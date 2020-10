Česká zahraniční politika nemá cíl a směr. Núčové se sešli v Lánech bez Vystrčila

Jasná orientace zahraniční politiky? Neexistuje. Vede se tichá válka mezi Petříčkem a Zemanem. Vystrčila, který se Zemana nebojí, prezident na schůzkách nechce, aby Petříček nezískal významnou posilu.

V úterý se v Lánech sešel prezident Zeman a další politické špičky, premiér Babiš (ANO), vicepremiér Hamáček (ČSSD), předseda sněmovny Vondráček (ANO), šéfdiplomat Petříček (ČSSD) a ministr obrany Metnar. Jednali hlavně o zahraniční politice.

Zeman nepozval předsedu Senátu Miloše Vystrčila (ODS). Trestá ho tak za jeho mezinárodně úspěšnou cestu na Tchaj-wan. Druhý nejvyšší ústavní činitel je tedy celou tou v Lánech přítomnou skvadrou bojkotován. Každý, kdo se schůzky účastnil, vyjádřil souhlas se svévolným jednáním "hlavy státu".

Radek Vondráček popsal, jak se to má na Hradě s Vystrčilem: "Pana prezidenta jsem se ptal, říkal, že to není nic, co by nemohlo být přehodnoceno, ale záleží také z velké části na panu předsedovi Vystrčilovi." První krok prý záleží na předsedovi horní komory. Vondráčka ani nenapadlo se nad Zemanovým úradkem pozastavit. Šéf sněmovny je, jak víme, dokonale poslušný a dokonale konformní (pokud neřádí ve sněmovně s kytarou na pultu předsedy).

Jak brát vážně schůzku českých politických špiček, když není pozván druhý nejvyšší ústavní činitel? A když se má omlouvat (to je ten první krok) prezidentovi za to, že o něm Zeman třikrát po cestě na Tchaj-wan veřejně lhal? (Kupříkladu tvrdil, že Vystrčil během návštěvy označil Tchaj-wan za samostatný stát, podle šéfa Senátu lež.) Absurdní.

Další absurditou je fakt, že Vystrčilova cesta měla mimořádný mezinárodní ohlas, Česko po dlouhé době pozitivně proslavila. Což je dost možná moment, který Zeman šéfovi Senátu nikdy neodpustí, jako neodpustil Václavu Havlovi úctu, jíž se ve světě jako politik těšil.

O čem tedy na zámku v Lánech pánové (žádná dáma, jsme v Česku) jednali? Popisuje to hradní zpráva, která sice hovoří o "ústavních činitelích", ale mylně je označuje zkratkou NÚČ (zřejmě nejvyšší ústavní činitelé). Místy to jednání působilo značně jalově a zbytečně, třeba zde: "NÚČ diskutovali o důsledcích pandemie pro postavení České republiky v mezinárodních vztazích. Shodli se, že pandemie nepřinesla nové trendy do již měnícího se mezinárodního prostředí, ale spíše zesílila a urychlila některé již existující."

Dvě procenta HDP na obranu? Jo jo, až naprší a uschne

Dál "núčové" jednali o tom, že prosperita České republiky je založena na otevřenosti ekonomiky a zakotvení ve společenství zemí sdílejících hodnoty svobody, demokracie, lidských práv a právního státu. Jenomže "pandemie ukázala zranitelnost otevřených ekonomik, NÚČ proto podporují zvyšování odolnosti České republiky v klíčových oblastech s důrazem na zajištění bezpečnosti České republiky mj. také v oblastech jako nastavení globálních dodavatelských řetězců a obecně ekonomických vztahů."

Část núčů (nejspíš jen jeden NÚČ) nám asi chtěla naznačit, že nemáme být závislí na dodávkách roušek z Číny, jenže další část, zemanovská, by nesnesla, aby se o Číně sdělilo cokoli negativního. Můžeme jen doufat, že se v Lánech nejednalo o tom, jak uzavřít českou ekonomiku (případně ji otevřít jen Číně). Uzavírat se v globálním světě by bylo šílenství. Jde o to, aby Česko zůstalo otevřeno zemím, kde vládne demokracie, nikoli autoritář či komunisté.

Núčové hovořili též o obraně a bezpečnosti. Shodli se, že "předpokladem je zajištění stability a modernizace armády a dosažení stávajícího aliančního závazku vydávat 2 % HDP na obranu, který NÚČ trvale podporují…" - Dokonalá ukázka schizmatu. O týden dřív, po jednání vlády o rozpočtu, ministryně financí Alena Schillerová, pravá ruka Babiše, oznámila, že Česko nesplní závazek, který slíbilo NATO, tedy do roku 2024 dávat na svou obranu dvě procenta HDP. - Komu věřit? Co znamená, že "NÚČ trvale podporují závazek"? Dokdy ho splní? 2066? Kdyby byl přítomen Vystrčil, asi by trval na datu 2024.

O otravě Navalného novičokem ani měkké f

Tomáš Petříček se asi dost zapotil, aby prosadil věty k Bělorusku, "kde bylo voličům upřeno právo svobodně a spravedlivě vybrat si své zástupce". Česko podporuje "okamžité nezávislé opakované sečtení odevzdaných volebních lístků ze srpnových voleb pod mezinárodní kontrolou a následnou organizaci nových svobodných a spravedlivých voleb". Núčové "konstatovali nepřijatelnost represí vůči pokojným občanským protestům, jež mají za následek mrtvé, zraněné a pohřešované, a podpořili sankce EU vyjadřující tuto nepřijatelnost". Toto je samozřejmě O. K.

Zeman ovšem vyhrál v přetahované o česko-ruské vztahy. Česko má zájem "na konstruktivním a smysluplném dialogu s Ruskem, který bude přirozeně vycházet z našeho hodnotového ukotvení v evropských a euroatlantických strukturách a chování Ruska vůči zájmům těchto struktur a spojenců". Ani slovo o tom, že byl ruský opoziční politik Navalnyj otráven ruským státním jedem novičokem. Ani slovo o nepřijatelnosti ruského vládního teroru.

Nerozhodně dopadla Čína. "NÚČ znovu potvrdili, že Česká republika beze změny provádí svoji politiku jedné Číny a trvá na standardní diplomatické komunikaci s ní spojené." Jinými slovy žádné výlety ústavních činitelů na Tchaj-wan, když si to Si Ťin-pching nepřeje.

I po všech skandálech a čínském šmírování českých občanů (o tom ani ň) držíme "strategické partnerství z roku 2016", prý "na základě vzájemného respektu, výhodnosti a úctě ke svrchovanosti druhé strany" (kde je ten vzájemný respekt?) a "cestu předsedy Senátu na Tchaj-wan nelze pokládat za jakoukoli změnu v této politice". - Na vyváženou (zřejmě práce Petříčka) "máme dál zájem o další prohloubení přínosu ekonomických, vědecko-výzkumných či kulturních vztahů s Tchaj-wanem, a nepovažují jej za zásah do diplomatických styků s Pekingem". Uff. Hle, jaké politické bruslení.

Co jsme se z Lán dozvěděli? Nic. Jasný směr zahraniční politiky neexistuje. Vede se tichá válka mezi Petříčkem a Zemanem. Vystrčila, který se Zemana nebojí, tam prezident nechce, aby Petříček nezískal významnou posilu. Celé je to trapné. Včetně těch dvou procent HDP na obranu (dlouhodobě neplněný slib NATO), se kterými NÚČ počítají, ale ministryně financí na ně nedá peníze. Kašpařina. Schůzka, která má dokázat, že Zeman ještě jakž takž premává, nic víc.