiter byl králem bohů a vládcem hromu, Babiš se svým "okamžitě ho vyhoďte" jen taky takový ukázkový hromovládce. Platí, že co je dovoleno Babišovi (a Faltýnkovi, který toho na Babiše hodně ví), není dovoleno Švachulovi.

Poškodí tahle ošklivá kauza ANO? Spíš ne. Marketingově to zvládli skvěle, věta "okamžitě ho vyhoďte" je dokonalá, leckterý Babišův volič zatleská, smekne, klekne do prachu, pobije čelem o zem a pak zvolá "Vidíte? Takhle se to má dělat!"