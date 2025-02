Ekonomika lásky: více svobody, ale méně vztahů a větší samota

Ještě v 80. letech mělo zkušenost s randěním okolo 85 procent středoškoláků. Dnes je to méně než polovina. Míra manželství v USA je na historickém minimu, stále více žen žije bez partnera a stále více mladých dospělých zůstává u rodičů. Ve Velké Británii klesla míra sňatků u lidí do 30 let od roku 1990 o více než 50 procent. Co za tím stojí?

Z analýzy ekonomických a sociálních dat se rýsuje dvojí odpověď: rostoucí očekávání žen a ekonomická stagnace mužů. Vyplývá to alespoň z textu Dereka Thompsona "America's 'Marriage Material' Shortage" v americkém časopise The Atlantic. Dlouhodobé vztahy a manželství byly po staletí jedním z pilířů společnosti. Dnes se však nacházíme v době, kdy se romantické vztahy dostávají do krize - a to nejen mezi mladými, ale i mezi dospělými. Mladí tráví méně času s vrstevníky, méně se účastní společenských akcí a čím dál více se izolují ve virtuálním světě. Příčiny? Závislost na technologiích, přehnaná rodičovská kontrola a změna kulturních norem. Digitální éra nabízí nové způsoby interakce, ale zároveň redukuje osobní kontakty. Pro generaci, která tráví většinu volného času na TikToku nebo Discordu, se reálný svět jeví jako zbytečně komplikovaný. Romantické vztahy přitom vyžadují určitou míru fyzické přítomnosti - pokud se mladí lidé obecně méně socializují, pak logicky méně navazují i romantické vztahy. Ekonomika vztahů: Když muži nejsou "manželský materiál" Pokles vztahů je ale viditelný i mezi dospělými. Míra manželství v USA je na historickém minimu, stále více žen žije bez partnera a stále více mladých dospělých zůstává u rodičů. Jeden z klíčových důvodů? Ekonomická nejistota mužů. Související Generace Z vyměnila nedostupné bydlení za "dostupný" luxus Manželství tradičně fungovalo i jako ekonomická pojistka. Historicky muži poskytovali materiální zabezpečení, zatímco ženy pečovaly o domácnost. Tento model se sice mění, ale v jistém smyslu stále platí: ženy chtějí partnera, který jim poskytne určitou míru ekonomické stability. A právě tady nastává problém - příjmy méně vzdělaných mužů v posledních desetiletích stagnují nebo klesají. Zatímco ženy si díky vzdělání a kariéře zlepšují ekonomickou situaci, muži bez vysokoškolského diplomu naopak ekonomicky upadají. Data jsou jednoznačná: pravděpodobnost, že muž bude ve vztahu, silně koreluje s jeho příjmem. A protože mnoho mladých mužů nesplňuje ekonomická očekávání žen, výsledkem je pokles manželství a dlouhodobých vztahů. Technologie, antikoncepce a nová pravidla hry Kromě ekonomiky hraje roli i technologický pokrok, a to zejména v oblasti antikoncepce. Před rozšířením hormonální antikoncepce bylo sexuální chování silně propojeno se závazkem - pokud muž ženu přivedl do jiného stavu, manželství bylo téměř nevyhnutelné. Dnes je tato vazba zpřetrhána. Sex už automaticky nevede k dlouhodobému vztahu, což mění dynamiku seznamování i rodinného života. Kromě toho sociální média přetvářejí představy o ideálním partnerovi. Ženy po celém světě mají díky Instagramu a TikToku přístup k alternativním životním stylům, které jim ukazují, že nezávislost a kariéra mohou být atraktivnější než tradiční model manželství. V důsledku toho se mění jejich očekávání - a pokud muži nejsou schopni těmto očekáváním dostát, vztahy jednoduše nevznikají. Globální trend: Vztahová recese není jen americký problém Podobné trendy nejsou omezeny pouze na USA. Například ve Velké Británii klesla míra sňatků u lidí do 30 let o více než 50 procent od roku 1990. V Íránu se počet manželství během deseti let propadl o 40 procent. V mnoha částech světa náboženské autority obviňují "západní hodnoty" a sociální média z toho, že oslabují tradiční modely vztahů. A možná na tom něco je. David Navrátil, autor je hlavním ekonomem České spořitelny