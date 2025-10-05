"Česko není Maďarsko. Babiš to trefil správně." Němci si všímají důležité pojistky

Také rakouský deník Der Standard napsal, že v Praze zavane nový vítr, bouři ale rozhodně čekat nelze. Například deník Berliner Morgenpost ale očekává, že se Česko přidá k Maďarsku a Slovensku, a vznikne tak podle něj nebezpečné trio.
"Velkým vítězem voleb je Andrej Babiš," napsal levicový deník Die Tageszeitung. Podle něj dosáhlo Babišovo hnutí ANO tak dobrého výsledku i proto, že Babiš správně odhadl, že důležitou roli budou v kampani hrát sociální témata. "Jestli dokáže všechny své předvolební sliby splnit, například ty o podpoře rodin, důchodců a chudých, je jiná otázka," dodává list.
Podle Die Tageszeitung není pravděpodobné, že by Česko čekala velká "přestavba státu" jako v Maďarsku a na Slovensku. "Na rozdíl od Viktora Orbána Babiše nepohání ideologie. Členství v EU a NATO navzdory kritice nezpochybňuje. Ani boj proti LGBT+ a ženským právům jej nezajímá. U tématu pomoci Ukrajině panuje tichá naděje, že jeho politika bude nakonec méně radikální než v předvolebních prohlášeních," napsal německý list a zdůraznil, že Babiš také "rozhodně není přítelem Ruska".
Česko má podle Die Tageszeitung v záloze ještě důležité pojistky. "Jednou z nich je prezident (Petr) Pavel, který je umírněný a proevropský, další je vlivná horní komora Parlamentu, v níž mají centristé nadále většinu. A také česká občanská společnost, která svou obranyschopnost prokázala už za první Babišovy vlády," dodal levicový deník. Hlavním poselstvím voleb v Česku je podle něj to, že "Češi chtějí reformy, ale nikoli změnu systému od základů". Babiš podle něj - i kvůli vlastním hospodářským zájmům - zůstane proevropský a bude se dál řídit podle hesla "kam vítr, tam plášť". "Mohlo to dopadnout hůř," zakončil komentář německý deník.
Také rakouský list Der Standard je přesvědčen, že katastrofické předpovědi některých německých i rakouských médií, že se Česko po volbách vydá na Východ, se nenaplní. "V Česku zavane nový vítr, nepřijde ale žádná bouře," napsal. Výsledek hnutí ANO je podle něj oslňující, ani pro vládní tábor ale volby neskončily fiaskem. Hlavním překvapením voleb je podle listu Der Standard oslabení politických extrémů. Všímá si slabého výsledku strany Svoboda a přímá demokracie (SPD), kterou označuje za krajně pravicovou, a neúspěchu hnutí Stačilo!, které se do sněmovny neprobojovalo. Tento neúspěch list označil za spektakulární, hnutí Stačilo! pak označuje za krajně levicové.
V Česku podle Der Standard nastanou změny. Pokud ANO bude spolupracovat s Motoristy a SPD, "bude v Praze v budoucnu vát eurokritický vítr". "Na druhé straně se ale Česko teď jistě nepromění v 'neliberální demokracii' maďarského typu," dodal rakouský list. "Voličky a voliči jasně ukázali, že o radikální změny kurzu nestojí," dodal.
Podle regionálního listu německého hlavního města Berliner Morgenpost se "na východě EU utváří blok států, o kterém nikdo neví, kde stojí - na straně Západu, nebo Ruska". Česko podle něj není tak důležité jako Německo, Francie, Itálie nebo Španělsko, a kvůli změně vlády tak nehrozí Evropské unii systémové riziko, přesto je ale z evropského pohledu výsledek voleb důvodem k obavám, píše list. Česko se podle komentáře nyní zřejmě přidá ke Slovensku a Maďarsku. "Každá země z tohoto tria může sabotovat ústřední rozhodování Evropské unie sama za sebe… A společně tím spíše," stojí dnes v Berliner Morgenpost. Výsledek voleb v Česku podle něj rozhodně postavení Evropy ve světě neposílí.
O povolebním vývoji v Česku informuje i řada dalších německojazyčných médií, například stanice ntv, listy Die Zeit a Die Welt nebo časopis Der Spiegel. Píší především o tom, že se Babiš chystá vytvořit menšinovou vládu.
Agentura DPA dnes napsala, že Babiš by se mohl stát pro Evropu těžkým partnerem kvůli odporu k dodávkám zbraní Ukrajině, k unijní Zelené dohodě (Green Deal) i k migračnímu paktu. Že v Bruselu zavládla nervozita, píše veřejnoprávní stanice ARD. Rovněž podle komentáře webu RND je vítězství "povltavského Trumpa" špatnou zprávou pro Brusel, ale i pro Kyjev a pro Berlín. Dobrou zprávou je naopak "populistická nejistota v Praze" pro ruského prezidenta Vladimira Putina, napsal web. Otevřeně proruský kurz si ovšem podle RND Babiš v Česku nemůže dovolit. Souvisí to podle webu s "traumatem roku 1968", kdy pražské jaro ukončil vpád vojsk Varšavské smlouvy.…