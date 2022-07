Karel Janeček není žádný nudař. Žere Wima Hofa, chodí po slacklině a umí super stojku

Miliardář myslící na chudé stoje na rukou v dokonalé pozici a svlečen do půl těla slíbil: „Vždy jsem pomáhal potřebným, teď oddlužím děti v exekuci.“

Léto je tak prudké, žhavé, až bychom málem zapomněli, že nás již zanedlouho čeká jeden ze svátků demokracie, tedy volba prezidenta. Protože je přímá, půjde dokonce o svátek mimořádný - výběr z pestré palety uchazečů je jen a jen na nás.

Nabízejí se buď klasičtí nudaři - politici, kde jako jednička vystupuje v obytňáku jistý expremiér. A nenudaři. Jasně, nudař č. 1 někoho může díky svému pobytu na jednom z nejvyšších postů státu přitáhnout, ale pořád je to jen nudař, skoro bez přestávky vykládá, jak to všichni kromě něj dělají blbě, jen občas postne na Instagram fotku, na níž se nachzází "s Fredem v Kanadě", ale jako celek nic moc.

Stejně tak nic moc je kupříkladu exrektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima, další nudař, který vsadil na jakousi Retro Zimu a jezdí ve staré sanitce, jež části seniorních voličů může připomínat seriál Nemocnice na kraji města. Zima prý ale nic takového evokovat nezamýšlí, kdepak.

Říká: "Má to připomínat můj vztah ke zdravotnictví, k mé profesi. Nechci si v 56 letech hrát na to, že budu jezdit na motorce, když jsem na ní nejezdil, ani nejsem multimiliardář, abych si pořizoval karavan za mnoho milionů." - Upřímně, zase nuda, i když nejde o expolitika či expremiéra, ale jen o exkoně Číny na Univerzitě Karlově.

Miliardář a matematik Karel Janeček, to je jiná kategorie, ten se rozhodl nenudit. Nabízí vskutku neotřelý pohled na prezidentství, i když taky trochu vyměkl. Bohužel, možná taky kvůli přece jen i jemu přibývajícímu věku, definitivně skončil s polyamorií, tedy s životem obklopeným mnoha krásnými, tolerantními partnerkami. To je zatracená chyba, představa prezidenta, který vítá třeba Trumpa s deseti krasavicemi kol sebe, je vskutku lákavá, sexy a prorazili bychom s ní zcela jistě na špici nejen Evropy.

Janeček se snaží tuto škodu nahradit jinak. Vše vsadil na kalokagathiu, rovnováhu fyzickou a duševní, či prostě na rovnováhu. Popisuje: "Za svůj život jsem došel k přesvědčení, že klíčem k opravdu šťastnému životu je rovnováha. Abychom mohli být skutečně šťastni, potřebujeme nalézt rovnováhu v životě, rovnováhu v mysli i rovnováhu fyzickou. Rovnováhu mezi zodpovědností a radostí, přísností i laskavostí, vůči sobě samému, svým dětem i všem nám ostatním.

Pevně věřím, že ve svém životě jsem onu rovnováhu našel. Přesněji, jsem blízko. Díky tomu jsem došel k uvědomění, že pro vlastní štěstí je pro mě důležité štěstí nejenom mé rodiny a mých dětí (i když těch nejvíce), ale i mých přátel a všech lidí. Proto jsem se rozhodl kandidovat na prezidenta České republiky."

Taky porazí korupci

Upřímně, tohle zní taky jako núďo, pokud tedy Janeček nějak nenaráží na starší, leč zadokumentovanou nerovnováhu, tedy pády současného prezidenta, který sice občas na chvíli jakoby ožije, ale pak se zase kamsi ztratí či propadne. Jenomže Janeček nemluví v nějakých obrazech, rovnováhu předvádí doslovně, voliči prominou, jaksi pro blbé.

