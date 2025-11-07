Poprvé jsem Tomia Okamuru osobně potkal někdy kolem roku 2000, když jsem chtěl, ještě jako reportér MF Dnes, napsat reportáž o japonských turistech v Praze. Okamura byl tehdy mluvčí Asociace českých cestovních kanceláří a agentur.
"Samozřejmě, rád pomůžu," zareagoval vstřícně. Domluva s ním byla rychlá. Zprostředkoval mi setkání se zájezdem japonských turistů, vzal mě do jejich autobusu a ochotně odpovídal na všechno, co mě zajímalo.
Mohl jsem s výpravou projít pražské památky, obchody i hospodu, kde měl Okamura zjevně vše předem domluvené. Upřímně jsem mu poděkoval za pomoc, reportáž vyšla a základ našeho vztahu byl položen.
Slovácko propagoval volskou krví
V roce 2011 se objevil Tomio Okamura v mém životě podruhé. Tehdy jsem odešel z Prahy domů na moravské Slovácko, kde jsem jako velký patriot psal články a točil videa o rodném regionu. Okamura tehdy začal do Zlínského kraje jezdit s tím, že mu pomůže s cestovním ruchem.
"Váš kraj je až na 12. místě co do návštěvnosti krajů turisty. Rád bych pomohl, aby se to změnilo," avizoval několikrát a během krátké doby získal na Slovácku ohromnou popularitu. Objížděl region, navštěvoval celou řadu kulturních akcí, mluvil s místními, které evidentně uměl zaujmout.
Když tehdy uspořádal v mém rodném městečku Hluk besedu s občany, organizátoři mě oslovili, abych ji moderoval.
"Rozhodl jsem se pomáhat Slovácku. S Radkem Bartoníčkem se známe léta, přes deset let, proto si i tykáme, absolvovali jsme rozhovory i společnou práci," říká Okamura na videu, které zachycuje zmíněnou besedu.
Atmosféra v plném sále byla srdečná a Okamura popisoval, jak chce propagovat Zlínský kraj. Velkou pozornost médií přitáhl například tím, že jednu z dřevěných rozhleden natíral po vzoru předků volskou krví, aby konstrukce déle vydržela. Chytrý marketingový nápad.
O politických tématech do té doby téměř nemluvil. Neustále ujišťoval, že mu jde o rozvoj cestovního ruchu.
Promyšlený politický marketing
Propagace (především sebe sama) mu skutečně šla. Už za pár měsíců se nicméně ukázala její pravá podstata, když oznámil kandidaturu na senátora. I díky tomu, jak svůj volební obvod objížděl a jak dokázal využít sílu médií, volby s převahou vyhrál a o politice mluvil každodenně.
Když se zpětně dívám na své poznámky z tehdejší doby, kritické připomínky jsem měl už tehdy.
"Okamura z mého pohledu vsadil na dosti populistický tón, strašně jednoduchý - a samozřejmě nesmírně účinný. Navštívil jsem několik besed s ním a viděl jsem, jak ohromně šikovně dokáže odpovídat na otázky, jak má pro každého odpověď, která většinu posluchačů uspokojila. Jeho slogan 'Musíme zastavit rozkrádání země politiky' pochopitelně zabral," napsal jsem si v roce 2012 na svůj osobní web.
Když diskutoval s lidmi, vedl v podstatě monolog. Mluvil a mluvil, nikoho jiného ke slovu téměř nepustil. Působilo to, že není zvyklý naslouchat druhým, zatímco sám sebe poslouchá velmi rád. Mělo mě to varovat, říkal jsem si později.
Tomio se začal radikalizovat
Odborníci ho stále častěji nazývali extremistou a později i "obchodníkem se strachem".
Po roce v Senátu byl zvolen do Poslanecké sněmovny a už jeho první vystoupení vyvolalo menší pozdvižení. Při debatě o tom, jak se senioři nechávají podvést prodejci hrnců, totiž naznačil, že by někteří starší lidé mohli být zbavováni svéprávnosti, protože by tak podle něj byli podobných podvodů "uchráněni".
