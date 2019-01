Čau naši lidi, kupujte iPhony, bude líp. Tim má číslo na můj mobil

Andrej Babiš chce přetáhnout voliče pirátů. Nebo něco jiného.

Vždycky, když si myslím, že už jsem mediálně celkem gramotná a že bych na falešný profil, který mi chce za sdílení fotky darovat MacBook v barvě dle mého výběru, přece nikdy neklikla, objeví se něco, co mě vrátí do pokorné reality.

"Budeme bojovat za Apple Store v Praze pro naše lidi." (Andrej Babiš, 24. ledna 2019.)

Tohle není legrace z parodického účtu, to je oznámení ze sociálních sítích toho pravého. Andrej Babiš se v Davosu dohodl se samotným Timem Cookem (CEO Apple) na vybudování Apple Store v Praze a otázek není málo.

Kdo že to bude "bojovat"? My, Andrej Babiš první? My, členové ANO? My, miliardáři? A kdo jsou ti naši lidé, pro které budeme obchod otevírat? Babišova rodina a přátelé? Členové ANO? Voliči ANO? Bojovat? S kým, proti komu?

Andrej Babiš dozajista nikdy nedělá nic jen tak pro radost a bez účelu. Proč by zrovna český premiér a člověk, jehož byznysovou specializací je především chemie, zemědělství a potravinářství, měl s takovou samozřejmostí otevírat slavný obchod s telefony a počítači? Proč ze všech plamenů, které pálí jak Českou republiku, tak premiéra samotného, budeme hasit absenci originálního Apple obchodu? To nemůže být náhoda, ale u jeho aktuálních stoupenců takové téma snad nehoří - Apple nerozdává ani koblihy, ani noviny, ani plané sliby o vyšších důchodech a menších daních - těm se tedy výjimečně podbízet nebude. Na hlavní a všeobjímající otázku "proč?" mě ale zatím napadají jen čtyři odpovědi.

1) Chce okouzlit voliče pirátů, kteří přece mají rádi počítače. Že ANO?

2) Chce okouzlit majetnější pravicové voliče, na které hnutí ANO mířilo ve svých začátcích a kteří by mu za iPad koupený o týden dřív než na Alze snad mohli odpustit tu vládu s KSČM.

3) Chce odlákat pozornost od (dosaďte libovolný sporný moment Andreje Babiše). Momentálně třeba od "rozsudku" zvaného Černošice. Ale nikoho, koho premiérův střet zájmů skutečně zajímá, nejspíš neomráčí vidina fronty (plné zahraničních turistů) před naším vlastním českým Apple Storem natolik, aby se přestal ptát na podezřelé okolnosti (dosaďte libovolný sporný moment Andreje Babiše).

4) Chce dát najevo, že po ostudném varování před značkou Huawei přeci jen stojí na straně západních technologií (a může jen doufat, že něco tak progresivního jako opravdický značkový Apple Store je pod současnou rozlišovací schopností Miloše Zemana a vyhne se bídě, kterou by za podobné gesto od prezidenta mohl dostat).

Podle Karla Havlíčka, místopředsedy vládní rady pro výzkum, vývoj a inovace, který se námluv také zúčastnil, se bez Apple Store nemůžeme stát technologickým lídrem. Zatím nám do takové pozice ještě pár kroků zbývá, ale doufám, že to jednoho dne nebude ta jediná překážka, která by nám na cestě k této pověsti stála.

Pokud to vše půjde obvyklým stylem, tak se žádného otevření bílého obchodu s ikonickým logem bát nemusíme. Ale Andrej Babiš se možná bude bát Tima Cooka, který se bude divit, proč se ani za dva roky nebo za deset let slibovaný krám v secesním domě v památkové zóně neotevře. Z optimistických vět o nadšeném řediteli firmy Apple a v mžiku vytvořeném přípravném týmu se totiž zdá, že Cookovi taky dali číslo na Andrejův mobil.