Čarodějnice bez ohně? Konečně příležitost zastat se Krnáčové a spol.

před 5 hodinami

Nešlo o žádnou buzeraci ani přehnanou opatrnost. Ale my víme líp, protože se chceme bavit.

Letos byly v Praze suché čarodějnice, magistrát vyhlásil zákaz rozdělávání ohňů, pyro-prohibici. Jako když prezident Zápotocký zrušil Ježíška, tak vypadaly některé zklamané a rozhořčené reakce. Další důkaz katastrofální nekompetence primátorky Krnáčové a spol. - takhle kazit lidem zábavu!

Příležitostí zastat se ho dává magistrát minimum, a proto je třeba ji využít: zákaz pálení ohňů byl naprosto v pořádku. Vyčíst by se dalo jen to, že přišel později, než mohl. Výstraha meteorologů před požáry platila v Praze od neděle dopoledne, radnice zareagovala v pondělí. Když už byly mocné hranice nachystány k podpálení.

Jistěže jsou i vatry, u kterých stojí nachystaní hasiči v pozoru, takže se "nemůže nic stát". Ale i tak, logickou reakcí na výstrahu ČHMÚ s názvem "nebezpečí požárů", která doporučuje "v lesích, ale i jinde v přírodě nerozdělávat oheň, nevypalovat trávu, neodhazovat cigaretové nedopalky na zem, nepoužívat přenosné vařiče a jiné zdroje otevřeného ohně" by bylo plameny odpískat rovnou samotnými paliči, a ne až na příkaz z magistrátu.

Ten byl namístě, nešlo o žádnou buzeraci ani přehnanou opatrnost. Že za téhle situace (sucho + vítr = výstraha) město večer ozáří desítky ohňů, by byl riskantní podnik.

Meteorologové si ta varování snad nevyrábějí pro nic za nic, z plezíru, ze zlomyslnosti, ne? Jsou za to placeni státem. Až příště oznámí, že hrozí bouře, slejváky, povodně, tak to taky odbudeme mávnutím ruky, protože "nám se přece nemůže nic stát"? Není v tom náhodou kus té mentality Čechů, o které mluví někteří alpští horalé - nedbat varování, podceňovat situaci, protože "my to máme pod kontrolou"? Jako když náčelník marně varuje před žralokem, neposlouchají ho, protože je přece sezóna, sluníčko a lidi se chtějí koupat (Čelisti)?

Čarodějnice jsou speciální případ: pohanský, lidový a velmi autenticky slavený svátek, křepčení u ohňů, rozzářené oči dětí. Brát nám je, to vážně není tak daleko od Zápotockého Ježíška. Proto to spravedlivé rozhořčení. Chceme se bavit, a tak meteorologové a magistráte, vlezte nám na záda. My víme líp. Naše čarodějnice, naše pravidla.