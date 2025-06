Chyba, kterou lidé nepochopí: Blažek nechce poslancům vysvětlovat, co a proč se stalo

Bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek ve středu večer oznámil, že se následující den nedostaví poslancům vysvětlit okolnosti kauzy, která předcházela jeho rezignaci. Je to chyba, kterou nepochopí nejen opozice, ale ani koaliční partneři občanských demokratů. A hlavně volič, kteří si nich nejspíš budou myslet, že jsou srabi. A na to koalice Spolu může doplatit u voleb.

Jeden z železných zákonů politiky zní takto: "Nejde ani tak o to, jak se věci mají ve skutečnosti, nýbrž jak se lidem jeví."

Pokud jde o kauzu Pavla Blažka a jeho bitcoinů, právě v tomto punktu je vše křišťálově čisté: Blažek udělal chybu, ze které se ODS a koalice Spolu skoro jistě do voleb už nemají šanci vzpamatovat. Lidé buď nerozumí tomu, co udělal, anebo se rovnou ztotožní s tím, co jim říká opozice. Jen namátkou: Andrej Babiš už několik dnů v rozličných variacích stále dokola opakuje, že vláda dělá kšefty s drogovou mafií a pomáhá ji vyprat miliardy korun z prodeje drog.

"Nikdy v minulosti neprorostl organizovaný zločin do státu tak jako v éře Petra Fialy," přisadil si k tomu Karel Havlíček. A je jisté, že v podobném duchu budou opoziční poslanci mluvit ve čtvrtek během mimořádné schůze sněmovny, jejímž jediným bodem programu je "kauza Blažek."

A nejen to: pokud měl člověk v posledních dnech a hodinách možnost v zákulisí sněmovny mluvit se zástupci vládní koalice, nejednou od nich slyšel, že budou mít ve čtvrtek rovněž mnoho otázek a budou požadovat podrobné vysvětlení o celém průběhu kauzy. "Mám informace pouze z médií, určitě se i já budu ptát, co přesně se vlastně stalo," nechal se slyšet například jeden z politiků KDU-ČSL. Podobně hovořili také Starostové.

Je proto zhola nepochopitelné, že Pavel Blažek ve středu navečer oznámil, že se čtvrteční schůze nezúčastní. Jde o pozoruhodnou strategii, kterou ale nikdo nepochopí.

Protože pokud nejen opoziční, ale i koaliční poslanci od pondělka tvrdí, že budou mít ve čtvrtek spoustu otázek, pak se lze vcelku legitimně tázat, kdo jim na ně bude vlastně odpovídat. Nejspíš nikdo, což je chyba, navíc další v řadě, kterou voliči jistě náležitě "ocení".

Namísto toho, aby se premiér Petr Fiala a další zástupci ODS pokusili nějak efektivně, věrohodně a kreativně převzít otěže událostí do svých rukou, vlastně se pořád tak trochu schovávají - volič si z toho tudíž vezme spíše narativ Babiše a spol., případně si bude myslet, že jsou premiér a jeho lidé srabi, kteří tváří v tvář problému ztrácí odvahu a pouze mlčí

V krizi je ale potřeba udržovat narativ na své straně. Jinak neexistuje možnost, aby se situace lidem jevila aspoň v rámci možného tak, jak je pro vás výhodné.