Ve svém miliony inspirujícím volebním videu s podivuhodnou jistotou, oděn volnou bílou košilí, zvolna kráčí po slacklině, mává okolo sebe rukama jako motýl křídly a píše nám "rovnováha těla je spojena s rovnováhou mysli, pomohu ji nacházet i ve společnosti". Nádhera, toto nelze nechtít, představme si, jak jsou po republice mezi stromy a domy nataženy slackliny a lidé na nich mohou trénovat rovnováhu, místo aby se hádali třeba o to, jestli mají smysl vakcíny či nemocnice či co.

Za návštěvu stojí Janečkův Instagram, kde najdete mnoho snímků, jak stojí na rukou, to je jeho PF 2022 třebas. A zase, přijede dejme tomu předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová a Janeček ji uvítá do půl těla v dokonalém stoji na rukou a ona, představme si to, náhle stržena atmosférou i silou prezidentovy osobnosti, pokusí se taky o stojku… nenuda, nádhera.

Janeček sice vypadá jako usměvavý dobrák od kosti, pokud však narazí na nepřátele, nebudou to mít vůbec lehké. Na videu ukazuje, že ovládá (zřejmě) kickbox a říká "vždy jsem bojoval proti korupci, teď jsem připraven ji porazit". Zase platí, že proti korupci bojuje úplně každý, tedy nuda, ale kdo jde do trenek, boxerských rukavic a je ochoten se bít?

Vyznavač icemana Hofa

Janeček je miliardář, O. K., proč ne, ale myslí na chudé a, stoje v dokonalé pozici a svlečen do půl těla, slíbil: "Vždy jsem pomáhal potřebným, teď oddlužím děti v exekuci." Ne, tady nuda skutečně končí a začíná… naděje na ty nejsvětlejší zítřky, hallelujah.

Není pochyb, že Janeček je přesně to, čemu se u nás říká nikoli "ezo", ale "duchovní člověk". Svědčí o tom leccos, také však jeho vystoupení s proslulým peruánský maestrem stupně Huampeq Kamayoq nesoucím prastarou tradici původní andské spirituality, se společenským reformátorem a průkopníkem v oblasti rozvoje lidské mysli Donem Sergiem (celým jménem Marcos Sergio Castillo Garay). K tomu Janeček: "Schopnost propojení srdce a intuice s racionálním myšlením považuji za obrovský synergický potenciál každého člověka a podmínku nutnou k tomu, abychom se dokázali jako lidé sjednotit a s více vzájemné důvěry a spolupráce nastoupili cestu obnovy a Humanity 21. století." No tak super.

Podobně jako Babiš i kandidát Janeček si umí voliče najít. Proto zavítal též na festival Colours of Ostrava, který si "se ženou Lilií a přáteli moc užili". Zvlášť ocenil možnost "užít si hudby a skvělé přednášky Wim Hof - The Iceman (i s koupáním v ledu)" a také "přednášet plnému sálu o revoluční hře Mathesso v rámci Meltingpot".

Jen připomenu několik slov skvělého otužilého leďáka Hofa: "Nepotřebujeme nemocnice, nepotřebujeme farmaceutický průmysl. My jsme ta síla. Je načase, aby rodiče pochopili, že sami dovedeme přinést štěstí a sílu do každé rodiny na světě. Já jsem tu proto, že jsem žádnou školu nedokončil, a teď každým coulem své bytosti dokazuji všem univerzitám světa, že my ten svět dovedeme uzdravit sami."

Ne, Janeček sice vzdal polyamorii, ale není nudař. Už ho vidím, jak stojí ve stojce na Hradě a tlačí na podstatně méně osvícenou vládu vybavenou méně krásnými trupy, ať kouká zrušit nemocnice, koupí lidem sudy s ledem, zruší školy a rozdá dětem Mathesso. Bude líp.

Chce být prezidentem a morálním majákem. Karel Janeček o svých hradních plánech (video DVTV z 24. ledna 2022)