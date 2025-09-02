Co přeje Orbán Babišovi? Maďarský premiér má pro něj vzkaz

Je to podivné přátelství - antikomunistický disident Orbán, který založil svou politickou kariéru na vyčištění Maďarska od postkomunistických oligarchů, a bývalý komunista, agent StB a… postkomunistický oligarcha. Orbán - sečtělý muž s jasně definovanou vizí Maďarska (ať si o ní myslíme cokoliv) - a Babiš - chaotický politik, který své názory mění podle aktuálního průzkumu veřejného mínění. Spojuje je ani ne tak ideologie jako podobný přístup k vládnutí.
Konečně video.— Jura Háček 🇨🇿🇪🇺🇺🇦 (jirka maso :) (@jura_haczek) September 2, 2025
Jako bolet to asi mohlo... 👀
thx @PrahyTeta @DitkaDoditka pic.twitter.com/VRHq3jIGSn
Jsou to paradoxy. Před deseti lety to byl tehdy opoziční politik Petr Fiala, kdo v době migrační krize navštívil maďarskou jižní hranici a podpořil stavbu plotu a tvrdou antiimigrační politiku Budapešti. V té době Babiš žertoval, že pokud by se s Orbánem setkal, mohl by být českou veřejností označen za ohrožení demokracie. Už tehdy ale Babiš na Orbánovi obdivoval jeho takřka absolutní moc a způsob, jakým v Maďarsku vládne s pohodlnou většinou v parlamentu (o tom se Babišovi v našem volebním systému může jenom zdát). Při natáčení dokumentu Matrix AB v roce 2015 zachytily mikrofony jeho konverzaci s maďarským velvyslancem Tiborem Petöem. Babiš mu říká: "Tady to není tak dobré jako v Maďarsku. Tam mají celou vládu a mohou rozhodovat. Tady se pořád diskutuje, zasedají komise, je to nesmysl." Jenže tehdy se Babiš ještě netvářil jako národní konzervativec, chtěl se fotit s Macronem a v Bruselu jeho poslanci zasedali v liberální frakci Renew Europe, kde často hlasovali pro rezoluce odsuzující Orbánovo Maďarsko.
Přesto vzal Orbán Babiše na milost. Když jsem se na to ptal maďarského ministra zahraničí Pétera Szijjártóa, odpověděl jednoduše: "Babiš nás na Evropské radě vždy podpořil a v politice je důležité, pokud se na někoho můžete spolehnout." Z Orbána se pro Babiše stal "Můj přítel Viktor Orbán", který Babiše přijel osobně podpořit během volební kampaně v roce 2021. Jejich vztahu pomohlo i to, že Babišovou pravou rukou je slovenská Maďarka Tünde Bartha, která umí perfektně maďarsky a má v Budapešti dobré styky.
Babiš sice volby v roce 2021 nevyhrál, ale to jeho nově nalezené přátelství s Orbánem neohrozilo. Maďarský premiér umí čekat. Taktika Budapešti nejen v případě České republiky je prostě počkat, až se k moci dostane jejich spojenec. Maďaři takto vsadili na návrat Donalda Trumpa v době, kdy tomu nikdo nevěřil. A vyplatilo se jim to. Podobně nyní doufají v návrat Andreje Babiše, čímž získají v EU důležitého spojence. První vlaštovkou bylo založení nové společné frakce v Evropském parlamentu Patrioti pro Evropu 30. června 2024. Vznik nové frakce společně oznámili maďarský premiér Viktor Orbán, bývalý český premiér Andrej Babiš a bývalý rakouský ministr vnitra Herbert Kickl.
Dalším politickým spojencem Viktora Orbána je slovenský premiér Robert Fico, který uvedl, že Slovensko nepodpoří žádné sankce EU vůči Maďarsku. Naopak Petr Fiala, který Orbána podpořil v době migrační krize, nyní nepromešká žádnou příležitost, aby nevaroval před nebezpečím toho, že se Česká republika stane pod Andrejem Babišem něčím mezi Maďarskem a Slovenskem…