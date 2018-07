Hamáček je ministr světa, Minister Universe. U nás ovšem běžný provoz

Žádná výzva není dost velká. Ještě zbude spousta času na fotku s vinčestrovkou.

Česká republika má už čtvrtý týden ministra vnitra a ministra zahraničí v jedné osobě, která se jmenuje Jan Hamáček. Spojením obou funkcí do téže bytosti vznikl unikátní hybrid: ministr všehomíra. Kamkoliv se v širém světě hnete, všude to má pod palcem Hamáček. Ministr bez hranic. A bez vejšky!

Prezident republiky ve středu pravil, že otázku ministerstva zahraničí považuje za uzavřenou, a tvářil se, že Hamáček zamini jako vedlejšák k vnitru zvládne levou zadní. Řídit dvě ministerstva najednou prý není nic neobvyklého. Čo si tak predstaviť pod pojmom "nic neobvyklého"?

To, co Hamáčkovi, se za posledních 25 let přihodilo celkem sedmi členům vlád: Klaus (zanikající ministerstvo pro hospodářskou soutěž), Špidla (spravedlnost), Nečas (obrana po Peake) a Sobotka (průmysl po Mládkovi) zaskočili jako premiéři (maximálně na tři měsíce).

Druhé ministerstvo si v nouzi přibrali Škromach, Bursík a Marksová (nejdéle to vydržel Bursík, v roce 2007 byl dva měsíce na životním prostředí i na školství).

S tím, že by někdo byl rovnou od začátku jmenován na vnitro i na zahraničí, takže pod něj spadají dopravní policajti, mordparty i honorární konzulát v surinamském Paramaribu, komunální volby i odbor států subsaharské Afriky, se to pochopitelně nedá srovnávat. Hamáček je mi(ni)str světa, Minister Universe, o tom žádná.

Představa, že by v Zemanově "nic neobvyklého" vládě býval dělal ministra vnitrozahraničí Stanislav Gross anebo Jan Kavan, se pamětníkům může zdát kuriózní. Ale superman Hamáček to dá. Matriky a občanky, zbraně a střelivo, OSN, krajané v Austrálii, sekce bezpečnostní a multilaterální, prkotiny jako Česká pošta, žádná výzva není dost velká. Ještě zbude spousta času na vysedávání v parlamentu, možná i na fotku s vinčestrovkou. A navíc se ušetří polovina peněz na vizitky a péefka 2019-2022.

Kdo si dnes vzpomene na Miroslava Pocheho? I předsednictvo ČSSD se místo plánovaného jednání o Hamáčkově nástupci rozjelo na dovolenou. K čemu nástupce?

Škarohlídi namítají, že kdyby nastaly povodně a summity zároveň, bude mít Hamáček starosti s přezouváním z holínek do lakýrek. Tyhle módní pseudoargumenty…

Jeden zdánlivý rozpor by tu přece jenom byl. Ministr vnitra má v popisu práce dřepět doma, kdežto ministr zahraničí rajzovat po světě. No a? Přinejhorším pojede Nývlt.