Na jeho nápad zareagoval ironicky poslanec TOP 09 Miroslav Kalousek slovy, že by spíš byla potřeba ochrana před Okamurou.
Jak vyburcovat emoce
V minulém volebním období Okamura opanoval sněmovní řečnický pult a ve snaze zdržovat jednání u něj strávil nejvíc času ze všech poslanců. Pokořil tak český rekord v délce jednoho nepřerušeného vystoupení, když mluvil přes jedenáct hodin. Celkový čas, který za poslední čtyři roky ve sněmovně řečnil, by vydal na 6 dní, 6 hodin a 47 minut.
Na Okamurovy obstrukce i kontroverzní až nenávistné výroky upozorňují i jeho političtí oponenti. "S čím mám největší problém je především jeho neskrývaný rasismus, xenofobie, šovinismus a neúcta k lidem, a to v takovém rozsahu, že mu dokonce někteří začali přezdívat komerční fašista," prohlásil tento týden končící premiér a předseda ODS Petr Fiala.
Když jsem se na to zeptal Aleny Schillerové z hnutí ANO, jehož 80 poslanců se nejvíce postaralo o Okamurovo zvolení, odvětila, že řada výroků byla řečena už dávno a možná jsou některé z nich i vytrženy z kontextu.
Jenže v tomto případě existuje celá řada důkazů, svědectví nebo záznamů o Okamurově chování. Včetně těch z letošního roku. Řadu z nich jsem slyšel na vlastní uši, třeba když jsem psal reportáž o akci SPD v Jihlavě nebo v září v Kolíně.
Poslouchat Okamurovy názory a vidět, jak svými slovy dokáže vybudit své příznivce k emocím a vzteku například proti ukrajinským uprchlíkům, lidem s odlišnou sexuální orientací či "jenom" politickým soupeřům bylo mnohdy až bolestné.
"Mladí lidé, čeští občané, nemají na to, aby důstojně žili. Zatímco tato vláda rozkrádá naše peníze, sama sobě si zvýšili platy a naše stamiliardy posílají na Ukrajinu a Ukrajincům, nebo na předražené zbraně," burcoval proti vládě i ukrajinským uprchlíkům třeba na jednom z posledních předvolebních mítinků v Jihlavě.
"Oběsit, oběsit!" reagoval jeden z přítomných na Okamurův projev, v němž se postupně zostřoval slovník.
"Vládní koalice se nám snaží v Praze vysvětlit, že jsou více než dvě pohlaví. Tak ať mi je ukážou. Ale já je vlastně vidět ani nechci. Bůh ví, co by na mě vykouklo," bavil tímto "lidovým stylem" posluchače na Vysočině.
Bylo patrné, jak vyvolávání odporu vůči jedné či druhé menšině na lidi výborně funguje.
Okamura budoucnosti
A jaký bude Tomio Okamura budoucnosti? "On vnímá zvolení předsedou sněmovny jako svůj vrchol," řekl mi před několika dny jeho o šest let starší bratr Hayato Okamura, který ho zná jako málokdo jiný. Mluvil přitom také o tom, že nikdo ze široké rodiny SPD nevolil a nevolí.
Jako novináře, který ho zná mnoho let, mě zajímá: Proč je takový, jaký je? Kde se v něm vzal jeho útočný a místy až nenávistný politický styl vystupování? Nebo byl takový vždycky?
Tento týden jsem ho ve sněmovně ocenil za to, že vystoupil se vstřícným projevem, kdy slíbil, že bude nestranným předsedou všech. Bez ohledu na to, zda ho budou volit. Moje slova chvály ho ale rozčílila.
"Uvědomte si, že voliči rozhodli, že lidé jako vy jsou v menšině. Měl byste otevřít oči a vylézt z té vaší bubliny," řekl mi s tím, že nejsem v pozici ho hodnotit. A jak si můžete přečíst v úvodu, označil mě za zoufalého a ulhaného.
VIDEO: Jestli vyhraje Fialova vláda, jdu si sednout do vězení, tvrdil Okamura voličům